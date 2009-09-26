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Раздел: Фоторепортажи  
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Лучшие снимки сентября по версии Esquire. Фото

Лучшие снимки сентября по версии Esquire. ФотоКаждый снимок интересен по-своему.

Каждый месяц фоторедактор Esquire выбирает 10 самых интересных фотографий месяца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Фестиваль авиации и космических технологий Teknofest, который ежегодно проходит в Стамбуле.

Лучшие снимки сентября по версии Esquire. Фото


Плывущий айсберг в районе населенного пункта Ангмагссалик, Гренландия.

Лучшие снимки сентября по версии Esquire. Фото


Выращивание клубники в специальном транспортном контейнере, оснащенном светодиодными лампами. Технологию придумал и развивает французский стартап Agricool.

Лучшие снимки сентября по версии Esquire. Фото


Олень в Ричмонд-парке в Лондоне.

Лучшие снимки сентября по версии Esquire. Фото


На японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6. Оползень повалил деревья и разрушил дома в городе Ацума.

Лучшие снимки сентября по версии Esquire. Фото


Закрытие Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в Москве.

Лучшие снимки сентября по версии Esquire. Фото


Сгоревшее здание Национального музея Бразилии, где хранилось более 20 миллионов различных древних артефактов и этнографических архивов. Большая часть коллекции была уничтожена.

Лучшие снимки сентября по версии Esquire. Фото


Пробка из машин на подъезде к пропускному пункту в городе Чжэнчжоу во время Праздника середины осени, который широко отмечают в Китае.

Лучшие снимки сентября по версии Esquire. Фото


Музей-конюшня возле города Уси, провинция Цзянсу, Китай. Музей находится в Книге рекордов Гиннеса - там содержится 47 редких пород лошадей из более чем 30 стран. Огромное здание с мраморными полами, арт-инсталляциями, хрустальными люстрами и широкими лестницами напоминает какой-нибудь Лувр, конюшню в нем выдает только запах лошадей.

Лучшие снимки сентября по версии Esquire. Фото


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Люди загорают на пляже и запускают воздушных змеев во время Международного фестиваля воздушных змеев в Дьеппе, Франция.

Лучшие снимки сентября по версии Esquire. Фото
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 Теги: сентябрь, Esquire

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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