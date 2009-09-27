Раздел: Фоторепортажи
США ХХ века в знаковых снимках. Фото
Они иллюстрируют дух эпохи.
Подборка крутых фото из прошлого века, которые описывают всю атмосферу тогдашней Америки. Интерьер барбершопа в Чикаго 1960 года, редкое фото Лас-Вегаса без привычных отелей и казино, когда они были еще запрещены, и другие исторические кадры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Основатель журнала Playboy Хью Хефнер с моделями, 1953 год.
Официант подает завтрак в бассейн отдыхающему, отель Dunes Hotel, Лас-Вегас, 1955 год.
Улица Нью-Йорка с высоты птичьего полета, 1953 год.
ДТП на одной из улиц в Гарлеме, май 1973 года.
Женщина в противогазе во время тревоги о смоге в Лос-Анджелесе, 29 июня 1979 год.
После окончания Второй мировой войны ЛА был одним из самых загрязненных городов в США.
Интерьер барбершопа в Чикаго, 1960 год.
Мальчик ремонтирует свой скейтборд, Нью-Йорк, 1947 год.
Мощнейшая метель в северо-восточной части США в январе 1978 года.
Кирк Дуглас (отец Майкла Дугласа) раздает автографы на пляже, 1953 год.
Сельский магазин в окрестностях Алтеймера, Арканзас. Октябрь 1938 года.
Редкое фото Лас-Вегаса без привычных отелей и казино, когда азартные игры были еще запрещены. 1920-е.
Пятая авеню в Нью-Йорке, на север от 42-й стрит, май 1942 года.
Скейтбординг в солнечной Калифорнии, 1970-е.
Полицейский останавливает движение ради кошки, несущей в зубах котёнка. Нью-Йорк, 1925 год.
Трехколесный мотоцикл с контейнером для перевозки порошкового молока, Вашингтон, 1921 год.
Эрнест Хемингуэй на охоте в Айдахо. Октябрь 1941 года.
Трейлер-парк в округе Эри, 1941 год.
Поздний вечер летом на Оберн-стрит в Уотертауне, штат Массачусетс. 1977 год.
Почтальон выгружает письма из уличного почтового ящика в свой трехколесный мотоцикл. Быстро и удобно! Вашингтон, 1912 год.
Дедушка откапывает свой автомобиль после сильного снегопада на День Благодарения, 1950 год.
Мэрилин Монро делает покупки в одном из магазинов Нью-Йорка, 1950 год.
Бюро стандартов, определяющее качество бейсбольных мячей, 1938 год.
Cadillac Westchester 1955 года с телефоном, магнитофоном и 14-дюймовым телевизором.
Великое Аляскинское землетрясение. Его магнитуда составила 8,4 по шкале Рихтера с эпицентром в Колледж-фьорде, в северной части Аляскинского залива. 27 марта 1964 года.
Читайте также: Парижская неделя моды завершилась показом Chanel. Фото
Весна 1946 года в Нью-Йорке.
Подборка крутых фото из прошлого века, которые описывают всю атмосферу тогдашней Америки. Интерьер барбершопа в Чикаго 1960 года, редкое фото Лас-Вегаса без привычных отелей и казино, когда они были еще запрещены, и другие исторические кадры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Основатель журнала Playboy Хью Хефнер с моделями, 1953 год.
Официант подает завтрак в бассейн отдыхающему, отель Dunes Hotel, Лас-Вегас, 1955 год.
Улица Нью-Йорка с высоты птичьего полета, 1953 год.
ДТП на одной из улиц в Гарлеме, май 1973 года.
Женщина в противогазе во время тревоги о смоге в Лос-Анджелесе, 29 июня 1979 год.
После окончания Второй мировой войны ЛА был одним из самых загрязненных городов в США.
Интерьер барбершопа в Чикаго, 1960 год.
Мальчик ремонтирует свой скейтборд, Нью-Йорк, 1947 год.
Мощнейшая метель в северо-восточной части США в январе 1978 года.
Кирк Дуглас (отец Майкла Дугласа) раздает автографы на пляже, 1953 год.
Сельский магазин в окрестностях Алтеймера, Арканзас. Октябрь 1938 года.
Редкое фото Лас-Вегаса без привычных отелей и казино, когда азартные игры были еще запрещены. 1920-е.
Пятая авеню в Нью-Йорке, на север от 42-й стрит, май 1942 года.
Скейтбординг в солнечной Калифорнии, 1970-е.
Полицейский останавливает движение ради кошки, несущей в зубах котёнка. Нью-Йорк, 1925 год.
Трехколесный мотоцикл с контейнером для перевозки порошкового молока, Вашингтон, 1921 год.
Эрнест Хемингуэй на охоте в Айдахо. Октябрь 1941 года.
Трейлер-парк в округе Эри, 1941 год.
Поздний вечер летом на Оберн-стрит в Уотертауне, штат Массачусетс. 1977 год.
Почтальон выгружает письма из уличного почтового ящика в свой трехколесный мотоцикл. Быстро и удобно! Вашингтон, 1912 год.
Дедушка откапывает свой автомобиль после сильного снегопада на День Благодарения, 1950 год.
Мэрилин Монро делает покупки в одном из магазинов Нью-Йорка, 1950 год.
Бюро стандартов, определяющее качество бейсбольных мячей, 1938 год.
Cadillac Westchester 1955 года с телефоном, магнитофоном и 14-дюймовым телевизором.
Великое Аляскинское землетрясение. Его магнитуда составила 8,4 по шкале Рихтера с эпицентром в Колледж-фьорде, в северной части Аляскинского залива. 27 марта 1964 года.
Читайте также: Парижская неделя моды завершилась показом Chanel. Фото
Весна 1946 года в Нью-Йорке.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
173
0
Также советуем посмотреть
- В США любопытный медвежонок забрел в квартирный комплекс
- Еще одного «миротворца» подвезли
- Российские спецслужбы планируют захваты церквей «радикалами», - СБУ
- Шахтеры перекрыли трассу в Донецкой области
- Мем «Неверный парень» получил новую жизнь
- Зачем Абхазии нужны казаки
- В России оконфузились с памятником наемникам «Л/ДНР»
- Окрім Тимошенко Нафтогаз не влаштовує Бойко
- 40 человек в военной форме зашли на Донбасс из России, - ОБСЕ
- Итальянские пограничники устроили панику из-за чемодана с кокосами
- Лакмусовая бумажка для государства
- На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены
- Эти люди наверняка знают, что такое везение
- Долой плохое настроение: десятка анекдотов на все случаи жизни
- Путина обвинили в копировании Гитлера
- Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет
- Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
- Генеральный секретарь НАТО рассказал, что думает о противостоянии Украины и
- Забавная реакция детей на новость о прибавлении в семействе
- Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
- Мастера фотошопа превратили упитанного кота в героя мемов
- Популярная собака-толстушка растеряла славу вместе с лишними кило
- Трамп на кушетке
- Минутка позитива: золотистый ретривер подружился с коалой
- Дронов рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове
- В Румынии отыскали «наследника» Дракулы
- Дмитро Тритейкін: від Авдіївки до Маріуполя
- Все зло мира – от нефти
- Соцсети вновь шутят над каблуками Путина
- В Англии злой «призрак» попал на камеру
Оставьте свой комментарий