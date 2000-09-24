Раздел: Фоторепортажи
Редкие кадры современных принцесс до того, как они встретили своих принцев . Фото
Журналисты очень любят выискивать старые снимки этих барышень
Миллионы девушек по всему миру с удовольствием читают новости о Кейт Миддлтон и Меган Маркл, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Причина ясна - для всех они всего лишь простые девушки, которым удалось осуществить заветную женскую мечту - выйти замуж за принца. Поскольку ни одна ни другая не имеют аристократического происхождения, до того как переступить порог дворца, за своим гардеробом и поведением девушки особо не следили. Журналисты очень любят выискивать старые снимки этих барышень, видимо, пытаясь откопать что-нибудь необычное.
Читайте также: Везде обман: с диснеевских принцесс смыли косметику. Фото
Мы решили доказать, что Кейт, Меган и другие принцессы были когда-то обычными девчонками. Так что шанс встретить своего принца есть у каждой!
Миллионы девушек по всему миру с удовольствием читают новости о Кейт Миддлтон и Меган Маркл, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Причина ясна - для всех они всего лишь простые девушки, которым удалось осуществить заветную женскую мечту - выйти замуж за принца. Поскольку ни одна ни другая не имеют аристократического происхождения, до того как переступить порог дворца, за своим гардеробом и поведением девушки особо не следили. Журналисты очень любят выискивать старые снимки этих барышень, видимо, пытаясь откопать что-нибудь необычное.
Читайте также: Везде обман: с диснеевских принцесс смыли косметику. Фото
Мы решили доказать, что Кейт, Меган и другие принцессы были когда-то обычными девчонками. Так что шанс встретить своего принца есть у каждой!
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