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Мечта коллекционера: семь редких ретро-автомобилей. Фото
Они - это настоящее сокровище.
У каждого своя фишка в коллекционировании. Некоторые люди могут позволить себе собирать автомобили, причем весьма редкие и дорогие. Как и в любом хобби, в собирательстве машин есть такие образцы, за которые настоящие ценители готовы расстаться с любой кругленькой суммой, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Rolls-Royce 15 hp
Один из первых автомобилей марки Rolls-Royce, появившийся на свет 23 декабря 1904 года. Машина ценна не только с исторической точки зрения, но и с коллекционной. Дело в том, что до наших дней сохранился всего один единственный «15 hp». Сегодня стоимость аппарата оценивают в 35 млн долларов, что делает его одним из самых дорогих автомобилей на планете.
2. Leyat Helicа D21
Автомобиль, который был разработан в 1921 году. Он должен был стать гибридом самолета и машины. По дороге Leyat Helicа D21 передвигался при помощи винта, который в купе с легким корпусом мог обеспечить достаточную тягу. Выпускали машину вплоть до 1925 года. Всего было собрано 30 экземпляров.
3. Ferrari 250 GT California Spyder SWB
Сами специалисты Ferrari считают эту машину одним из лучших и красивейших своих творений. Выпущен образец был в 1959 году. Произведена была малой серией в количестве 46 автомобилей. Это одна из тех причин, которая делает California Spyder такой дорогой. Где сейчас находится большинство 250-х, неизвестно. Несколько лет назад одну такую продали на аукционе за 17.5 млн долларов.
4. Oldsmobile F-88
В свое время в 1954 году дизайн именно этого автомобиля стал «законодателем» моды на всем американском рынке. На конструкцию и дизайн Oldsmobile проектировщики оглядывались вплоть до 1964 года. Забавно, что непосредственно F-88 был выпущен всего в четырёх экземплярах. Сейчас все они находятся в частных коллекциях. Последний раз перепродавали автомобиль в 2005 году. Тогда бывший хозяин выручил за Oldsmobile F-88 около 3 млн долларов.
5. Porsche 916
Гордость немецкой компании Porsche AG. Выпускался 916-ый в 1972 году. За основу этой машины была взята предыдущая 914-ая модель. Как и многие другие подобные модели, Porsche 916 произвели ограниченной серией - всего 11 автомобилей. Все машины разошлись по частным коллекциям.
6. Talbot-Lago T26 Grand Sport
Французский раритет, выпущенный в количестве 12 единиц в 1948 году. Машина запомнилась коллекционерам не только своим ярким и неповторимым дизайном, но еще и техническими характеристиками. На дороге Grand Sport чувствовал себя уверенно, гонял быстро и полностью соответствовал своем пафосному названию.
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7. Mercedes-Benz 300 SL
Вот еще один спортивный автомобиль, который выпускался в период с 1955 по 1963 год. Примечателен уже только тем, что стал первым спорткаром в истории компании Mercedes-Benz. Всего было выпущено 3 258 таких авто. Среди всех автомобилей компании считается одним из самых ценных образцов. Стоит такая машина более 700 тысяч долларов.
У каждого своя фишка в коллекционировании. Некоторые люди могут позволить себе собирать автомобили, причем весьма редкие и дорогие. Как и в любом хобби, в собирательстве машин есть такие образцы, за которые настоящие ценители готовы расстаться с любой кругленькой суммой, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Rolls-Royce 15 hp
Один из первых автомобилей марки Rolls-Royce, появившийся на свет 23 декабря 1904 года. Машина ценна не только с исторической точки зрения, но и с коллекционной. Дело в том, что до наших дней сохранился всего один единственный «15 hp». Сегодня стоимость аппарата оценивают в 35 млн долларов, что делает его одним из самых дорогих автомобилей на планете.
2. Leyat Helicа D21
Автомобиль, который был разработан в 1921 году. Он должен был стать гибридом самолета и машины. По дороге Leyat Helicа D21 передвигался при помощи винта, который в купе с легким корпусом мог обеспечить достаточную тягу. Выпускали машину вплоть до 1925 года. Всего было собрано 30 экземпляров.
3. Ferrari 250 GT California Spyder SWB
Сами специалисты Ferrari считают эту машину одним из лучших и красивейших своих творений. Выпущен образец был в 1959 году. Произведена была малой серией в количестве 46 автомобилей. Это одна из тех причин, которая делает California Spyder такой дорогой. Где сейчас находится большинство 250-х, неизвестно. Несколько лет назад одну такую продали на аукционе за 17.5 млн долларов.
4. Oldsmobile F-88
В свое время в 1954 году дизайн именно этого автомобиля стал «законодателем» моды на всем американском рынке. На конструкцию и дизайн Oldsmobile проектировщики оглядывались вплоть до 1964 года. Забавно, что непосредственно F-88 был выпущен всего в четырёх экземплярах. Сейчас все они находятся в частных коллекциях. Последний раз перепродавали автомобиль в 2005 году. Тогда бывший хозяин выручил за Oldsmobile F-88 около 3 млн долларов.
5. Porsche 916
Гордость немецкой компании Porsche AG. Выпускался 916-ый в 1972 году. За основу этой машины была взята предыдущая 914-ая модель. Как и многие другие подобные модели, Porsche 916 произвели ограниченной серией - всего 11 автомобилей. Все машины разошлись по частным коллекциям.
6. Talbot-Lago T26 Grand Sport
Французский раритет, выпущенный в количестве 12 единиц в 1948 году. Машина запомнилась коллекционерам не только своим ярким и неповторимым дизайном, но еще и техническими характеристиками. На дороге Grand Sport чувствовал себя уверенно, гонял быстро и полностью соответствовал своем пафосному названию.
Читайте также: Фотограф показал ранее неопубликованные снимки знаменитостей. Фото
7. Mercedes-Benz 300 SL
Вот еще один спортивный автомобиль, который выпускался в период с 1955 по 1963 год. Примечателен уже только тем, что стал первым спорткаром в истории компании Mercedes-Benz. Всего было выпущено 3 258 таких авто. Среди всех автомобилей компании считается одним из самых ценных образцов. Стоит такая машина более 700 тысяч долларов.
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