Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит самый экстремальный в мире ресторан. Фото
Для самых смелых.
Если вы любитель острых ощущений, но поедать насекомых и прочую экзотическую гадость вам не позволяет организм или эстетическое чувство, то сеть ресторанов под названием “Dinner in the Sky” (“Обед в небесах”) точно придётся вам по душе. Остроту любому блюду здесь придают не столько специи, сколько высота, на которую вас поднимут на время обеда, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Ресторан представляет собой открытую платформу, которая вмещает 22 посетителя (плюс персонал), поднимающуюся при помощи специального крана на высоту около 55 метров, откуда открывается захватывающий вид на город (Париж, Лондон, Брюссель, Дубаи и тд).
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Столы располагаются по краю платформы, кресла, в сущности, висят в воздухе, посетители надёжно пристёгнуты ремнями безопасности, а в центре находится площадка, по которой во время трапезы передвигаются официанты – подносят блюда, разливают напитки, фотографируют желающих и тд.
Если вы любитель острых ощущений, но поедать насекомых и прочую экзотическую гадость вам не позволяет организм или эстетическое чувство, то сеть ресторанов под названием “Dinner in the Sky” (“Обед в небесах”) точно придётся вам по душе. Остроту любому блюду здесь придают не столько специи, сколько высота, на которую вас поднимут на время обеда, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Ресторан представляет собой открытую платформу, которая вмещает 22 посетителя (плюс персонал), поднимающуюся при помощи специального крана на высоту около 55 метров, откуда открывается захватывающий вид на город (Париж, Лондон, Брюссель, Дубаи и тд).
Читайте также: Экстремальный туризм: самый холодный город в мире
Столы располагаются по краю платформы, кресла, в сущности, висят в воздухе, посетители надёжно пристёгнуты ремнями безопасности, а в центре находится площадка, по которой во время трапезы передвигаются официанты – подносят блюда, разливают напитки, фотографируют желающих и тд.
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