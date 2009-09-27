Раздел: Фоторепортажи
Как выглядят трущобы в разных странах. Фото
Снимки с разных уголков мира.
Да, жизнь несправедлива. Кто-то живёт в огромных домах на берегу океана с кучей комнат, кто-то ютится в тесных лачугах посреди огромной кучи мусора. И те и другие живут, и те и другие люди, и те и другие имеют право на счастье. Но то, что мы видим на этих фотографиях, жизнью назвать можно весьма условно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Так выглядит большая стирка по-филиппински. На фото - последствия тайфуна Бофа, одного из самых сильных, которые видели эти острова за последнее время: белье сушат на веревках, растянутых прямо на поваленных деревьях и уцелевших столбах линий электропередач.
США, конец прошлого века, на фото окраины Нью-Йорка. Местные подростки нашли старый матрас и отрабатывают на нём приёмы акробатики.
Трущобы на озере Дал, Индия. Кстати, своим появлением причудливые плавучие дома обязаны не необходимости, а законом, который был принят в 80-е годы XIX века: тогда махараджа запретил индийским чиновникам (преимущественно британцам) покупать землю и строить дома, и предприимчивые англичане вышли из положения, начав сооружать дома на воде. В XX веке озеро было популярным туристическим центром, но после вооружённого конфликта с Пакистаном 1989-2002 гг. пришло в упадок. Подобные дома до сих пор сдаются в аренду туристам.
Дхарави - самые большие трущобы мира. Такие большие, что здесь есть районная администрация: район принадлежит самому крупному индийскому городу Мумбаи (Бомбей) Здесь проживает около 1 миллиона человек, а средняя стоимость аренды жилья самая низкая в мире - в пересчёте на российскую валюту, порядка 250-300 рублей в месяц. Так что если не хватает денег на съёмную квартиру, вы знаете, куда ехать. А ещё именно здесь снимали фильм “Миллионер из трущоб”.
Кто не ходил в детстве по бордюрам или рельсам ради забавы? А вот для жителей индонезийской Джакарты это жизненная необходимость: утром нужно идти на работу, а другой дороги иной раз просто нет.
Деревня Масуле в глубинке Ирана(недалеко от ирано-азербайджанской границы). Большая часть построек возведена ещё во времена существования Великого шёлкового пути. Для деревни характерна “террасная” архитектура: дома расположены рядами таким образом, что крыши домов из нижнего яруса - это одновременно ещё и дорожки для жителей более верхнего яруса. А ещё там запрещены любые виды транспорта, даже велосипед, так что, заблудившись в Масуле, вы будете вынуждены искать выход пешком.
Окраина провинциального приморского города Сямынь, Китай. Собака прилегла на уличный диван, пока хозяин отошёл поработать.
Мужчина несёт что-то в пакете, выходя из самых густонаселённых трущоб мира - Матэр (Найроби, Кения). В 2006-2007 годах здесь бушевали бандитские войны, поводом для которых стало повышение налогов на чанг’аа - так называется нелегальный алкогольный напиток, который научились варить некоторые умельцы, населяющие эти районы. Кстати, повышало налоги не государство, а одна из бандитских группировок. В ходе разборок были сожжены сотни домов. Население массива трущоб Матэр - около 500 тысяч человек.
Обычный день среди соседей в маленьком городке Индонезии.
Снова зарисовка из крупнейших трущоб мира Дхарави. Местные жители используют большую водопроводную трубу как пешеходную зону, чтобы добраться из одного конца района в другой. Ещё не передумали сюда переезжать?
Торговля в городе Варанаси (Индия) не прекращается даже ночью.
Дети заняты приготовлением к жарке мяса для ужина. Всё происходит прямо на улице, пересеченной железной дорогой. Ханой, Вьетнам.
Снова полуостров Индокитай, но теперь Таиланд: зарисовка жизни в трущобах Бангкока. Мать переносит ребенка на спине через действующие железнодорожные пути, проходящие прямо через жилой квартал.
Та же железнодорожная ветка, но уже на территории рынка. Размытые дороги, в том числе и железные - обычное дело для влажного вьетнамского климата.
Рио-де-Жанейро. На уютных окраинах Рио можно поиграть в шахматы и насладится отличным видом на гору Корковадо, однако, судя по лицу мальчика, местные жители от этих красот уже устали.
У многих на слуху история о комплексе Прюитт-Игоу в Сент-Луисе (США), который задумывался как современное жильё, но постепенно стал рассадником бедности, упадка и преступности, в результате местные власти не нашли ничего лучше чем расселить массив, взорвать дома и возвести на месте бывшего комплекса новое жильё. На фото - куда менее известный проект, но история чем-то похожа. “Белое здание” начали строить в столице Камбоджи Пномпене прямо посреди трущоб, и оно было вообще первая многоэтажка в Камбодже. Первоначально в здании селились чиновники и богачи, но постепенно они переселились в другие места. Сейчас здание пришло в негодность и заселено преимущественно проститутками, монахинями и художниками. Хотя в здании уже появились крупные трещины, сноса отсутствует, так как большинство жителей категорически против переезда. Трущобы победили.
