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Раздел: Фоторепортажи  
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США ХХ века в знаковых снимках. Фото

США ХХ века в знаковых снимках. ФотоОни иллюстрируют дух эпохи.

Подборка крутых фото из прошлого века, которые описывают всю атмосферу тогдашней Америки. Интерьер барбершопа в Чикаго 1960 года, редкое фото Лас-Вегаса без привычных отелей и казино, когда они были еще запрещены, и другие исторические кадры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер с моделями, 1953 год.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Официант подает завтрак в бассейн отдыхающему, отель Dunes Hotel, Лас-Вегас, 1955 год.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Улица Нью-Йорка с высоты птичьего полета, 1953 год.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


ДТП на одной из улиц в Гарлеме, май 1973 года.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Женщина в противогазе во время тревоги о смоге в Лос-Анджелесе, 29 июня 1979 год.
После окончания Второй мировой войны ЛА был одним из самых загрязненных городов в США.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Интерьер барбершопа в Чикаго, 1960 год.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Мальчик ремонтирует свой скейтборд, Нью-Йорк, 1947 год.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Мощнейшая метель в северо-восточной части США в январе 1978 года.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Кирк Дуглас (отец Майкла Дугласа) раздает автографы на пляже, 1953 год.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Сельский магазин в окрестностях Алтеймера, Арканзас. Октябрь 1938 года.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Редкое фото Лас-Вегаса без привычных отелей и казино, когда азартные игры были еще запрещены. 1920-е.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Пятая авеню в Нью-Йорке, на север от 42-й стрит, май 1942 года.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Скейтбординг в солнечной Калифорнии, 1970-е.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Полицейский останавливает движение ради кошки, несущей в зубах котёнка. Нью-Йорк, 1925 год.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Трехколесный мотоцикл с контейнером для перевозки порошкового молока, Вашингтон, 1921 год.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Эрнест Хемингуэй на охоте в Айдахо. Октябрь 1941 года.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Трейлер-парк в округе Эри, 1941 год.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Поздний вечер летом на Оберн-стрит в Уотертауне, штат Массачусетс. 1977 год.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Почтальон выгружает письма из уличного почтового ящика в свой трехколесный мотоцикл. Быстро и удобно! Вашингтон, 1912 год.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Дедушка откапывает свой автомобиль после сильного снегопада на День Благодарения, 1950 год.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Мэрилин Монро делает покупки в одном из магазинов Нью-Йорка, 1950 год.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Бюро стандартов, определяющее качество бейсбольных мячей, 1938 год.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Cadillac Westchester 1955 года с телефоном, магнитофоном и 14-дюймовым телевизором.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


Великое Аляскинское землетрясение. Его магнитуда составила 8,4 по шкале Рихтера с эпицентром в Колледж-фьорде, в северной части Аляскинского залива. 27 марта 1964 года.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото


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Весна 1946 года в Нью-Йорке.

США ХХ века в знаковых снимках. Фото
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 Теги: США, ХХ век

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Сегодня, 11:49 » Автор: Анна Мартынова
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