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Секретные советские объекты, которые были заброшены. Фото

Секретные советские объекты, которые были заброшены. Фото Забытые всеми места.

В советском союзе было создано огромное количество уникальных объектов и образцов сложной техники. С распадом страны Советов, накопленные технические и архитектурные богатства остались никому ненужны, пришли в забвение, став добычей мародеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. РЛС «Дуга»

Секретные советские объекты, которые были заброшены. Фото


Один из нескольких комплексов дальнего обнаружения межконтинентальных баллистических ракет, который был создан в СССР. Находится в Припяти, в Украине. На момент строительства был уникальным и не знающим аналогов. Строительство было закончено в 1985 году. Комплекс находится недалеко от чернобыльской АЭС. Габариты антенны 140х500 метров. На ее создание ушло более 200 тысяч тонн металла.

2. Станция изучения ионосферы

Секретные советские объекты, которые были заброшены. Фото


Другой масштабный советский объект, который создавался для научных целей. Является отечественным аналогом американского проекта HAARP, который был развернут на Аляске в 1980-ом году. На данный момент станция полностью заброшена и пустует.

3. АЭС в Щелкино

Секретные советские объекты, которые были заброшены. Фото


В Крыму было большое количество секретных (и не очень секретных) объектов. Ничего удивительного в этом нет. АЭС в Щелкино должна была обеспечивать электроэнергией весь Крым. Строить АЭС начали в 1974 году, однако уже в 1987 проект заморозили (тогда временно). Связано это было с трагедией на чернобыльской АЭС.

4. Объект №221

Секретные советские объекты, которые были заброшены. Фото


Еще одно интересное место в Крыму. На фотографии изображено здание, которое в действительности является муляжом. Под ним – сеть тоннелей и несколько бункеров. Это был один из резервных командных пунктов армии на случай начала ядерной войны. Рассчитан был на 10 тысяч человек.

5. Чернобыльское кладбище


Секретные советские объекты, которые были заброшены. Фото


Данная картина, безусловно, не итог неудачной Перестройки, но вид у нее не менее грустный. На самом деле таких кладбищ техники было несколько. Большинство из них сегодня не существует по причине мародёров, которые стали разбирать технику на опасные трофеи еще во времена Советского Союза.

6. «Буран»

Секретные советские объекты, которые были заброшены. Фото


Один из ангаров на космодроме Байконур, что в Казахстане. В нем стоит советский аналог американского многоразового космического корабля «Шаттл» - «Буран». Свой первый полет советский челнок совершил в 1988 году. Он же стал и последним. В 2002 году, в ходе обрушения корабль был поврежден. Сокращение бюджета космической программы так и не позволило его восстановить.

7. «Лунь»

Секретные советские объекты, которые были заброшены. Фото


В годы холодной войны НАТО делало большой упор на использование авианосцев. Советский союз отвечал преимущественно подводными лодками. Кроме того, у СССР был проект ракетного корабля-экраноплана «Лунь», который задумывался, как убийца авианосцев. В действительности же судно подходило для борьбы с любыми надводными целями.

8. Ракетный комплекс Р-12 Двина

Секретные советские объекты, которые были заброшены. Фото


Еще один реликт времен холодной войны. Ракетный бункер в Поставах, созданный в 1964 году для нанесения ядерных ударов. Использовался по назначению до 1994 года, после чего был снят с вооружения и законсервирован.

9. Объект 825 ГТС

Секретные советские объекты, которые были заброшены. Фото


Подземная база подводных лодок в Балаклаве. Некогда, один из самых секретных объектов холодной войны. Строительство комплекса велось 8 лет с 1953 по 1961 год. Закрытие комплекса произошло в 1993 году. После этого, большая часть 825-го никем не охранялась и была доступна для свободного посещения. Отличительной особенностью ГТС было наличие 1-го класса защиты. Это означает, что база выдерживает попадание 100 кт бомбы.

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10. Кольская сверхглубокая скважина

Секретные советские объекты, которые были заброшены. Фото


Самая глубокая скважина в Земле, сделанная когда-либо человеком. В 1997 году была удостоена почетного звания с занесением в Книгу рекордов Гиннеса. Бурилась в научных целях. Начали реализовать амбициозный бурительный проект в СССР в 1970 году. Предельная глубина - 12 262 метра. Сегодня объект заброшен.
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 Теги: СССР, заброшенные места

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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