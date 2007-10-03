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Британский подросток превратил себя в подобие Ким Кардашьян. Фото
Парень с детства чувствовал себя девушкой.
Подросток-трансгендер, который родился мальчиком, рассказал, как он вернулся с летних каникул в школу уже девочкой, которая подражает Ким Кардашьян, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Кайре Келли 15 лет, у нее блестящие черные волосы и ярко выраженные скулы. Она живет в Миддлсборо (Северный Йоркшир) и берет пример с американской звезды реалити-шоу. До недавнего времени ее звали Тайлер и большую часть жизни она мучилась, так как не могла разобраться, кто она.
Но в сентябре она вернулась в школу уже как Кайра, и некоторые учителя ее даже не узнали. Говоря о жизни до трансформации, Кайра рассказывает: «Я чувствовала себя странной и не такой, как другие. Я смотрела в зеркало и видела незнакомого человека. Я представляла себя в юбках и платьях, когда мне было еще восемь лет».
«Теперь, когда я смотрю в зеркало, я вижу себя. Я очень переживала, когда пришла в первый день на занятия 5 сентября, но совершенно зря. Все меня очень поддержали и порадовались за меня».
С шести лет теперь уже бывший Тайлер переживал из-за своей половой принадлежности. Чувствуя себя неуютно в теле мальчика, он часто ходил по дому накрасившись, с маникюром и на каблуках.
Поначалу его глубоко верующий отчим Крис и мать Анджела решили положить конец странным привычкам мальчика, опасаясь, что соседи станут сплетничать. «Они не понимали, кто я. Мы жили в опасном районе, и они боялись, что меня будут дразнить», - говорит Кайра.
Такая реакция родителей заставила мальчика чувствовать себя совсем одиноко: он не вписывался в компанию других мальчишек в школе, ненавидел футбол и мужскую одежду. Его самыми близкими друзьями были девочки, но он часто завидовал их макияжу, длинным волосам и нарядам.
В 11 лет Тайлер признался в бисексуальности, а через два года рассказал семье и друзьям, что он гей. Мама разрешила Тайлеру носить макияж за пределами школы, но подростку этого было недостаточно. «Я не чувствовала себя уверенно после того, как призналась, что я гей. Я чувствовала, что как будто чего-то не хватает», - говорит Кайра. В 14 лет, смотря урок макияжа в YouTube, Тайлер нашел ролик о женщине-трансгендере.
Видеоблогер говорила о том, что чувствовала себя запертой в неправильном теле, и Тайлер понял, что у него такое же чувство. Он переживал о том, как к этому отнесутся родители, и сначала поделился чувствами с лучшим другом. Это было в январе 2015 года. Потом на уроке географии в школе Тайлер с другом составил текст сообщения, чтобы отправить маме.
Кайра говорит: «Я не знала, как она отреагирует. Я писала это сообщение четыре раза, и, когда я пришла домой, у меня были другие чувства. Она очень поддержала меня и рассказала тем же вечером папе. Он отнесся с пониманием. На следующее утро он сказал мне, что любит меня за то, что я есть».
В сентябре 2015 года Тайлер опубликовал фотографию в Facebook, объявив, что он - трансгендер и меняет имя на Кайру. Теперь это девочка, и скоро она начнет гормонозаместительную терапию, хотя считает, что ее внешность вряд ли сильно изменится до 17 или 18 лет.
Кайра зря времени не теряла и во всем старалась быть похожей на Ким Кардашьян. Она поменяла джемперы и спортивные костюмы на облегающие джинсы, короткие платья и яркие топы. Она добавила накладных прядей в свою шевелюру, носит полный макияж и одевается точь-в-точь как звезда реалити-шоу. Даже инициалы у них совпадают.
Хотя Кайра уже некоторое время носит гламурные наряды вне школы, до сих пор она ходила на занятия в образе мальчика. «Я одеваюсь как Ким Кардашьян все время, сильно крашусь, и это дает мне возможность почувствовать себя гламурно».
Говоря о планах на будущее, Кайра отмечает: «У меня есть длинный список пластических операций, которые я хочу сделать: смена пола, грудные импланты, ринопластика, филлеры в губы, небольшая коррекция высоты бровей, удаление лишних волос с бровей и коррекция линии роста волос. Я обожаю гламурный образ и всегда была поклонницей семьи Кардашьян. Они счастливы и довольны собой, и я тоже этого всегда хотела».
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«Я знаю, большинство из вас не прочитает это, я на полчаса поторопилась, так как планировала это на восемь. Но если было недостаточно очевидно по вчерашнему фото в стиле «дрэг», я смирилась с тем, кто я, и в свои 15 лет горжусь, что делаю это. Я хотела начать с начала и сказать всем в Facebook, что я девушка-трансгендер, и мне и моей семье, которая меня поддержала, понадобилось много смелости и много времени, чтобы с этим смириться. Я заблокировала и удалила людей из школы, потому что по большей части они мне здесь не нужны и им не надо этого видеть. Мой внешний вид не изменится до 17-18 лет, что дает мне время, чтобы смириться и узнать об этом больше. Может, будут негативные комментарии, но мне наплевать. Спасибо тем, кто меня поддерживает».
