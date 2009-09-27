» » В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото Деревня миллионеров – Хуаси.

Хуаси – китайская деревня, расположенная в провинции Цзянсу на востоке страны, в которой всего полвека назад жили бедные крестьяне, перебиваясь с риса на воду. Но благодаря своему неравнодушному односельчанину всего за несколько лет в ней построили коммунизм, и все до одного жители стали... миллионерами, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Так выглядела деревня в середине прошлого века (Хуаси, Китай).

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото


Всего за 50 лет Хуаси превратилась в «Деревню №1 Поднебесной».

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото


Вся эта история началась еще в конце 60-х годов прошлого века, когда вымирающее поселение получило возможность выйти на новый уровень развития, благодаря содействию местного фермера У Жэньбао. Став сельским партийным лидером, он смог убедить высшее руководство в Пекине в том, что эта деревня станет примером того, что коммунизм возможно построить хоть и в отдельно взятом населенном пункте.

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото


Китаец разработал неординарный план действий, который и стал той отправной точкой, превратившей некогда бедных крестьян в самых богатых сельских жителей страны. При этом У Жэньбао использовал совсем не коммунистические методы (ведь есть люди, которые работают на них), но результат превзошел все самые смелые прогнозы и даже мечты не только односельчан, но и создателя столь неординарной концепции.

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото


После того, как в 1969 году в Хуаси был построен первый текстильный комбинат, у местных жителей появилась возможность не только зарабатывать хорошие деньги, но и стать равноправными членами кооператива.

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото


На вырученные деньги они смогли строить новые металлургические комбинаты и текстильные производства, превращаясь с аграрного региона в промышленный центр провинции. Естественно, для этого были задействованы не только территории близлежащих сел, но и сами жители стали основной рабочей силой на интенсивно работающих предприятиях.

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото


Так, буквально за 20 лет из маленькой деревни с численностью в 576 человек выросло огромное поселение, в котором проживает более 35 тысяч человек, не считая тех, кто просто приезжает на заработки.

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото


И теперь благодаря разумному вкладыванию вырученных денег каждый член кооператива и вся его семья (даже новорожденные дети), ежегодно получают 20% от дохода, приносимого 80 предприятиями, работающими на этой территории. Остальные деньги вкладываются в развитие и модернизацию промышленных предприятий, что позволяет иметь чистую прибыль в размере около 8 миллиардов долларов в год. А это больше, чем ВВП некоторых стран!

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото
В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото


Пятая часть этого дохода позволяет всем местным жителям иметь прекрасные коттеджи и квартиры, дорогие машины и даже развивать туристическую инфраструктуру за собственные деньги. Члены кооператива имеют равные права как на получение 20% от дохода, так и на обеспечение бесплатной медицинской помощью и образованием.

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото


Также жителям положена страховка по старости и обеспечение бесплатным жильем по достижению совершеннолетия, им даже выделяется ежегодное денежное пособие и субсидии на приобретение продуктов питания. И все эти блага доступны лишь только в том случае, если акционер будет проживать и работать на территории населенного пункта. В противном случае – ни дохода, ни привилегий не будет.

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото


Да и бездельничать, даже имея огромные деньги на счетах, жителям не приходится, ведь от работы их никто не освобождал, поэтому все взрослое население трудится практически без выходных.

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото
В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото


Естественно, люди тяжело работают не ради самих денег, они заботятся и об экологии, ведь большое скопление вредных предприятий могут вызвать негативные последствия и нанести непоправимый урон окружающей среде. Для этого построены сверхсовременные очистительные сооружения и предприятия по очистке воды, а также вкладываются огромные средства на озеленение всей территории, в особенности жилой зоны.

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото


Также здесь развивают туристическую инфраструктуру, на которую не жалеют даже собственные сбережения. Так был построен единственный в мире деревенский небоскреб, который по высоте превосходит Эйфелеву башню (его высота достигает 328 м), в который местное население вложило в виде инвестиций собственные деньги (почти по 1,5 млн. долларов каждый!).

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото


Его архитектура и интерьер просто поражают своей роскошью и привлекают огромное количество туристов со всего мира. В нем располагаются не только бизнес-центры и модные бутики, но и комфортабельный пятизвездочный отель, президентская резиденция, дорогие рестораны, элитные спортклубы и бассейны, невероятной красоты парк цветов и всевозможные живые уголки, есть даже комнаты с золотыми фонтанами и статуей быка, который сделан из тонны золота.

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото


На столь неординарную достопримечательность приезжает посмотреть туристы со всего мира, которые оставляют немалые деньги в этой деревушке. Поэтому предприимчивые селяне планируют построить еще два необыкновенных исполина, которые тоже станут выгодным капиталовложением всех членов общины.

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото
В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото


Учитывая наплыв туристов, которых надо постоянно удивлять, да и для своего досуга, ведь постоянная работа не дает возможности самим путешествовать по миру, было решено создать «Парк мира». На его строительство было выделено 23 миллиона долларов, но оно того стоило.

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото
В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото


В этом парке установили точные копии известных на весь мир культовых достопримечательностей. Здесь можно увидеть Триумфальная арку и часть Великой Китайской стены, Капитолий, объединенный с уменьшенной Статуей Свободы, Сиднейский оперный театр, врата Тяньаньмэня, а также множество храмов и дворцов.

Читайте также: Фотограф показал ранее неопубликованные снимки знаменитостей. Фото

В этой китайской деревне все жители – миллионеры. Фото


Глядя на все, что создали простые деревенские жители под руководством разумного предводителя, понимаешь, что невозможное бывает, и действительно Хуаси не зря считается «Деревней № 1 Поднебесной».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: деревня, Китай

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
     91
     0

Похожие новости по теме

Так выглядит самая богатая китайская деревня. Фото Так выглядит самая богатая китайская деревня. Фото

Китайская деревня Хуаси — настоящая «коммунистическая утопия».

Африканская деревня, в которой живут только женщины и дети. Фото Африканская деревня, в которой живут только женщины и дети. Фото

В Кении находится молодая деревня Умоджа, которую 25 лет назад основала уроженка этой страны Ребекка Лолосоли (Rebecca Lolosoli).

«Африканская Венеция»: уникальная деревня, построенная на озере. Фото «Африканская Венеция»: уникальная деревня, построенная на озере. Фото

Здесь проживает около 20 тысяч человек.

Необычная африканская деревня, способная удивить своей «архитектурой». Фото Необычная африканская деревня, способная удивить своей «архитектурой». Фото

Каждый дом в этой деревне расписан в традиционном стиле.

Путешествия, доступные лишь немногим. Фото Путешествия, доступные лишь немногим. Фото

Самые дорогостоящие туристические предложения.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх