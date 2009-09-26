Раздел: Фоторепортажи
Эти отели популярны у звезд и королевских семей. Фото
Удовольствие не из дешевых.
Дэвид и Виктория Бекхэм
В августе Дэвид и Виктория Бекхэм вместе с детьми отдыхали на индонезийском курорте Nihi Sumba. В отличие от соседнего Бали, остров Сумба не настолько заселенный и популярный, поэтому неудивительно, что звездная семья выбрала именно его, передает Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.
Отель состоит из 21 деревянной виллы, утопающих в роскошных садах. Конечно, все апартаменты с видом на океан.
Цена за номер стартует от 1357 долларов.
Эллен ДеДженерес
В мае этого года ведущая Эллен ДеДженерес вместе со своей супругой Поршей Де Росси побывала в обласканном тревел-блогерами кенийском бутик-отеле Giraffe Manor. С 1974 года поместье делит 12 акров заповедной земли с питомником жирафов Ротшильда, которые уже привыкли дегустировать завтраки постояльцев.
Стоимость номера в отеле - от 578 долларов.
Серена Уильямс
Потерпев поражение в финале Уимблдона, в который она вышла всего через 10 месяцев после родов, Серена Уильямс вместе с мужем и дочерью отправилась исцеляться в пятизвездочный отель L’Albereta на севере Италии. Гостиница, скрытая от лишних глаз среди холмов и виноградников Эрбуско, гарантирует постояльцам полное уединение и восстановление сил.
Цена за номер в отеле стартует от 330 долларов.
Алессандра Амбросио
Ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио для летнего отпуска выбрала отель Me Ibiza на одноименном популярном острове. Помимо прочего, в 205-местной гостинице есть бар Radio Rooftop, в котором выступают всемирно известные ди-джеи, и мишленовский ресторан.
За номер в этом отеле придется выложить от 336 долларов.
Джоан Смоллс
30-летняя топ-модель Джоан Смоллс вместе с матерью наслаждалась райскими пейзажами на курорте Kimpton Seafire Resort, расположенном на острове Великий Кайман. Отель предлагает гостям 266 номеров, три ресторана, спа-центр и 12-акровую часть обладателя титула «Лучший пляж Карибского моря» – Seven Mile Beach.
Номер в отеле стоит от 410 долларов.
Леди Амелия Виндзор
Модель и внучка кузена королевы Елизаветы II, герцога Кентского, провела несколько майских дней на озере Комо, главной жемчужине Ломбардии. Вместе с сестрой Мариной, она остановилась в 30-местном бутик-отеле Il Sereno, который помимо замечательных видов может похвастаться и рестораном со звездой Мишлен.
Номер в отеле стоит от 983 долларов.
Актеры «Игры престолов»
Во время съемок «Игры престолов» в Хорватии, команда сериала в полном составе жила в 5-звездочном отеле Excelsior в Дубровнике. Помимо того, что 105-летняя вилла в колоритном Старом городе уже сама по себе является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, из ее окон открывается возможно лучший вид на Адриатическое море.
Цена за номер в отеле стартует от 445 долларов.
Читайте также: Семь мест, ради которых туристы летят в Латинскую Америку. Фото
Меган Маркл и принц Гарри
По старой традиции, последнюю ночь перед свадьбой Меган Маркл и принц Гарри провели раздельно. Жених вместе с братом Уильямом остановился в изысканном загородном отеле Dorchester Collection’s Coworth Park, окруженном идиллическим парком Беркшир.
Будущая принцесса вместе с матерью ночевала всего в 20 километрах от Гарри – в монументальном 350-летнем особняке Cliveden House Hotel.
Номера в отелях стоят примерно одинаково: в Coworth Park - от 520 долларов, а в Cliveden House Hotel - от $565.
Дэвид и Виктория Бекхэм
В августе Дэвид и Виктория Бекхэм вместе с детьми отдыхали на индонезийском курорте Nihi Sumba. В отличие от соседнего Бали, остров Сумба не настолько заселенный и популярный, поэтому неудивительно, что звездная семья выбрала именно его, передает Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.
Отель состоит из 21 деревянной виллы, утопающих в роскошных садах. Конечно, все апартаменты с видом на океан.
Цена за номер стартует от 1357 долларов.
Эллен ДеДженерес
В мае этого года ведущая Эллен ДеДженерес вместе со своей супругой Поршей Де Росси побывала в обласканном тревел-блогерами кенийском бутик-отеле Giraffe Manor. С 1974 года поместье делит 12 акров заповедной земли с питомником жирафов Ротшильда, которые уже привыкли дегустировать завтраки постояльцев.
