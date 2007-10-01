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В Киеве прошла массовая акция в защиту животных. Фото

В Киеве прошла массовая акция в защиту животных. Фото Аналогичные мероприятия прошли еще в двадцати городах Украины.

Сегодня в Киеве в парке им. Тараса Шевченко прошла акция, посвященная защите животных. Затем участники вместе со своими любимцами прошли маршем к Софийской площади, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

Во всеукраинской акции в защиту прав животных приняли участие несколько тысяч человек. Митингующиепроизносили лозунги "В Украине ради меха убивают 1750 животных в день!", "В Украине осталось 300 медведей, будь их голосом!", "Они нас любят, а мы их?", "Не тестируй на мне свою помаду", "За цирк без животных", а также "Ваша шуба кричала перед смертью".

Как рассказала киевлянка Ирина, у нее дома двое животных - собака и хорек, которые имеют право на жизнь.

"Хочу, чтобы Украина также, как и все европейские страны, запретила использование животных в цирках, контактных зоопарках и тому подобное. Поэтому сегодняшнее мероприятие мне очень близко. Сейчас идет судебный процесс над Святогором. Его результат должен послужить примером для других. Но практика покажет, насколько ужесточение санкций окажется действенным методом. Если у нас не будет законов, которые будут действительно работать, то ничего с этого не выйдет", - прокомментировала участница акции.

Прибыв на Софийскую площадь, организаторы марша зачитали восемь своих требований. В частности, они требуют запретить животных в цирках и дельфинариях, закрыть меховые фермы, притравочные станции и контактные зоопарки, Кроме того, участники акции требуют развивать реабилитацию животных, пострадавших от деятельности человека, и внести в Красную книгу Украины диких животных естественного ареала Украины, которые находятся на грани исчезновения.

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На акции также были замечены известные люди, которые пришли поддержать митингующих. Это нардеп Сергей Лещенко, Маси Найем и несколько молодых украинских актеров. Отметим, что по инициативе UAnimals событие одновременно проходит в 20 городах Украины.

В Киеве прошла массовая акция в защиту животных. Фото
В Киеве прошла массовая акция в защиту животных. Фото
В Киеве прошла массовая акция в защиту животных. Фото
В Киеве прошла массовая акция в защиту животных. Фото
В Киеве прошла массовая акция в защиту животных. Фото
В Киеве прошла массовая акция в защиту животных. Фото
В Киеве прошла массовая акция в защиту животных. Фото
В Киеве прошла массовая акция в защиту животных. Фото
В Киеве прошла массовая акция в защиту животных. Фото
В Киеве прошла массовая акция в защиту животных. Фото
В Киеве прошла массовая акция в защиту животных. Фото
В Киеве прошла массовая акция в защиту животных. Фото
В Киеве прошла массовая акция в защиту животных. Фото
В Киеве прошла массовая акция в защиту животных. Фото
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 Теги: Киев, права животных

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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