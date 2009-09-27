Раздел: Фоторепортажи
Студент-медик покорил Instagram снимками из путешествий. Фото
Яркие работы фотографа-самоучки.
Знакомьтесь, Ханнес Стиер - 22-летний немецкий фотограф-самоучка, который учится на медика и обожает приключения. Сейчас он живет в городе Эрланген. Именно он считается одним из ведущих в Европе и мире в области разработки и создания современной медицинской техники, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
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Однако интересы парня довольно широкие, поэтому неудивительно, что любовь к медицине и странствиям спокойно уживаются в одном человеке. К тому же, свои путешествия Ханнес публикует на своем профиле в соцсети Instagram, где за ним следят более 75 тыс. человек.
Знакомьтесь, Ханнес Стиер - 22-летний немецкий фотограф-самоучка, который учится на медика и обожает приключения. Сейчас он живет в городе Эрланген. Именно он считается одним из ведущих в Европе и мире в области разработки и создания современной медицинской техники, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Читайте также: Заброшенный концлагерь превратят в роскошный отель. Фото
Однако интересы парня довольно широкие, поэтому неудивительно, что любовь к медицине и странствиям спокойно уживаются в одном человеке. К тому же, свои путешествия Ханнес публикует на своем профиле в соцсети Instagram, где за ним следят более 75 тыс. человек.
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