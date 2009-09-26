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Раздел: Фоторепортажи  
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Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото

Заброшенные места, поражающие туристов красотой. ФотоКрасиво и пугающе.

Многие места на нашей Земле со временем будут полностью забыты. Природа берет над ними верх и превращает во что-то удивительное. Предлагаем вам насладиться красотой заброшенных людьми мест, где полноправно царит мать природа. Красиво, правда, жутковато, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

1. Поросший лесом дом в глуши Норвегии

Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото


2. Город-призрак Бельчите, оставившийся после испанской гражданской войны

Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото


3. Дом на юге Намибии, в Африке - пейзаж достоин холста Сальвадора Дали

Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото


4. Ступени, ведущие в ничто

Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото


5. Теплица, живущая без человека

Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото


6. Старина Жук

Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото


7. Статуя Будды в Китае

Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото


8. Постапокалиптическое настроение

Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото


9. Ночной клуб после пожара

Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото


10. Великолепная французская церковь

Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото


11. Заброшенный замок

Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото


12. Куда же ушли жители этой прекрасной виллы?

Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото


13. Древнее поселение в Камбодже

Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото


14. Перевернутая башня, Португалия

Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото


15. Желтый путь волшебника из страны ОЗ

Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото


16. Рыбацкая деревня в Китае, перезагрузка природы

Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото


17. Корабль призрак в Красном море

Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото


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18. Остов после кораблекрушения в Ирландии

Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото
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 Теги: Заброшенные места, туризм

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Сегодня, 11:36 » Автор: Анна Мартынова
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