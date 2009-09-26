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Раздел: Фоторепортажи  
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В соцсетях отыскали самые креативные селфи. Фото

В соцсетях отыскали самые креативные селфи. ФотоСелфи бывают яркими.

Примитивные селфи уже давно потеряли актуальность. Если хочешь быть интересным, то делай селфи с акулами, рядом с активным вулканом, или хотя бы на вершине небоскреба Гонконга, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

1. Норвежский пилот-истребителя F-16.

В соцсетях отыскали самые креативные селфи. Фото


2. Амбрим - активный вулканический комплекс в провинции Малампа на одноимённом острове Вануату.

В соцсетях отыскали самые креативные селфи. Фото


3. Знаменитая статуя Иисуса Христа с распростёртыми руками на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро.

В соцсетях отыскали самые креативные селфи. Фото


4. На крыше небоскреба Гонконга.

В соцсетях отыскали самые креативные селфи. Фото


5. Еще один экстремальный вид на Гонконг.

В соцсетях отыскали самые креативные селфи. Фото


6. Селфи с медузами в Шарм-Эль-Шейхе, Египет - беспроигрышный вариант.

В соцсетях отыскали самые креативные селфи. Фото


7. Наверху телебашни Тарту в Эстонии.

В соцсетях отыскали самые креативные селфи. Фото


8. Заплыв с крокодилом на юго-востоке Мексики.

В соцсетях отыскали самые креативные селфи. Фото


9. Фото над аэропортом Бенешова в Чехии.

В соцсетях отыскали самые креативные селфи. Фото


10. Селфи с акулами в Южной Африке.

В соцсетях отыскали самые креативные селфи. Фото


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11. Селфи с гиеной в Ботсване.

В соцсетях отыскали самые креативные селфи. Фото
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 Теги: селфи, туризм

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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