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Раздел: Фоторепортажи  
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Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото

Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото Гримеры и дизайнеры спецэффектов проделали огромную работу.

Конечно, мы все знаем о современных уловках киноиндустрии - гриме, дублерах и компьютерных технологиях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Но когда зритель идет в кинотеатр, чтобы просто получить удовольствие от просмотра фильма с любимыми героями, он вряд ли задумывается, что происходит за кадром.

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Из этой подборки вы узнаете, чего стоит натянуть костюм Небулы и как выглядит актер, играющий Реактивного Енота (спойлер: мужик в зеленом костюме).

Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото
Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото
Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото
Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото
Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото
Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото
Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото
Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото
Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото
Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото
Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото
Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото
Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото
Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото
Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото
Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото
Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото
Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото
Актеры из "Мстителей" до применения спецэффектов. Фото
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 Теги: Мстители, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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