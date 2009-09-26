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Самые стильные пальто и пиджаки этой осени. Фото

Самые стильные пальто и пиджаки этой осени. ФотоСтильно и модно.

Этой осенью в моду вернулись ретро-образы и лаконичная классика, которой старались избегать в прошлом году.
В списке ключевых трендов сезона - тренчкот в классических бежевых оттенках, а также пиджак с поясом на талии из 90-х. Менее неожиданными трендами в отношении осенней верхней одежды стали костюмные оверсайз-пиджаки и объемные пальто в пол, продолжающие тему дерзкой маскулинности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Проанализировав рекомендации авторитетных стилистов и осенние коллекции популярных брендов, назовем верхнюю одежду, которая станет удачным дополнением сезонного гардероба.

Оверсайз-пиджак

Самые стильные пальто и пиджаки этой осени. Фото


Маскулинные пиджаки признаны ключевым трендом осени 2018. Фэшн-критики отмечают, что в этом сезоне стоит обратить внимание на шерстяные пиджаки в клетку и однотонные оверсайз-пиджаки в бежевом, коричневом и песочном цвете.

Самые стильные пальто и пиджаки этой осени. Фото
Самые стильные пальто и пиджаки этой осени. Фото


Тренчкот

Самые стильные пальто и пиджаки этой осени. Фото


Тренч также входит в список главных трендов этого сезона. Тренчкоты этой осенью можно увидеть на звездах street style хроник, а также в гардеробах мировых знаменитостей, которые выбирают, как классические модели тренча, так и его обновленные версии – например, с объемными и удлиненными рукавами, массивными плечами или кокетливыми воланами, рюшами и оборками.

Самые стильные пальто и пиджаки этой осени. Фото
Самые стильные пальто и пиджаки этой осени. Фото


Длинное пальто

Самые стильные пальто и пиджаки этой осени. Фото


Длинное пальто – еще один абсолютный must have этой осени. Модные эксперты отмечают, что в тренде, как классика из кашемира или шерсти, так и более футуристичные варианты длинного пальто, например, из плащевки или тяжелого габардина.

Самые стильные пальто и пиджаки этой осени. Фото


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Пиджак с поясом на талии

Самые стильные пальто и пиджаки этой осени. Фото


Неожиданно вернулся в моду пиджак с поясом на талии. В современной моде этот сезонный тренд из 90-х обещает остаться надолго, отмечают фэшн-эксперты, ссылаясь на коллекции авторитетных Домов моды сезона весна 2019, где можно встретить джинсовые куртки, грубые оверсайз-жакеты и даже бомберы с тонким поясом на талии.

Самые стильные пальто и пиджаки этой осени. Фото
Самые стильные пальто и пиджаки этой осени. Фото


Именно поэтому стилисты называют пиджак с поясом выгодной инвестицией и рекомендуют дополнить этим трендом свой гардероб, ведь он будет актуален и в следующем году.
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 Теги: мода, одежда

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Сегодня, 12:47 » Автор: Анна Мартынова
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