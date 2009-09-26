Раздел: Фоторепортажи
Заброшенные места, поражающие туристов красотой. Фото
Красиво и пугающе.
Многие места на нашей Земле со временем будут полностью забыты. Природа берет над ними верх и превращает во что-то удивительное. Предлагаем вам насладиться красотой заброшенных людьми мест, где полноправно царит мать природа. Красиво, правда, жутковато, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Поросший лесом дом в глуши Норвегии
2. Город-призрак Бельчите, оставившийся после испанской гражданской войны
3. Дом на юге Намибии, в Африке - пейзаж достоин холста Сальвадора Дали
4. Ступени, ведущие в ничто
5. Теплица, живущая без человека
6. Старина Жук
7. Статуя Будды в Китае
8. Постапокалиптическое настроение
9. Ночной клуб после пожара
10. Великолепная французская церковь
11. Заброшенный замок
12. Куда же ушли жители этой прекрасной виллы?
13. Древнее поселение в Камбодже
14. Перевернутая башня, Португалия
15. Желтый путь волшебника из страны ОЗ
16. Рыбацкая деревня в Китае, перезагрузка природы
17. Корабль призрак в Красном море
Читайте также: Виртуальная прогулка по парижской опере. Фото
18. Остов после кораблекрушения в Ирландии
Многие места на нашей Земле со временем будут полностью забыты. Природа берет над ними верх и превращает во что-то удивительное. Предлагаем вам насладиться красотой заброшенных людьми мест, где полноправно царит мать природа. Красиво, правда, жутковато, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Поросший лесом дом в глуши Норвегии
2. Город-призрак Бельчите, оставившийся после испанской гражданской войны
3. Дом на юге Намибии, в Африке - пейзаж достоин холста Сальвадора Дали
4. Ступени, ведущие в ничто
5. Теплица, живущая без человека
6. Старина Жук
7. Статуя Будды в Китае
8. Постапокалиптическое настроение
9. Ночной клуб после пожара
10. Великолепная французская церковь
11. Заброшенный замок
12. Куда же ушли жители этой прекрасной виллы?
13. Древнее поселение в Камбодже
14. Перевернутая башня, Португалия
15. Желтый путь волшебника из страны ОЗ
16. Рыбацкая деревня в Китае, перезагрузка природы
17. Корабль призрак в Красном море
Читайте также: Виртуальная прогулка по парижской опере. Фото
18. Остов после кораблекрушения в Ирландии
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