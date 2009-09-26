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Фотограф показал, как меняет мужчин отцовство. Фото

Фотограф показал, как меняет мужчин отцовство. ФотоСамые сильные эмоции в жизни.

Фотограф Том Олдхэм (Tom Oldham) захотел запечатлеть тот самый момент, когда мужчины становились отцами и создал свой проект под названием "Стать отцом". Не сомневайтесь, это очень трогательно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Для каждого человека живущего на Земле очень важным этапом в жизни становится родительство. Можно даже разделить свою жизнь на "до и после", ведь с появлением ребёнка всё переворачивается с ног на голову. Даже те, кто считали себя тусовщиками и гуляками с появлением малыша становятся спокойными и домашними, ведь родительство обязывает.

Гектор Адебамбо, 32 года

Фотограф показал, как меняет мужчин отцовство. Фото


"Для меня, стать папой абсолютно естественно. Я разговаривал с сыном все девять месяцев, и он наконец появился"

Энди Уэст, 36 лет

Фотограф показал, как меняет мужчин отцовство. Фото


"Я понимал, что появление ребёнка окажет на меня сильный эффект, так как я всю жизнь буду отвечать за другого человека"

Тон Лам, 34 года

Фотограф показал, как меняет мужчин отцовство. Фото


"Когда только родился мой сын, мой взгляд на жизнь сразу изменился. Становиться ответственным за другого человека - это самый богатый опыт. надеюсь получившиеся портреты расскажут о величине этого чувства"

Педро Диего Фернандес, 34 года

Фотограф показал, как меняет мужчин отцовство. Фото


"Процесс рождения был намного более пугающим, чем я ожидал, но я чувствовал себя потрясающе, как только взял на руки своего сына и увидел, как он открыл глаза. Я просто хочу быть лучшим мужчиной для моей жены и ребенка"

Федерико Грилло, 34 года

Фотограф показал, как меняет мужчин отцовство. Фото


"После рождения моего ребёнка, когда адреналин пошёл на спад, я почувствовал, что время стало идти медленнее. Я держал сына, и чувствовал себя очень спокойно. Я знаю, что рождение ребёнка подтолкнёт меня стать лучше для моей семьи"

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Том Чэппелл, 35 лет

Фотограф показал, как меняет мужчин отцовство. Фото


"Я думаю, после рождения ребёнка, мои приоритеты значительно изменятся. Раньше мы с женой думали только о себе, но теперь мы будем думать о нашей дочери и это правильно"
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 Теги: фотограф, отцовство

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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