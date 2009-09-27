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Журналисты раскрыли неожиданную причину гибели «Титаника». Фото

Журналисты раскрыли неожиданную причину гибели «Титаника». ФотоЭта версия имеет много поклонников.

Больше века минуло с тех пор, как огромный лайнер, совершавший рейс Саутгемптон - Нью-Йорк, затонул в водах Северной Атлантики. Обстоятельства этой страшной трагедии, унесшей жизни более полутора тысяч человек, изучены вдоль и поперек. Но исследования не прекращаются по сей день. Британский журналист Шенан Мелони изучал историю «Титаника» на протяжении 30 лет и пришел к сенсационному выводу: основной причиной крушения стал пожар в топливном хранилище, продолжавшийся около двух недель, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Согласно официальной версии, «Титаник» потерпел крушение из-за того, что двигался со слишком высокой скоростью в обледеневших водах, и, когда впередсмотрящий заметил прямо по курсу айсберг, возможности избежать столкновения уже не было. Корабль ударился о ледяную глыбу по касательной, но получил настолько серьезные повреждения, что через три часа ушел на дно. Шенан Мелони, однако, считает, что айсберг - лишь один из факторов, погубивших пароход.

Журналисты раскрыли неожиданную причину гибели «Титаника». Фото


В процессе скрупулезного изучения фотографий, сделанных за десять дней до того, как «Титаник» покинул Саутгемптон, журналист обнаружил на внутренней стороне обшивки следы сажи. Именно в том месте, которое впоследствии было повреждено при столкновении. Пожар в топливном хранилище, как утверждают специалисты, начался во время скоростных испытаний в доке в Белфасте.

Журналисты раскрыли неожиданную причину гибели «Титаника». Фото


Владельцы судна знали о том, что в недрах «Титаника» бушует пожар, но оказались настолько алчными, что решили не отменять рейс. Для того чтобы пассажиры ничего не заподозрили, в порту Саутгемптона корабль развернули другим бортом. Офицерам приказали держать рот на замке.

Журналисты раскрыли неожиданную причину гибели «Титаника». Фото


Лайнер отправился в плавание, но команде из 12 человек никак не удавалось справиться с огнем. Постепенно обшивка раскалилась до тысячи градусов по Цельсию. Эксперты в области металлургии, с которыми консультировался Мелони, заявили, что сталь при такой температуре становится ломкой, теряя до 75% своей прочности.

Журналисты раскрыли неожиданную причину гибели «Титаника». Фото


По этой причине при ударе об айсберг в носовых отсеках судна образовалось сразу шесть пробоин суммарной длиной около 90 метров. Со столь серьезными повреждениями система непотопляемости корабля не справилась.

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Журналисты раскрыли неожиданную причину гибели «Титаника». Фото


Гибель «Титаника», заключает журналист, произошла из-за кошмарного стечения трех факторов: льда, огня и преступной халатности.
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 Теги: Титаник, история

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Сегодня, 10:02 » Автор: Анна Мартынова
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