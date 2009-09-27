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Германия между двумя мировыми войнами в архивных снимках. Фото

Германия между двумя мировыми войнами в архивных снимках. ФотоРабота Августа Зандера.

Снимки немецкого фотографа Августа Зандера – труд документальный и вместе с тем интеллектуальный. Он родился в 1876 году в семье плотника и с юных лет увлекался фотографией. Снимал всё - снимал пейзажи, природу, архитектуру и уличные сцены. И всё же лучше всего ему удавались портреты. Он мечтал сделать портрет всей Германии, но пришли нацисты и Зандеру не было места при новом порядке. В этом обзоре чудом уцелевшие фотографии из архивов известного фотографа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. Просящий милостыню

Германия между двумя мировыми войнами в архивных снимках. Фото


Инвалид без ноги просит милостыню. Германия, 1926 год.

2. Дети в Кёльне

Германия между двумя мировыми войнами в архивных снимках. Фото


Групповая фотография детей разных социальных классов. Германия, Кёльн, 1930 год.

3. Кёльнский карнавал

Германия между двумя мировыми войнами в архивных снимках. Фото


Участники знаменитого карнавала искусств в Кёльне. Германия, 1931 год.

4. Рома

Германия между двумя мировыми войнами в архивных снимках. Фото


Группа кочевников отдыхают и поют на берегу реки Мозель. Германия, 1931 год.

5. Цыган с тальянкой и медведем

Германия между двумя мировыми войнами в архивных снимках. Фото


Цыган с дрессированным медведем в районе Вестервальд. Германия, 1929 год.

6. Перед началом знаменитого Кёльнского карнавала

Германия между двумя мировыми войнами в архивных снимках. Фото


Девушка в ярмарочном автомобиле. Германия, Кёльн, 1926 год.

7. Пожилой шарманщик

Германия между двумя мировыми войнами в архивных снимках. Фото


Бродячий музыкант, играющий на шарманке. Германия, 1937 год.

8. Готфрид Брокман

Германия между двумя мировыми войнами в архивных снимках. Фото


Известный немецкий художник и профессор. Германия, 1924 год.

9. Лицом к лицу

Германия между двумя мировыми войнами в архивных снимках. Фото


Памятная фотография перед отправлением на Западный фронт.

10. Мастер гипнотерапии

Германия между двумя мировыми войнами в архивных снимках. Фото


Известный немецкий гипнотизёр. Кёльн, 1930 год.

11. Офицер уголовной полиции

Германия между двумя мировыми войнами в архивных снимках. Фото


Офицер полиции. Германия, 1925 год.

12. Приёмная мать с детьми

Германия между двумя мировыми войнами в архивных снимках. Фото


Монахиня с приёмными детьми. Германия, 1930 год.

13. Юный цыган

Германия между двумя мировыми войнами в архивных снимках. Фото


Портретный снимок ромала, 1930 год.

14. Потомственные циркачи

Германия между двумя мировыми войнами в архивных снимках. Фото


Кёльнская ярмарка. Германия, 1926 год.

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15. Немецкий поэт и политик

Германия между двумя мировыми войнами в архивных снимках. Фото


Эрих Мюзам и представитель Социал-демократической партии. Германия, 1929 год.
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 Теги: Германия, война

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Сегодня, 17:54 » Автор: Анна Мартынова
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