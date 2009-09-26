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Игра света и тени в работах культового японского фотографа. Фото
Он показывает динамику городской жизни.
Морияма – один из самых значимых и плодовитых фотографов всех времён. Его творчество сыграло центральную роль в становлении японской фотографии, став важным явлением в истории фотоискусства. Морияма известен многочисленными фотокнигами. Он даже сравнивает себя с пулемётом. Среди его более 150 альбомов такие признанные шедевры, как «Японский театр» (1968), «Прощай, фотография!» (1972), «Свет и тень» (1982) и «Синдзюку» (2002), передает Хроника.инфосо ссылкой на photoiskusstvo.info.
Если бы меня попросили дать определение фотографии в нескольких словах, я бы сказал, что это окаменелость света и времени, – говорит Дайдо Морияма, один из самых признанных уличных фотографов.
Дайдо Морияма родился в 1938 году в городе Икеда, префектура Осака. В 1961 году переехал в Токио, где стал ассистентом Эйко Хосоэ. Он помогал знаменитому коллеге создавать знаковую фотосерию «Наказание розами». С 1964 года начал карьеру независимого фотографа и уже через несколько лет завоевал первые награды и выпустил свой дебютный фотоальбом. Морияма признаёт, что на него повлияли Эжен Атже, Виджи и Уильям Кляйн – фотографы, разделившие с ним схожую привязанность к динамике городской жизни.
У фотографа пристрастие к городам. В свои 70-е он всё с той же увлечённостью документирует окружающее пространство, что и в ранних фотографиях, которые создавал в период драматической послевоенной трансформации Японии.
В городе есть всё: комедия, трагедия, панегирик, эротика. Это идеальная обстановка, место, где переплетаются людские желания. Он остаётся и всегда будет моей природной стихией.
В 1960-е годы Морияма документировал рушение традиционных ценностей страны, сопровождавшееся ускоренной модернизацией. Он использовал компактный фотоаппарат, редко заглядывал в видоискатель (жал на спуск затвора, как на курок пулемёта). Этот стиль съёмки он сохранил по сегодня. В своих снимках городской жизни Морияма отображает культурные изменения и хаотичные впечатления.
… Я хочу делать фотографии свободно, без технических ограничений. Например, большую часть своих кадров я делаю из движущегося автомобиля или, не просматривая видоискатель, когда иду пешком. Можно сказать, что я фотографирую не только глазами, но и всем телом, – говорит фотограф.
Он известен сознательным отказом от технической точности. Изображения чаще всего зернистые, чёрно-белые, высококонтрастные. Словно это фотодневник человека, который бесконечно гуляет городскими улицами. Морияма объясняет, что для него фотография – не средство создания прекрасного искусства, а уникальный способ столкновения с подлинной реальностью.
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Перед моими глазами сокрушительная сила времени, и я стараюсь держать нажатым спуск затвора камеры. В этой неминуемой гонке между нами я чувствую, что сгорю дотла, – заключает Дайдо Морияма.
Морияма – один из самых значимых и плодовитых фотографов всех времён. Его творчество сыграло центральную роль в становлении японской фотографии, став важным явлением в истории фотоискусства. Морияма известен многочисленными фотокнигами. Он даже сравнивает себя с пулемётом. Среди его более 150 альбомов такие признанные шедевры, как «Японский театр» (1968), «Прощай, фотография!» (1972), «Свет и тень» (1982) и «Синдзюку» (2002), передает Хроника.инфосо ссылкой на photoiskusstvo.info.
Если бы меня попросили дать определение фотографии в нескольких словах, я бы сказал, что это окаменелость света и времени, – говорит Дайдо Морияма, один из самых признанных уличных фотографов.
Дайдо Морияма родился в 1938 году в городе Икеда, префектура Осака. В 1961 году переехал в Токио, где стал ассистентом Эйко Хосоэ. Он помогал знаменитому коллеге создавать знаковую фотосерию «Наказание розами». С 1964 года начал карьеру независимого фотографа и уже через несколько лет завоевал первые награды и выпустил свой дебютный фотоальбом. Морияма признаёт, что на него повлияли Эжен Атже, Виджи и Уильям Кляйн – фотографы, разделившие с ним схожую привязанность к динамике городской жизни.
У фотографа пристрастие к городам. В свои 70-е он всё с той же увлечённостью документирует окружающее пространство, что и в ранних фотографиях, которые создавал в период драматической послевоенной трансформации Японии.
В городе есть всё: комедия, трагедия, панегирик, эротика. Это идеальная обстановка, место, где переплетаются людские желания. Он остаётся и всегда будет моей природной стихией.
В 1960-е годы Морияма документировал рушение традиционных ценностей страны, сопровождавшееся ускоренной модернизацией. Он использовал компактный фотоаппарат, редко заглядывал в видоискатель (жал на спуск затвора, как на курок пулемёта). Этот стиль съёмки он сохранил по сегодня. В своих снимках городской жизни Морияма отображает культурные изменения и хаотичные впечатления.
… Я хочу делать фотографии свободно, без технических ограничений. Например, большую часть своих кадров я делаю из движущегося автомобиля или, не просматривая видоискатель, когда иду пешком. Можно сказать, что я фотографирую не только глазами, но и всем телом, – говорит фотограф.
Он известен сознательным отказом от технической точности. Изображения чаще всего зернистые, чёрно-белые, высококонтрастные. Словно это фотодневник человека, который бесконечно гуляет городскими улицами. Морияма объясняет, что для него фотография – не средство создания прекрасного искусства, а уникальный способ столкновения с подлинной реальностью.
Читайте также: Фотографы показали инопланетные пейзажи со всего мира. Фото
Перед моими глазами сокрушительная сила времени, и я стараюсь держать нажатым спуск затвора камеры. В этой неминуемой гонке между нами я чувствую, что сгорю дотла, – заключает Дайдо Морияма.
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