Раздел: Фоторепортажи
София Киевская в раритетных снимках. Фото
Фотографии разных лет.
В «Повести временных лет» основание Софийского собора значится 1037 годом; в Новгородской летописи событие обозначено 1017 годом, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Наш рассказ о древнейшем храме столицы Украины - Софии Киевской. Собор святой Софии - Премудрости Божией, София Киевская или Софийский собор памятник украинской архитектуры и монументальной живописи XI-XVIII веков, одна из немногих уцелевших сооружений времен Киевской Руси.
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Собор как главный храм государства, играл роль духовного, политического и культурного центра. Под сводами Святой Софии происходили церковные соборы, приемы послов, утверждение политических соглашений. При соборе велось летописание, были созданы первые известные на Руси библиотека и школа.
В «Повести временных лет» основание Софийского собора значится 1037 годом; в Новгородской летописи событие обозначено 1017 годом, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Наш рассказ о древнейшем храме столицы Украины - Софии Киевской. Собор святой Софии - Премудрости Божией, София Киевская или Софийский собор памятник украинской архитектуры и монументальной живописи XI-XVIII веков, одна из немногих уцелевших сооружений времен Киевской Руси.
Читайте также: Осенний Киев в ярких снимках из Instagram. Фото
Собор как главный храм государства, играл роль духовного, политического и культурного центра. Под сводами Святой Софии происходили церковные соборы, приемы послов, утверждение политических соглашений. При соборе велось летописание, были созданы первые известные на Руси библиотека и школа.
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