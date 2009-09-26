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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядели женские головные уборы сто лет назад. Фото

Так выглядели женские головные уборы сто лет назад. ФотоОбязательный атрибут каждой леди.

Подборку фотографий женщин в головных уборах опубликовали в сети. Они были сделаны в начале ХХ века, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

"Женская соломенная шляпка времен прекрасной эпохи" - говорится в подписи на странице сообщества BelleEpoque в Facebook.

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Так выглядели женские головные уборы сто лет назад. Фото
Так выглядели женские головные уборы сто лет назад. Фото
Так выглядели женские головные уборы сто лет назад. Фото
Так выглядели женские головные уборы сто лет назад. Фото
Так выглядели женские головные уборы сто лет назад. Фото
Так выглядели женские головные уборы сто лет назад. Фото
Так выглядели женские головные уборы сто лет назад. Фото
Так выглядели женские головные уборы сто лет назад. Фото
Так выглядели женские головные уборы сто лет назад. Фото
Так выглядели женские головные уборы сто лет назад. Фото
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 Теги: мода, головной убор

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Сегодня, 13:42 » Автор: Анна Мартынова
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