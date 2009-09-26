Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал, как меняет мужчин отцовство. Фото
Самые сильные эмоции в жизни.
Фотограф Том Олдхэм (Tom Oldham) захотел запечатлеть тот самый момент, когда мужчины становились отцами и создал свой проект под названием "Стать отцом". Не сомневайтесь, это очень трогательно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Для каждого человека живущего на Земле очень важным этапом в жизни становится родительство. Можно даже разделить свою жизнь на "до и после", ведь с появлением ребёнка всё переворачивается с ног на голову. Даже те, кто считали себя тусовщиками и гуляками с появлением малыша становятся спокойными и домашними, ведь родительство обязывает.
Гектор Адебамбо, 32 года
"Для меня, стать папой абсолютно естественно. Я разговаривал с сыном все девять месяцев, и он наконец появился"
Энди Уэст, 36 лет
"Я понимал, что появление ребёнка окажет на меня сильный эффект, так как я всю жизнь буду отвечать за другого человека"
Тон Лам, 34 года
"Когда только родился мой сын, мой взгляд на жизнь сразу изменился. Становиться ответственным за другого человека - это самый богатый опыт. надеюсь получившиеся портреты расскажут о величине этого чувства"
Педро Диего Фернандес, 34 года
"Процесс рождения был намного более пугающим, чем я ожидал, но я чувствовал себя потрясающе, как только взял на руки своего сына и увидел, как он открыл глаза. Я просто хочу быть лучшим мужчиной для моей жены и ребенка"
Федерико Грилло, 34 года
"После рождения моего ребёнка, когда адреналин пошёл на спад, я почувствовал, что время стало идти медленнее. Я держал сына, и чувствовал себя очень спокойно. Я знаю, что рождение ребёнка подтолкнёт меня стать лучше для моей семьи"
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Том Чэппелл, 35 лет
"Я думаю, после рождения ребёнка, мои приоритеты значительно изменятся. Раньше мы с женой думали только о себе, но теперь мы будем думать о нашей дочери и это правильно"
Фотограф Том Олдхэм (Tom Oldham) захотел запечатлеть тот самый момент, когда мужчины становились отцами и создал свой проект под названием "Стать отцом". Не сомневайтесь, это очень трогательно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Для каждого человека живущего на Земле очень важным этапом в жизни становится родительство. Можно даже разделить свою жизнь на "до и после", ведь с появлением ребёнка всё переворачивается с ног на голову. Даже те, кто считали себя тусовщиками и гуляками с появлением малыша становятся спокойными и домашними, ведь родительство обязывает.
Гектор Адебамбо, 32 года
"Для меня, стать папой абсолютно естественно. Я разговаривал с сыном все девять месяцев, и он наконец появился"
Энди Уэст, 36 лет
"Я понимал, что появление ребёнка окажет на меня сильный эффект, так как я всю жизнь буду отвечать за другого человека"
Тон Лам, 34 года
"Когда только родился мой сын, мой взгляд на жизнь сразу изменился. Становиться ответственным за другого человека - это самый богатый опыт. надеюсь получившиеся портреты расскажут о величине этого чувства"
Педро Диего Фернандес, 34 года
"Процесс рождения был намного более пугающим, чем я ожидал, но я чувствовал себя потрясающе, как только взял на руки своего сына и увидел, как он открыл глаза. Я просто хочу быть лучшим мужчиной для моей жены и ребенка"
Федерико Грилло, 34 года
"После рождения моего ребёнка, когда адреналин пошёл на спад, я почувствовал, что время стало идти медленнее. Я держал сына, и чувствовал себя очень спокойно. Я знаю, что рождение ребёнка подтолкнёт меня стать лучше для моей семьи"
Читайте также: Так выглядит самый экстремальный в мире ресторан. Фото
Том Чэппелл, 35 лет
"Я думаю, после рождения ребёнка, мои приоритеты значительно изменятся. Раньше мы с женой думали только о себе, но теперь мы будем думать о нашей дочери и это правильно"
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