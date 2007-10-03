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Так выглядит самая милая регулировщица. Фото

Так выглядит самая милая регулировщица. Фото Девушка работает на Тайване.

27-летняя Лин Сяо работает регулировщиком движения в Тайване. Недавно девушка прославилась благодаря видео о безопасности на дороге, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Горожане Лин попросили рассказать, как правильно совершать парковку во время новогодних праздников. Но, как утверждает сама девушка, пользователи не обратили на ее слова никакого внимания.

Внешний вид молодой регулировщицы показался им настолько привлекательным, что они буквально засыпали видео комментариями.

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Большинство просило арестовать их за правонарушение, лишь бы встретиться с Лин Сяо.

Так выглядит самая милая регулировщица. Фото
Так выглядит самая милая регулировщица. Фото
Так выглядит самая милая регулировщица. Фото
Так выглядит самая милая регулировщица. Фото
Так выглядит самая милая регулировщица. Фото
Так выглядит самая милая регулировщица. Фото
Так выглядит самая милая регулировщица. Фото
Так выглядит самая милая регулировщица. Фото
Так выглядит самая милая регулировщица. Фото
Так выглядит самая милая регулировщица. Фото
Так выглядит самая милая регулировщица. Фото
Так выглядит самая милая регулировщица. Фото
Так выглядит самая милая регулировщица. Фото
Так выглядит самая милая регулировщица. Фото
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 Теги: Тайвань, регулировщица

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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