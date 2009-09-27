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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото

Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. ФотоРабота сингапурского фотографа.

Когда сингапурский фотограф Арам Пэн собирался в поездку по Северной Корее, то ожидал увидеть крайне унылые, депрессивные городские пейзажи с очень печальными затюканными людьми, которых он регулярно видел в документальных фильмах BBC, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

«Мне всегда хотелось увидеть Северную Корею своими глазами, - признаётся Пэн. - Пока нам доступно больше снимков из космоса, чем из этой страны. В 2012 году я стал посылать электронные письма с просьбами позволить мне посетить Северную Корею. Все эти письма открыты и каждый может прочитать их в сети. В конце концов мне ответили и прислали приглашение. Так я оказался в этой стране. Попасть сюда оказалось намного проще, чем я думал».

Увиденное воочию оказалось совсем не похоже на то, что рисовало фотографу его воображение. Внутри коммунистического анклава в 2013 году Пэн обнаружил оживленные рынки, мужчин и женщин, отдыхающих в аквапарках (которые, кстати, выглядят вполне по-западному) и многие-многие километры полей с созревающим урожаем. Пэн говорит, что на всём пути следования его сопровождали, но в передвижениях не ограничивали, поэтому он уверен, что увидел страну более-менее такой, какая она есть.

«Если бы то, что я увидел, оказалось бы фальсификацией и приукрашенной декорацией, это означало бы прекрасную организацию местной жизни, намного более высокую, чем в известных мне развитых странах».

Когда сингапурский фотограф Арам Пэн собирался в поездку по Северной Корее, то ожидал увидеть крайне унылые, депрессивные городские пейзажи с очень печальными затюканными людьми, которых он регулярно видел в документальных фильмах BBC.

«Мне всегда хотелось увидеть Северную Корею своими глазами, - признаётся Пэн. - Пока нам доступно больше снимков из космоса, чем из этой страны. В 2012 году я стал посылать электронные письма с просьбами позволить мне посетить Северную Корею. Все эти письма открыты и каждый может прочитать их в сети. В конце концов мне ответили и прислали приглашение. Так я оказался в этой стране. Попасть сюда оказалось намного проще, чем я думал».

Увиденное воочию оказалось совсем не похоже на то, что рисовало фотографу его воображение. Внутри коммунистического анклава в 2013 году Пэн обнаружил оживленные рынки, мужчин и женщин, отдыхающих в аквапарках (которые, кстати, выглядят вполне по-западному) и многие-многие километры полей с созревающим урожаем. Пэн говорит, что на всём пути следования его сопровождали, но в передвижениях не ограничивали, поэтому он уверен, что увидел страну более-менее такой, какая она есть.

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«Если бы то, что я увидел, оказалось бы фальсификацией и приукрашенной декорацией, это означало бы прекрасную организацию местной жизни, намного более высокую, чем в известных мне развитых странах».

Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
Фотограф поделился позитивными снимками, сделанными в Северной Корее. Фото
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 Теги: Северная Корея, фотограф

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Сегодня, 14:52 » Автор: Анна Мартынова
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