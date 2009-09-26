Раздел: Фоторепортажи
В соцсетях отыскали самые креативные селфи. Фото
Селфи бывают яркими.
Примитивные селфи уже давно потеряли актуальность. Если хочешь быть интересным, то делай селфи с акулами, рядом с активным вулканом, или хотя бы на вершине небоскреба Гонконга, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Норвежский пилот-истребителя F-16.
2. Амбрим - активный вулканический комплекс в провинции Малампа на одноимённом острове Вануату.
3. Знаменитая статуя Иисуса Христа с распростёртыми руками на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро.
4. На крыше небоскреба Гонконга.
5. Еще один экстремальный вид на Гонконг.
6. Селфи с медузами в Шарм-Эль-Шейхе, Египет - беспроигрышный вариант.
7. Наверху телебашни Тарту в Эстонии.
8. Заплыв с крокодилом на юго-востоке Мексики.
9. Фото над аэропортом Бенешова в Чехии.
10. Селфи с акулами в Южной Африке.
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11. Селфи с гиеной в Ботсване.
Примитивные селфи уже давно потеряли актуальность. Если хочешь быть интересным, то делай селфи с акулами, рядом с активным вулканом, или хотя бы на вершине небоскреба Гонконга, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Норвежский пилот-истребителя F-16.
2. Амбрим - активный вулканический комплекс в провинции Малампа на одноимённом острове Вануату.
3. Знаменитая статуя Иисуса Христа с распростёртыми руками на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро.
4. На крыше небоскреба Гонконга.
5. Еще один экстремальный вид на Гонконг.
6. Селфи с медузами в Шарм-Эль-Шейхе, Египет - беспроигрышный вариант.
7. Наверху телебашни Тарту в Эстонии.
8. Заплыв с крокодилом на юго-востоке Мексики.
9. Фото над аэропортом Бенешова в Чехии.
10. Селфи с акулами в Южной Африке.
Читайте также: Самые стильные пальто и пиджаки этой осени. Фото
11. Селфи с гиеной в Ботсване.
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