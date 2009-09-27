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В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото
Деревня миллионеров – Хуаси.
Хуаси – китайская деревня, расположенная в провинции Цзянсу на востоке страны, в которой всего полвека назад жили бедные крестьяне, перебиваясь с риса на воду. Но благодаря своему неравнодушному односельчанину всего за несколько лет в ней построили коммунизм, и все до одного жители стали... миллионерами, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Так выглядела деревня в середине прошлого века (Хуаси, Китай).
Всего за 50 лет Хуаси превратилась в «Деревню №1 Поднебесной».
Вся эта история началась еще в конце 60-х годов прошлого века, когда вымирающее поселение получило возможность выйти на новый уровень развития, благодаря содействию местного фермера У Жэньбао. Став сельским партийным лидером, он смог убедить высшее руководство в Пекине в том, что эта деревня станет примером того, что коммунизм возможно построить хоть и в отдельно взятом населенном пункте.
Китаец разработал неординарный план действий, который и стал той отправной точкой, превратившей некогда бедных крестьян в самых богатых сельских жителей страны. При этом У Жэньбао использовал совсем не коммунистические методы (ведь есть люди, которые работают на них), но результат превзошел все самые смелые прогнозы и даже мечты не только односельчан, но и создателя столь неординарной концепции.
После того, как в 1969 году в Хуаси был построен первый текстильный комбинат, у местных жителей появилась возможность не только зарабатывать хорошие деньги, но и стать равноправными членами кооператива.
На вырученные деньги они смогли строить новые металлургические комбинаты и текстильные производства, превращаясь с аграрного региона в промышленный центр провинции. Естественно, для этого были задействованы не только территории близлежащих сел, но и сами жители стали основной рабочей силой на интенсивно работающих предприятиях.
Так, буквально за 20 лет из маленькой деревни с численностью в 576 человек выросло огромное поселение, в котором проживает более 35 тысяч человек, не считая тех, кто просто приезжает на заработки.
И теперь благодаря разумному вкладыванию вырученных денег каждый член кооператива и вся его семья (даже новорожденные дети), ежегодно получают 20% от дохода, приносимого 80 предприятиями, работающими на этой территории. Остальные деньги вкладываются в развитие и модернизацию промышленных предприятий, что позволяет иметь чистую прибыль в размере около 8 миллиардов долларов в год. А это больше, чем ВВП некоторых стран!
Пятая часть этого дохода позволяет всем местным жителям иметь прекрасные коттеджи и квартиры, дорогие машины и даже развивать туристическую инфраструктуру за собственные деньги. Члены кооператива имеют равные права как на получение 20% от дохода, так и на обеспечение бесплатной медицинской помощью и образованием.
Также жителям положена страховка по старости и обеспечение бесплатным жильем по достижению совершеннолетия, им даже выделяется ежегодное денежное пособие и субсидии на приобретение продуктов питания. И все эти блага доступны лишь только в том случае, если акционер будет проживать и работать на территории населенного пункта. В противном случае – ни дохода, ни привилегий не будет.
Да и бездельничать, даже имея огромные деньги на счетах, жителям не приходится, ведь от работы их никто не освобождал, поэтому все взрослое население трудится практически без выходных.
Естественно, люди тяжело работают не ради самих денег, они заботятся и об экологии, ведь большое скопление вредных предприятий могут вызвать негативные последствия и нанести непоправимый урон окружающей среде. Для этого построены сверхсовременные очистительные сооружения и предприятия по очистке воды, а также вкладываются огромные средства на озеленение всей территории, в особенности жилой зоны.
Также здесь развивают туристическую инфраструктуру, на которую не жалеют даже собственные сбережения. Так был построен единственный в мире деревенский небоскреб, который по высоте превосходит Эйфелеву башню (его высота достигает 328 м), в который местное население вложило в виде инвестиций собственные деньги (почти по 1,5 млн. долларов каждый!).
Его архитектура и интерьер просто поражают своей роскошью и привлекают огромное количество туристов со всего мира. В нем располагаются не только бизнес-центры и модные бутики, но и комфортабельный пятизвездочный отель, президентская резиденция, дорогие рестораны, элитные спортклубы и бассейны, невероятной красоты парк цветов и всевозможные живые уголки, есть даже комнаты с золотыми фонтанами и статуей быка, который сделан из тонны золота.
На столь неординарную достопримечательность приезжает посмотреть туристы со всего мира, которые оставляют немалые деньги в этой деревушке. Поэтому предприимчивые селяне планируют построить еще два необыкновенных исполина, которые тоже станут выгодным капиталовложением всех членов общины.
Учитывая наплыв туристов, которых надо постоянно удивлять, да и для своего досуга, ведь постоянная работа не дает возможности самим путешествовать по миру, было решено создать «Парк мира». На его строительство было выделено 23 миллиона долларов, но оно того стоило.
В этом парке установили точные копии известных на весь мир культовых достопримечательностей. Здесь можно увидеть Триумфальная арку и часть Великой Китайской стены, Капитолий, объединенный с уменьшенной Статуей Свободы, Сиднейский оперный театр, врата Тяньаньмэня, а также множество храмов и дворцов.
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Глядя на все, что создали простые деревенские жители под руководством разумного предводителя, понимаешь, что невозможное бывает, и действительно Хуаси не зря считается «Деревней № 1 Поднебесной».
