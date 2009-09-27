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Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото

Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. ФотоЯркие работы фотографа-самоучки.

Знакомьтесь, Ханнес Стиер - 22-летний немецкий фотограф-самоучка, который учится на медика и обожает приключения. Сейчас он живет в городе Эрланген. Именно он считается одним из ведущих в Европе и мире в области разработки и создания современной медицинской техники, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

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Однако интересы парня довольно широкие, поэтому неудивительно, что любовь к медицине и странствиям спокойно уживаются в одном человеке. К тому же, свои путешествия Ханнес публикует на своем профиле в соцсети Instagram, где за ним следят более 75 тыс. человек.

Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото
Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото
Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото
Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото
Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото
Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото
Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото
Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото
Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото
Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото
Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото
Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото
Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото
Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото
Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото
Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото
Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото
Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото
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 Теги: Instagram, медик

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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