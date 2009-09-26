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Раздел: Фоторепортажи  
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Эти отели популярны у звезд и королевских семей. Фото

Эти отели популярны у звезд и королевских семей. ФотоУдовольствие не из дешевых.

Дэвид и Виктория Бекхэм

В августе Дэвид и Виктория Бекхэм вместе с детьми отдыхали на индонезийском курорте Nihi Sumba. В отличие от соседнего Бали, остров Сумба не настолько заселенный и популярный, поэтому неудивительно, что звездная семья выбрала именно его, передает Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.

Отель состоит из 21 деревянной виллы, утопающих в роскошных садах. Конечно, все апартаменты с видом на океан.
Цена за номер стартует от 1357 долларов.

Эти отели популярны у звезд и королевских семей. Фото


Эллен ДеДженерес

Эти отели популярны у звезд и королевских семей. Фото


В мае этого года ведущая Эллен ДеДженерес вместе со своей супругой Поршей Де Росси побывала в обласканном тревел-блогерами кенийском бутик-отеле Giraffe Manor. С 1974 года поместье делит 12 акров заповедной земли с питомником жирафов Ротшильда, которые уже привыкли дегустировать завтраки постояльцев.
Стоимость номера в отеле - от 578 долларов.

Серена Уильямс

Эти отели популярны у звезд и королевских семей. Фото


Потерпев поражение в финале Уимблдона, в который она вышла всего через 10 месяцев после родов, Серена Уильямс вместе с мужем и дочерью отправилась исцеляться в пятизвездочный отель L’Albereta на севере Италии. Гостиница, скрытая от лишних глаз среди холмов и виноградников Эрбуско, гарантирует постояльцам полное уединение и восстановление сил.
Цена за номер в отеле стартует от 330 долларов.

Алессандра Амбросио

Эти отели популярны у звезд и королевских семей. Фото


Ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио для летнего отпуска выбрала отель Me Ibiza на одноименном популярном острове. Помимо прочего, в 205-местной гостинице есть бар Radio Rooftop, в котором выступают всемирно известные ди-джеи, и мишленовский ресторан.
За номер в этом отеле придется выложить от 336 долларов.

Джоан Смоллс

Эти отели популярны у звезд и королевских семей. Фото


30-летняя топ-модель Джоан Смоллс вместе с матерью наслаждалась райскими пейзажами на курорте Kimpton Seafire Resort, расположенном на острове Великий Кайман. Отель предлагает гостям 266 номеров, три ресторана, спа-центр и 12-акровую часть обладателя титула «Лучший пляж Карибского моря» – Seven Mile Beach.
Номер в отеле стоит от 410 долларов.

Леди Амелия Виндзор

Эти отели популярны у звезд и королевских семей. Фото


Модель и внучка кузена королевы Елизаветы II, герцога Кентского, провела несколько майских дней на озере Комо, главной жемчужине Ломбардии. Вместе с сестрой Мариной, она остановилась в 30-местном бутик-отеле Il Sereno, который помимо замечательных видов может похвастаться и рестораном со звездой Мишлен.
Номер в отеле стоит от 983 долларов.

Актеры «Игры престолов»

Эти отели популярны у звезд и королевских семей. Фото


Во время съемок «Игры престолов» в Хорватии, команда сериала в полном составе жила в 5-звездочном отеле Excelsior в Дубровнике. Помимо того, что 105-летняя вилла в колоритном Старом городе уже сама по себе является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, из ее окон открывается возможно лучший вид на Адриатическое море.
Цена за номер в отеле стартует от 445 долларов.

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Меган Маркл и принц Гарри

Эти отели популярны у звезд и королевских семей. Фото


По старой традиции, последнюю ночь перед свадьбой Меган Маркл и принц Гарри провели раздельно. Жених вместе с братом Уильямом остановился в изысканном загородном отеле Dorchester Collection’s Coworth Park, окруженном идиллическим парком Беркшир.
Будущая принцесса вместе с матерью ночевала всего в 20 километрах от Гарри – в монументальном 350-летнем особняке Cliveden House Hotel.
Номера в отелях стоят примерно одинаково: в Coworth Park - от 520 долларов, а в Cliveden House Hotel - от $565.

Эти отели популярны у звезд и королевских семей. Фото
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 Теги: отели, звезды

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Сегодня, 16:17 » Автор: Анна Мартынова
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