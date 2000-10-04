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Мечта коллекционера: семь редких ретро-автомобилей. Фото

Мечта коллекционера: семь редких ретро-автомобилей. ФотоОни - это настоящее сокровище.

У каждого своя фишка в коллекционировании. Некоторые люди могут позволить себе собирать автомобили, причем весьма редкие и дорогие. Как и в любом хобби, в собирательстве машин есть такие образцы, за которые настоящие ценители готовы расстаться с любой кругленькой суммой, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Rolls-Royce 15 hp

Мечта коллекционера: семь редких ретро-автомобилей. Фото


Один из первых автомобилей марки Rolls-Royce, появившийся на свет 23 декабря 1904 года. Машина ценна не только с исторической точки зрения, но и с коллекционной. Дело в том, что до наших дней сохранился всего один единственный «15 hp». Сегодня стоимость аппарата оценивают в 35 млн долларов, что делает его одним из самых дорогих автомобилей на планете.

2. Leyat Helicа D21

Мечта коллекционера: семь редких ретро-автомобилей. Фото


Автомобиль, который был разработан в 1921 году. Он должен был стать гибридом самолета и машины. По дороге Leyat Helicа D21 передвигался при помощи винта, который в купе с легким корпусом мог обеспечить достаточную тягу. Выпускали машину вплоть до 1925 года. Всего было собрано 30 экземпляров.

3. Ferrari 250 GT California Spyder SWB

Мечта коллекционера: семь редких ретро-автомобилей. Фото


Сами специалисты Ferrari считают эту машину одним из лучших и красивейших своих творений. Выпущен образец был в 1959 году. Произведена была малой серией в количестве 46 автомобилей. Это одна из тех причин, которая делает California Spyder такой дорогой. Где сейчас находится большинство 250-х, неизвестно. Несколько лет назад одну такую продали на аукционе за 17.5 млн долларов.

4. Oldsmobile F-88

Мечта коллекционера: семь редких ретро-автомобилей. Фото


В свое время в 1954 году дизайн именно этого автомобиля стал «законодателем» моды на всем американском рынке. На конструкцию и дизайн Oldsmobile проектировщики оглядывались вплоть до 1964 года. Забавно, что непосредственно F-88 был выпущен всего в четырёх экземплярах. Сейчас все они находятся в частных коллекциях. Последний раз перепродавали автомобиль в 2005 году. Тогда бывший хозяин выручил за Oldsmobile F-88 около 3 млн долларов.

5. Porsche 916

Мечта коллекционера: семь редких ретро-автомобилей. Фото


Гордость немецкой компании Porsche AG. Выпускался 916-ый в 1972 году. За основу этой машины была взята предыдущая 914-ая модель. Как и многие другие подобные модели, Porsche 916 произвели ограниченной серией - всего 11 автомобилей. Все машины разошлись по частным коллекциям.

6. Talbot-Lago T26 Grand Sport

Мечта коллекционера: семь редких ретро-автомобилей. Фото


Французский раритет, выпущенный в количестве 12 единиц в 1948 году. Машина запомнилась коллекционерам не только своим ярким и неповторимым дизайном, но еще и техническими характеристиками. На дороге Grand Sport чувствовал себя уверенно, гонял быстро и полностью соответствовал своем пафосному названию.

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7. Mercedes-Benz 300 SL

Мечта коллекционера: семь редких ретро-автомобилей. Фото


Вот еще один спортивный автомобиль, который выпускался в период с 1955 по 1963 год. Примечателен уже только тем, что стал первым спорткаром в истории компании Mercedes-Benz. Всего было выпущено 3 258 таких авто. Среди всех автомобилей компании считается одним из самых ценных образцов. Стоит такая машина более 700 тысяч долларов.
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 Теги: ретро, авто

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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