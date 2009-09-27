Раздел: Фоторепортажи
Германия между двумя мировыми войнами в архивных снимках. Фото
Работа Августа Зандера.
Снимки немецкого фотографа Августа Зандера – труд документальный и вместе с тем интеллектуальный. Он родился в 1876 году в семье плотника и с юных лет увлекался фотографией. Снимал всё - снимал пейзажи, природу, архитектуру и уличные сцены. И всё же лучше всего ему удавались портреты. Он мечтал сделать портрет всей Германии, но пришли нацисты и Зандеру не было места при новом порядке. В этом обзоре чудом уцелевшие фотографии из архивов известного фотографа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Просящий милостыню
Инвалид без ноги просит милостыню. Германия, 1926 год.
2. Дети в Кёльне
Групповая фотография детей разных социальных классов. Германия, Кёльн, 1930 год.
3. Кёльнский карнавал
Участники знаменитого карнавала искусств в Кёльне. Германия, 1931 год.
4. Рома
Группа кочевников отдыхают и поют на берегу реки Мозель. Германия, 1931 год.
5. Цыган с тальянкой и медведем
Цыган с дрессированным медведем в районе Вестервальд. Германия, 1929 год.
6. Перед началом знаменитого Кёльнского карнавала
Девушка в ярмарочном автомобиле. Германия, Кёльн, 1926 год.
7. Пожилой шарманщик
Бродячий музыкант, играющий на шарманке. Германия, 1937 год.
8. Готфрид Брокман
Известный немецкий художник и профессор. Германия, 1924 год.
9. Лицом к лицу
Памятная фотография перед отправлением на Западный фронт.
10. Мастер гипнотерапии
Известный немецкий гипнотизёр. Кёльн, 1930 год.
11. Офицер уголовной полиции
Офицер полиции. Германия, 1925 год.
12. Приёмная мать с детьми
Монахиня с приёмными детьми. Германия, 1930 год.
13. Юный цыган
Портретный снимок ромала, 1930 год.
14. Потомственные циркачи
Кёльнская ярмарка. Германия, 1926 год.
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15. Немецкий поэт и политик
Эрих Мюзам и представитель Социал-демократической партии. Германия, 1929 год.
Снимки немецкого фотографа Августа Зандера – труд документальный и вместе с тем интеллектуальный. Он родился в 1876 году в семье плотника и с юных лет увлекался фотографией. Снимал всё - снимал пейзажи, природу, архитектуру и уличные сцены. И всё же лучше всего ему удавались портреты. Он мечтал сделать портрет всей Германии, но пришли нацисты и Зандеру не было места при новом порядке. В этом обзоре чудом уцелевшие фотографии из архивов известного фотографа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Просящий милостыню
Инвалид без ноги просит милостыню. Германия, 1926 год.
2. Дети в Кёльне
Групповая фотография детей разных социальных классов. Германия, Кёльн, 1930 год.
3. Кёльнский карнавал
Участники знаменитого карнавала искусств в Кёльне. Германия, 1931 год.
4. Рома
Группа кочевников отдыхают и поют на берегу реки Мозель. Германия, 1931 год.
5. Цыган с тальянкой и медведем
Цыган с дрессированным медведем в районе Вестервальд. Германия, 1929 год.
6. Перед началом знаменитого Кёльнского карнавала
Девушка в ярмарочном автомобиле. Германия, Кёльн, 1926 год.
7. Пожилой шарманщик
Бродячий музыкант, играющий на шарманке. Германия, 1937 год.
8. Готфрид Брокман
Известный немецкий художник и профессор. Германия, 1924 год.
9. Лицом к лицу
Памятная фотография перед отправлением на Западный фронт.
10. Мастер гипнотерапии
Известный немецкий гипнотизёр. Кёльн, 1930 год.
11. Офицер уголовной полиции
Офицер полиции. Германия, 1925 год.
12. Приёмная мать с детьми
Монахиня с приёмными детьми. Германия, 1930 год.
13. Юный цыган
Портретный снимок ромала, 1930 год.
14. Потомственные циркачи
Кёльнская ярмарка. Германия, 1926 год.
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15. Немецкий поэт и политик
Эрих Мюзам и представитель Социал-демократической партии. Германия, 1929 год.
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