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Британские велосипедисты устроили голый заезд. Фото

Британские велосипедисты устроили голый заезд. Фото Этот велопробег уже стал традиционным.

Каждый год сознательные и не слишком скромные жители Великобритании устраивают масштабную акцию по привлечению внимания к серьезной для страны проблеме - безопасности велосипедистов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Но это не единственная тема протеста - британцы уверены, что общество должно избавиться от культа автомобилей.

Первый «Всемирный голый велопробег» прошел в 2004 году, тогда это скорее смахивало на политическую акцию против зависимости от нефтепродуктов. Причем к самому первому пробегу сразу подключились 28 городов в 10 странах.

Со временем лозунги пробега менялись, но его участники неизменно остаются борцами за что-нибудь важное для всего человечества.

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Кстати, участникам акции необязательно иметь велосипед, можно прокатиться и на роликах или скейте. Ну а дресс-код всего этого торжества звучит примерно так: «Настолько гол, насколько смел!»

Британские велосипедисты устроили голый заезд. Фото
Британские велосипедисты устроили голый заезд. Фото
Британские велосипедисты устроили голый заезд. Фото
Британские велосипедисты устроили голый заезд. Фото
Британские велосипедисты устроили голый заезд. Фото
Британские велосипедисты устроили голый заезд. Фото
Британские велосипедисты устроили голый заезд. Фото
Британские велосипедисты устроили голый заезд. Фото
Британские велосипедисты устроили голый заезд. Фото
Британские велосипедисты устроили голый заезд. Фото
Британские велосипедисты устроили голый заезд. Фото
Британские велосипедисты устроили голый заезд. Фото
Британские велосипедисты устроили голый заезд. Фото
Британские велосипедисты устроили голый заезд. Фото
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 Теги: Лондон, велопробег

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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