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Пользоваться этими советскими бытовыми приборами было опасно. Фото

Пользоваться этими советскими бытовыми приборами было опасно. ФотоНе самая надежная техника.

Многие бытовые приборы в Советском Союзе были «побочными». Это означает, что выпускались они на оборонных предприятиях, которые в мирное время занимались производством промышленных товаров гражданского назначения. И хотя техника и была весьма надежной, даже советский Знак качества не был гарантией от неприятных сюрпризов, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate

1. Телевизор

Пользоваться этими советскими бытовыми приборами было опасно. Фото


Советский телевизор был действительно небезопасен. И речь шла совсем не о коммунистической пропаганде. Дело в том, что до 1989 года в стране выпускались телевизоры с электронно-лучевыми трубками (кинескопами). Они выдавал пускай и очень слабое, но все еще рентгеновское излучение.

Был у советских телевизоров (и не только советских) тех времен еще один порок. Их достаточно часто «коротило», что уже само по себе опасно для человека. В момент замыкания телевизор мог загореться или даже эффектно взорваться. Многие телевизоры XX века крайне плохо переносили любые перепады в электросети.

2. Холодильник

Пользоваться этими советскими бытовыми приборами было опасно. Фото


В советских холодильниках, которые встречаются во многих семьях и сегодня, использовался фреон R-22. По мнению медиков, если этот бесцветный газ как следует нагреть, то образуется фосген, способный спровоцировать отек легких, что в свою очередь приводит к летальному исходу. Правда, для этого фреон нужно нагревать на открытом огне при температуре не ниже 250 градусов. Так, при пожаре в квартире холодильник становился еще одним источником смертельной опасности.

3. Микроволновая печь

Пользоваться этими советскими бытовыми приборами было опасно. Фото


«Потрясающее» наследие нацистской Германии. Рейха не существует уже более 70 лет, а он все еще продолжает убивать! Да-да, первая микроволновая печь была сделана именно там еще до войны и преподносилась, как настоящее бытовое чудо, которое позволит сэкономить уйму времени хозяйки. Весьма иронично, что патент на СВЧ принадлежит сегодня американцам, которые создали первую печь в 1947 году. Справедливости ради стоит сказать, что свой «излучатель» пытались создать и в СССР. Заметка о таком появилась в газете «Труд» за 9 дней до начала Великой Отечественной войны.

Долгое время в СССР действовал запрет на производство микроволновых печей. В 80-е годы в серию пошли первые СВЧ «Электроника» и «Добрянка», которые выпускались на оборонных предприятиях. Правда, широкого применения из-за высокой цены они так и не нашли. Возможно и к лучшему, ведь эти печки создают ннебезопасное излучение и уничтожают в продуктах питания все витамины.

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4. Примус, керосинка, керогаз

Пользоваться этими советскими бытовыми приборами было опасно. Фото


Огонь - не игрушка для детей, а как продемонстрировал советский новогодний фильм «Джентльмены удачи» - и для взрослых тоже. Что может быть опаснее в быту, чем керосинка? И дело вовсе не в наличие открытого огня, а в том, что при неправильной эксплуатации она могла взорваться.
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 Теги: бытовые предметы, СССР

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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