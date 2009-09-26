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София Киевская в раритетных снимках. Фото

София Киевская в раритетных снимках. ФотоФотографии разных лет.

В «Повести временных лет» основание Софийского собора значится 1037 годом; в Новгородской летописи событие обозначено 1017 годом, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.

Наш рассказ о древнейшем храме столицы Украины - Софии Киевской. Собор святой Софии - Премудрости Божией, София Киевская или Софийский собор памятник украинской архитектуры и монументальной живописи XI-XVIII веков, одна из немногих уцелевших сооружений времен Киевской Руси.

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Собор как главный храм государства, играл роль духовного, политического и культурного центра. Под сводами Святой Софии происходили церковные соборы, приемы послов, утверждение политических соглашений. При соборе велось летописание, были созданы первые известные на Руси библиотека и школа.

София Киевская в раритетных снимках. Фото
София Киевская в раритетных снимках. Фото
София Киевская в раритетных снимках. Фото
София Киевская в раритетных снимках. Фото
София Киевская в раритетных снимках. Фото
София Киевская в раритетных снимках. Фото
София Киевская в раритетных снимках. Фото
София Киевская в раритетных снимках. Фото
София Киевская в раритетных снимках. Фото
София Киевская в раритетных снимках. Фото
София Киевская в раритетных снимках. Фото
София Киевская в раритетных снимках. Фото
София Киевская в раритетных снимках. Фото
София Киевская в раритетных снимках. Фото
София Киевская в раритетных снимках. Фото
София Киевская в раритетных снимках. Фото
София Киевская в раритетных снимках. Фото
София Киевская в раритетных снимках. Фото
София Киевская в раритетных снимках. Фото
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 Теги: София Киевская, история

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Сегодня, 16:35 » Автор: Анна Мартынова
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