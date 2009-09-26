Раздел: Фоторепортажи
Названы самые охраняемые здания в мире. Фото
За ними следят круглосуточно.
Конфиденциальность в наши дни обходится богачам в космические суммы - всегда находятся идивидуумы, готовые пробраться куда угодно для рискованного снимка. Не говоря уже о грабителях, для которых каждый особняк миллионера представляет собой лакомый кусок. И в то время как некоторые продолжают надеяться на «авось» и не особо укрепляют свои дома, другие выстраивают целые системы, способные выдержать даже ядерный удар, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Fair Field Estate
Один из самых охраняемых и самых дорогих домов престижного Хэмптона принадлежит миллиардеру Ренарду. Он потратил большую часть своего состояния на предметы искусства, превратив особняк в своеобразную персональную галерею. Все окна пуленепробиваемые, камеры безопасности на каждом углу и вооруженная охрана по периметру.
Бункер Зомби
Некоторые люди, судя по всему, смотрели слишком много фильмов о зомби-апокалипсисе. Этот особняк так и называется, The Zombie Bunker. Дом из сплошного бетона расположен в Лондоне. Его раздвижные стены укреплены листовым железом, для входа и выхода предусмотрена система разводного моста. В случае восстания зомби вы знаете, куда бежать!
Дом Гейтса
Сам Билл Гейтс кажется скромным и вполне дружелюбным человеком, но свой дом он охраняет жестко. Высокотехнологичная система вычисляет несанкционированное проникновение при помощи тепловых радаров, а посетителям приходится носить специальные датчики «свой-чужой».
Дом Кардашян
Случай в Париже превратил членов семейства в параноиков. Резиденцию Кардашян охраняют настоящие наемники, когда-то отслужившие в Blackwater. Десяток автомобилей прикрывает звезду на улицах, ну а в самом доме предусмотрена специальная комната паники, взломать которую будет посложнее, чем Форт-Нокс.
Maximum Security Mansion
Максимально защищенный особняк - звучит претенциозно, правда? На самом деле, название всего лишь отображает реальное положение дел. Система безопасности этого дома стоит целых 7 миллионов долларов.
Семейная резиденция Корби
Семейная резиденция Корби, расположенная в голливудских холмах Калифорнии, известна своей дорогостоящей системой безопасности. Дом защищен не только от вторжения извне, но и от землетрясений. Кроме того, Корби озаботились и о своем будущем при возможном апокалипсисе: под резиденцией скрыт мощный бункер, способный выдержать ядерный удар.
Резиденция Рёнсон
Как думаете, заботится ли Ким Чен Ын о собственной безопасности? Еще как! Резиденция окружена электрическим забором, по периметру которого бродят вооруженные охранники. Зачем они нужны не ясно, ведь сразу за воротами располагается еще и минное поле. Подземное убежище выдерживает ядерный взрыв и имеет разветвленную сеть тоннелей, связывающих Рёнсон с секретными убежищами чучхе.
Букингемский дворец
Трудно поверить, но этот магнит для туристов на самом деле одно из самых защищенных зданий мира. Раз в сутки дороги к дворцу перекрываются и охрана проводит обход. Ночью же здесь дежурит особое подразделение - пробраться не сможет и самый крутой взломщик.
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Белый дом
Система безопасности Белого дома одна из самых совершенных на Земле. Даже железная ограда, которая выглядит просто декоративным украшением, не так проста и способна выдержать таранный удар даже танка. Постоянному сканированию подвергается вся территория особняка, в том числе и воздушное пространство.
Конфиденциальность в наши дни обходится богачам в космические суммы - всегда находятся идивидуумы, готовые пробраться куда угодно для рискованного снимка. Не говоря уже о грабителях, для которых каждый особняк миллионера представляет собой лакомый кусок. И в то время как некоторые продолжают надеяться на «авось» и не особо укрепляют свои дома, другие выстраивают целые системы, способные выдержать даже ядерный удар, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Fair Field Estate
Один из самых охраняемых и самых дорогих домов престижного Хэмптона принадлежит миллиардеру Ренарду. Он потратил большую часть своего состояния на предметы искусства, превратив особняк в своеобразную персональную галерею. Все окна пуленепробиваемые, камеры безопасности на каждом углу и вооруженная охрана по периметру.
Бункер Зомби
Некоторые люди, судя по всему, смотрели слишком много фильмов о зомби-апокалипсисе. Этот особняк так и называется, The Zombie Bunker. Дом из сплошного бетона расположен в Лондоне. Его раздвижные стены укреплены листовым железом, для входа и выхода предусмотрена система разводного моста. В случае восстания зомби вы знаете, куда бежать!
Дом Гейтса
Сам Билл Гейтс кажется скромным и вполне дружелюбным человеком, но свой дом он охраняет жестко. Высокотехнологичная система вычисляет несанкционированное проникновение при помощи тепловых радаров, а посетителям приходится носить специальные датчики «свой-чужой».
Дом Кардашян
Случай в Париже превратил членов семейства в параноиков. Резиденцию Кардашян охраняют настоящие наемники, когда-то отслужившие в Blackwater. Десяток автомобилей прикрывает звезду на улицах, ну а в самом доме предусмотрена специальная комната паники, взломать которую будет посложнее, чем Форт-Нокс.
Maximum Security Mansion
Максимально защищенный особняк - звучит претенциозно, правда? На самом деле, название всего лишь отображает реальное положение дел. Система безопасности этого дома стоит целых 7 миллионов долларов.
Семейная резиденция Корби
Семейная резиденция Корби, расположенная в голливудских холмах Калифорнии, известна своей дорогостоящей системой безопасности. Дом защищен не только от вторжения извне, но и от землетрясений. Кроме того, Корби озаботились и о своем будущем при возможном апокалипсисе: под резиденцией скрыт мощный бункер, способный выдержать ядерный удар.
Резиденция Рёнсон
Как думаете, заботится ли Ким Чен Ын о собственной безопасности? Еще как! Резиденция окружена электрическим забором, по периметру которого бродят вооруженные охранники. Зачем они нужны не ясно, ведь сразу за воротами располагается еще и минное поле. Подземное убежище выдерживает ядерный взрыв и имеет разветвленную сеть тоннелей, связывающих Рёнсон с секретными убежищами чучхе.
Букингемский дворец
Трудно поверить, но этот магнит для туристов на самом деле одно из самых защищенных зданий мира. Раз в сутки дороги к дворцу перекрываются и охрана проводит обход. Ночью же здесь дежурит особое подразделение - пробраться не сможет и самый крутой взломщик.
Читайте также: В этом северном городе запрещено умирать. Фото
Белый дом
Система безопасности Белого дома одна из самых совершенных на Земле. Даже железная ограда, которая выглядит просто декоративным украшением, не так проста и способна выдержать таранный удар даже танка. Постоянному сканированию подвергается вся территория особняка, в том числе и воздушное пространство.
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