Стоимость номера в отеле - от 578 долларов.
Серена Уильямс
Потерпев поражение в финале Уимблдона, в который она вышла всего через 10 месяцев после родов, Серена Уильямс вместе с мужем и дочерью отправилась исцеляться в пятизвездочный отель L’Albereta на севере Италии. Гостиница, скрытая от лишних глаз среди холмов и виноградников Эрбуско, гарантирует постояльцам полное уединение и восстановление сил.
Цена за номер в отеле стартует от 330 долларов.
Алессандра Амбросио
Ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио для летнего отпуска выбрала отель Me Ibiza на одноименном популярном острове. Помимо прочего, в 205-местной гостинице есть бар Radio Rooftop, в котором выступают всемирно известные ди-джеи, и мишленовский ресторан.
За номер в этом отеле придется выложить от 336 долларов.
Джоан Смоллс
30-летняя топ-модель Джоан Смоллс вместе с матерью наслаждалась райскими пейзажами на курорте Kimpton Seafire Resort, расположенном на острове Великий Кайман. Отель предлагает гостям 266 номеров, три ресторана, спа-центр и 12-акровую часть обладателя титула «Лучший пляж Карибского моря» – Seven Mile Beach.
Номер в отеле стоит от 410 долларов.
Леди Амелия Виндзор
Модель и внучка кузена королевы Елизаветы II, герцога Кентского, провела несколько майских дней на озере Комо, главной жемчужине Ломбардии. Вместе с сестрой Мариной, она остановилась в 30-местном бутик-отеле Il Sereno, который помимо замечательных видов может похвастаться и рестораном со звездой Мишлен.
Номер в отеле стоит от 983 долларов.
Актеры «Игры престолов»
Во время съемок «Игры престолов» в Хорватии, команда сериала в полном составе жила в 5-звездочном отеле Excelsior в Дубровнике. Помимо того, что 105-летняя вилла в колоритном Старом городе уже сама по себе является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, из ее окон открывается возможно лучший вид на Адриатическое море.
Цена за номер в отеле стартует от 445 долларов.
Читайте также: Семь мест, ради которых туристы летят в Латинскую Америку. Фото
Меган Маркл и принц Гарри
По старой традиции, последнюю ночь перед свадьбой Меган Маркл и принц Гарри провели раздельно. Жених вместе с братом Уильямом остановился в изысканном загородном отеле Dorchester Collection’s Coworth Park, окруженном идиллическим парком Беркшир.
Будущая принцесса вместе с матерью ночевала всего в 20 километрах от Гарри – в монументальном 350-летнем особняке Cliveden House Hotel.
Номера в отелях стоят примерно одинаково: в Coworth Park - от 520 долларов, а в Cliveden House Hotel - от $565.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
3
0
Также советуем посмотреть
- Все зло мира – от нефти
- Соцсети вновь шутят над каблуками Путина
- В Англии злой «призрак» попал на камеру
- Сытник подрывает доверие к НАБУ
- У Сенцова развилась сердечная недостаточность и ревматизм, - адвокат
- Российским депутатам: головой работайте, а не языком
- Модель в странных штанах озадачила Сеть оптической иллюзией
- Боевики продолжают препятствовать работе наблюдателям ОБСЕ
- Тиждень не писати у ФБ: результати експерименту
- Прикол дня: в России арбитр засчитал гол, который забил сам
- О 112 Украина и Newsone
- «Шантаж от слабого»: Сеть насмешили угрозы России в ответ на санкции
- Реформа освіти: 10 головних викликів
- Новый хит: ворона вмешалась в схватку котов
- Дональд Трамп производит много шума
- Жители США и Аргентины видели в небе «корабль пришельцев»
- Наблюдатели ОБСЕ подтвердили гибель троих детей в Горловке
- На Донбассе военный пострадал от лазерного оружия
- Во Франции лошадь до смерти перепугала посетителей кафе
- В чем отличие китайского министра от украинского
- Генеральна лінія у Нью-Йорку та викриття «Боширова»
- В ОБСЕ сообщили новые детали взрыва в оккупированном Донецке
- «Кость пушистая»: упитанный кот стал героем забавных фотожаб
- О бензине и дешевом газе в мышеловке
- За сутки на Донбассе уничтожены четыре боевика
- Минутка доброты: кот подружился с собакой, страдающей от слабоумия
- Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
- Пережить понедельник: подборка отличных анекдотов на вечер
- Украина отреагировал на отказ Будапешта отозвать консула
- Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты
Оставьте свой комментарий