«Белое здание» в 1960-е.
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«Белое здание» в наши дни.
Да, жизнь несправедлива. Кто-то живёт в огромных домах на берегу океана с кучей комнат, кто-то ютится в тесных лачугах посреди огромной кучи мусора. И те и другие живут, и те и другие люди, и те и другие имеют право на счастье. Но то, что мы видим на этих фотографиях, жизнью назвать можно весьма условно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Так выглядит большая стирка по-филиппински. На фото - последствия тайфуна Бофа, одного из самых сильных, которые видели эти острова за последнее время: белье сушат на веревках, растянутых прямо на поваленных деревьях и уцелевших столбах линий электропередач.
США, конец прошлого века, на фото окраины Нью-Йорка. Местные подростки нашли старый матрас и отрабатывают на нём приёмы акробатики.
Трущобы на озере Дал, Индия. Кстати, своим появлением причудливые плавучие дома обязаны не необходимости, а законом, который был принят в 80-е годы XIX века: тогда махараджа запретил индийским чиновникам (преимущественно британцам) покупать землю и строить дома, и предприимчивые англичане вышли из положения, начав сооружать дома на воде. В XX веке озеро было популярным туристическим центром, но после вооружённого конфликта с Пакистаном 1989-2002 гг. пришло в упадок. Подобные дома до сих пор сдаются в аренду туристам.
Дхарави - самые большие трущобы мира. Такие большие, что здесь есть районная администрация: район принадлежит самому крупному индийскому городу Мумбаи (Бомбей) Здесь проживает около 1 миллиона человек, а средняя стоимость аренды жилья самая низкая в мире - в пересчёте на российскую валюту, порядка 250-300 рублей в месяц. Так что если не хватает денег на съёмную квартиру, вы знаете, куда ехать. А ещё именно здесь снимали фильм “Миллионер из трущоб”.
Кто не ходил в детстве по бордюрам или рельсам ради забавы? А вот для жителей индонезийской Джакарты это жизненная необходимость: утром нужно идти на работу, а другой дороги иной раз просто нет.
Деревня Масуле в глубинке Ирана(недалеко от ирано-азербайджанской границы). Большая часть построек возведена ещё во времена существования Великого шёлкового пути. Для деревни характерна “террасная” архитектура: дома расположены рядами таким образом, что крыши домов из нижнего яруса - это одновременно ещё и дорожки для жителей более верхнего яруса. А ещё там запрещены любые виды транспорта, даже велосипед, так что, заблудившись в Масуле, вы будете вынуждены искать выход пешком.
Окраина провинциального приморского города Сямынь, Китай. Собака прилегла на уличный диван, пока хозяин отошёл поработать.
Мужчина несёт что-то в пакете, выходя из самых густонаселённых трущоб мира - Матэр (Найроби, Кения). В 2006-2007 годах здесь бушевали бандитские войны, поводом для которых стало повышение налогов на чанг’аа - так называется нелегальный алкогольный напиток, который научились варить некоторые умельцы, населяющие эти районы. Кстати, повышало налоги не государство, а одна из бандитских группировок. В ходе разборок были сожжены сотни домов. Население массива трущоб Матэр - около 500 тысяч человек.
Обычный день среди соседей в маленьком городке Индонезии.
Снова зарисовка из крупнейших трущоб мира Дхарави. Местные жители используют большую водопроводную трубу как пешеходную зону, чтобы добраться из одного конца района в другой. Ещё не передумали сюда переезжать?
Торговля в городе Варанаси (Индия) не прекращается даже ночью.
Дети заняты приготовлением к жарке мяса для ужина. Всё происходит прямо на улице, пересеченной железной дорогой. Ханой, Вьетнам.
Снова полуостров Индокитай, но теперь Таиланд: зарисовка жизни в трущобах Бангкока. Мать переносит ребенка на спине через действующие железнодорожные пути, проходящие прямо через жилой квартал.
Та же железнодорожная ветка, но уже на территории рынка. Размытые дороги, в том числе и железные - обычное дело для влажного вьетнамского климата.
Рио-де-Жанейро. На уютных окраинах Рио можно поиграть в шахматы и насладится отличным видом на гору Корковадо, однако, судя по лицу мальчика, местные жители от этих красот уже устали.
У многих на слуху история о комплексе Прюитт-Игоу в Сент-Луисе (США), который задумывался как современное жильё, но постепенно стал рассадником бедности, упадка и преступности, в результате местные власти не нашли ничего лучше чем расселить массив, взорвать дома и возвести на месте бывшего комплекса новое жильё. На фото - куда менее известный проект, но история чем-то похожа. “Белое здание” начали строить в столице Камбоджи Пномпене прямо посреди трущоб, и оно было вообще первая многоэтажка в Камбодже. Первоначально в здании селились чиновники и богачи, но постепенно они переселились в другие места. Сейчас здание пришло в негодность и заселено преимущественно проститутками, монахинями и художниками. Хотя в здании уже появились крупные трещины, сноса отсутствует, так как большинство жителей категорически против переезда. Трущобы победили.
«Белое здание» в 1960-е.
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«Белое здание» в наши дни.
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