Подросток-трансгендер, который родился мальчиком, рассказал, как он вернулся с летних каникул в школу уже девочкой, которая подражает Ким Кардашьян, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Кайре Келли 15 лет, у нее блестящие черные волосы и ярко выраженные скулы. Она живет в Миддлсборо (Северный Йоркшир) и берет пример с американской звезды реалити-шоу. До недавнего времени ее звали Тайлер и большую часть жизни она мучилась, так как не могла разобраться, кто она.
Но в сентябре она вернулась в школу уже как Кайра, и некоторые учителя ее даже не узнали. Говоря о жизни до трансформации, Кайра рассказывает: «Я чувствовала себя странной и не такой, как другие. Я смотрела в зеркало и видела незнакомого человека. Я представляла себя в юбках и платьях, когда мне было еще восемь лет».
«Теперь, когда я смотрю в зеркало, я вижу себя. Я очень переживала, когда пришла в первый день на занятия 5 сентября, но совершенно зря. Все меня очень поддержали и порадовались за меня».
С шести лет теперь уже бывший Тайлер переживал из-за своей половой принадлежности. Чувствуя себя неуютно в теле мальчика, он часто ходил по дому накрасившись, с маникюром и на каблуках.
Поначалу его глубоко верующий отчим Крис и мать Анджела решили положить конец странным привычкам мальчика, опасаясь, что соседи станут сплетничать. «Они не понимали, кто я. Мы жили в опасном районе, и они боялись, что меня будут дразнить», - говорит Кайра.
Такая реакция родителей заставила мальчика чувствовать себя совсем одиноко: он не вписывался в компанию других мальчишек в школе, ненавидел футбол и мужскую одежду. Его самыми близкими друзьями были девочки, но он часто завидовал их макияжу, длинным волосам и нарядам.
В 11 лет Тайлер признался в бисексуальности, а через два года рассказал семье и друзьям, что он гей. Мама разрешила Тайлеру носить макияж за пределами школы, но подростку этого было недостаточно. «Я не чувствовала себя уверенно после того, как призналась, что я гей. Я чувствовала, что как будто чего-то не хватает», - говорит Кайра. В 14 лет, смотря урок макияжа в YouTube, Тайлер нашел ролик о женщине-трансгендере.
Видеоблогер говорила о том, что чувствовала себя запертой в неправильном теле, и Тайлер понял, что у него такое же чувство. Он переживал о том, как к этому отнесутся родители, и сначала поделился чувствами с лучшим другом. Это было в январе 2015 года. Потом на уроке географии в школе Тайлер с другом составил текст сообщения, чтобы отправить маме.
Кайра говорит: «Я не знала, как она отреагирует. Я писала это сообщение четыре раза, и, когда я пришла домой, у меня были другие чувства. Она очень поддержала меня и рассказала тем же вечером папе. Он отнесся с пониманием. На следующее утро он сказал мне, что любит меня за то, что я есть».
В сентябре 2015 года Тайлер опубликовал фотографию в Facebook, объявив, что он - трансгендер и меняет имя на Кайру. Теперь это девочка, и скоро она начнет гормонозаместительную терапию, хотя считает, что ее внешность вряд ли сильно изменится до 17 или 18 лет.
Кайра зря времени не теряла и во всем старалась быть похожей на Ким Кардашьян. Она поменяла джемперы и спортивные костюмы на облегающие джинсы, короткие платья и яркие топы. Она добавила накладных прядей в свою шевелюру, носит полный макияж и одевается точь-в-точь как звезда реалити-шоу. Даже инициалы у них совпадают.
Хотя Кайра уже некоторое время носит гламурные наряды вне школы, до сих пор она ходила на занятия в образе мальчика. «Я одеваюсь как Ким Кардашьян все время, сильно крашусь, и это дает мне возможность почувствовать себя гламурно».
Говоря о планах на будущее, Кайра отмечает: «У меня есть длинный список пластических операций, которые я хочу сделать: смена пола, грудные импланты, ринопластика, филлеры в губы, небольшая коррекция высоты бровей, удаление лишних волос с бровей и коррекция линии роста волос. Я обожаю гламурный образ и всегда была поклонницей семьи Кардашьян. Они счастливы и довольны собой, и я тоже этого всегда хотела».
Читайте также: Самые необычные костюмы дизайнерского конкурса. Фото
«Я знаю, большинство из вас не прочитает это, я на полчаса поторопилась, так как планировала это на восемь. Но если было недостаточно очевидно по вчерашнему фото в стиле «дрэг», я смирилась с тем, кто я, и в свои 15 лет горжусь, что делаю это. Я хотела начать с начала и сказать всем в Facebook, что я девушка-трансгендер, и мне и моей семье, которая меня поддержала, понадобилось много смелости и много времени, чтобы с этим смириться. Я заблокировала и удалила людей из школы, потому что по большей части они мне здесь не нужны и им не надо этого видеть. Мой внешний вид не изменится до 17-18 лет, что дает мне время, чтобы смириться и узнать об этом больше. Может, будут негативные комментарии, но мне наплевать. Спасибо тем, кто меня поддерживает».
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