Хуаси – китайская деревня, расположенная в провинции Цзянсу на востоке страны, в которой всего полвека назад жили бедные крестьяне, перебиваясь с риса на воду. Но благодаря своему неравнодушному односельчанину всего за несколько лет в ней построили коммунизм, и все до одного жители стали... миллионерами, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Так выглядела деревня в середине прошлого века (Хуаси, Китай).
Всего за 50 лет Хуаси превратилась в «Деревню №1 Поднебесной».
Вся эта история началась еще в конце 60-х годов прошлого века, когда вымирающее поселение получило возможность выйти на новый уровень развития, благодаря содействию местного фермера У Жэньбао. Став сельским партийным лидером, он смог убедить высшее руководство в Пекине в том, что эта деревня станет примером того, что коммунизм возможно построить хоть и в отдельно взятом населенном пункте.
Китаец разработал неординарный план действий, который и стал той отправной точкой, превратившей некогда бедных крестьян в самых богатых сельских жителей страны. При этом У Жэньбао использовал совсем не коммунистические методы (ведь есть люди, которые работают на них), но результат превзошел все самые смелые прогнозы и даже мечты не только односельчан, но и создателя столь неординарной концепции.
После того, как в 1969 году в Хуаси был построен первый текстильный комбинат, у местных жителей появилась возможность не только зарабатывать хорошие деньги, но и стать равноправными членами кооператива.
На вырученные деньги они смогли строить новые металлургические комбинаты и текстильные производства, превращаясь с аграрного региона в промышленный центр провинции. Естественно, для этого были задействованы не только территории близлежащих сел, но и сами жители стали основной рабочей силой на интенсивно работающих предприятиях.
Так, буквально за 20 лет из маленькой деревни с численностью в 576 человек выросло огромное поселение, в котором проживает более 35 тысяч человек, не считая тех, кто просто приезжает на заработки.
И теперь благодаря разумному вкладыванию вырученных денег каждый член кооператива и вся его семья (даже новорожденные дети), ежегодно получают 20% от дохода, приносимого 80 предприятиями, работающими на этой территории. Остальные деньги вкладываются в развитие и модернизацию промышленных предприятий, что позволяет иметь чистую прибыль в размере около 8 миллиардов долларов в год. А это больше, чем ВВП некоторых стран!
Пятая часть этого дохода позволяет всем местным жителям иметь прекрасные коттеджи и квартиры, дорогие машины и даже развивать туристическую инфраструктуру за собственные деньги. Члены кооператива имеют равные права как на получение 20% от дохода, так и на обеспечение бесплатной медицинской помощью и образованием.
Также жителям положена страховка по старости и обеспечение бесплатным жильем по достижению совершеннолетия, им даже выделяется ежегодное денежное пособие и субсидии на приобретение продуктов питания. И все эти блага доступны лишь только в том случае, если акционер будет проживать и работать на территории населенного пункта. В противном случае – ни дохода, ни привилегий не будет.
Да и бездельничать, даже имея огромные деньги на счетах, жителям не приходится, ведь от работы их никто не освобождал, поэтому все взрослое население трудится практически без выходных.
Естественно, люди тяжело работают не ради самих денег, они заботятся и об экологии, ведь большое скопление вредных предприятий могут вызвать негативные последствия и нанести непоправимый урон окружающей среде. Для этого построены сверхсовременные очистительные сооружения и предприятия по очистке воды, а также вкладываются огромные средства на озеленение всей территории, в особенности жилой зоны.
Также здесь развивают туристическую инфраструктуру, на которую не жалеют даже собственные сбережения. Так был построен единственный в мире деревенский небоскреб, который по высоте превосходит Эйфелеву башню (его высота достигает 328 м), в который местное население вложило в виде инвестиций собственные деньги (почти по 1,5 млн. долларов каждый!).
Его архитектура и интерьер просто поражают своей роскошью и привлекают огромное количество туристов со всего мира. В нем располагаются не только бизнес-центры и модные бутики, но и комфортабельный пятизвездочный отель, президентская резиденция, дорогие рестораны, элитные спортклубы и бассейны, невероятной красоты парк цветов и всевозможные живые уголки, есть даже комнаты с золотыми фонтанами и статуей быка, который сделан из тонны золота.
На столь неординарную достопримечательность приезжает посмотреть туристы со всего мира, которые оставляют немалые деньги в этой деревушке. Поэтому предприимчивые селяне планируют построить еще два необыкновенных исполина, которые тоже станут выгодным капиталовложением всех членов общины.
Учитывая наплыв туристов, которых надо постоянно удивлять, да и для своего досуга, ведь постоянная работа не дает возможности самим путешествовать по миру, было решено создать «Парк мира». На его строительство было выделено 23 миллиона долларов, но оно того стоило.
В этом парке установили точные копии известных на весь мир культовых достопримечательностей. Здесь можно увидеть Триумфальная арку и часть Великой Китайской стены, Капитолий, объединенный с уменьшенной Статуей Свободы, Сиднейский оперный театр, врата Тяньаньмэня, а также множество храмов и дворцов.
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Глядя на все, что создали простые деревенские жители под руководством разумного предводителя, понимаешь, что невозможное бывает, и действительно Хуаси не зря считается «Деревней № 1 Поднебесной».
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