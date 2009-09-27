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Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото

Близнецы стали героями необычного фотопроекта. ФотоОдинаковая внешность и разные характеры.

Американский фотограф Питер Зелевски (Peter Zelewski) представил публике проект «Alike But Not Alike» («Похожие, но не похожи»), в котором собрал истории близнецов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Проект, который задумывался как визуальный коллаж, таил в себе глубокий, а порой и трагический смысл. Впечатления от съемки настолько поразили фотографа, что тот решил создать книгу-фотоальбом «Twins» («Близнецы»), которая скоро выходит в издательстве «Hoxton Mini Press».

Создавая свой проект фотограф проникся историями героев и понял, что их внешняя похожесть очень часто уживается с разными характерами и вкусами.

Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото

Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото
Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото
Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото


Фотограф специально попросил каждою пару близнецов выбрать одинаковые наряды. Он хотел акцентировать внимание публики на внешности самих людей. Вне зависимости от возраста, расовой принадлежности, пола и стиля, все они невероятно похожи, но вместе с тем остаются совершенно разными личностями.

Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото
Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото
Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото
Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото


«Я хотел подчеркнуть то, что их нельзя воспринимать как одно целое. Эти братья и сестры буквально дополняют друг друга, но они разные,» - считает фотограф.

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Сейчас в серии фотографа 40 портретов близнецов, сделанных на улицах британской столицы, однако он отметил, что не собирается останавливаться исключительно на Лондоне.

Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото
Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото
Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото
Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото
Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото
Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото
Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото
Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото
Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото
Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото
Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото
Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото
Близнецы стали героями необычного фотопроекта. Фото
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 Теги: близнецы, фотопроект

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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