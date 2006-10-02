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Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото

Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото Эти костюмы поражают своей сложностью.

В течение последних 30 лет в Веллингтоне, Новая Зеландия проходит международный конкурс дизайна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Этот конкурс называется World of WearableArt (WOW).

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Если ходите выглядеть на своем районе эпатажно, вот вам несколько идей.

Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
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 Теги: костюмы, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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