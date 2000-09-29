» » Этот немецкий город построили в кратере. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Этот немецкий город построили в кратере. Фото

Этот немецкий город построили в кратере. ФотоОн привлекает много туристов.

В Германии есть необычный город под названием Нёрдлинген, историческая часть которого расположена на площади, имеющей правильную округлую форму. Долгое время считалось, что это остатки древнего кратера вулкана, но все оказалось гораздо интереснее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Небольшой городок Нёрдлинген расположен в Баварии, на юго-западе Германии. Историческая часть города находится в котловине - небольшом понижении местности диаметром около 25 километров, которая называется Нёрдлингенский Рис. Как показали проведенные исследования, котловина является следом от удара метеорита. Метеорит предположительно упал здесь около 15 миллионов лет назад, то есть во времена неогена. Границы исторической части города, совпадающие с краем метеоритного кратера, четко прослеживаются с высоты птичьего полета.

Этот немецкий город построили в кратере. Фото


Город Нёрдлинген был основан в IX веке, имеет многовековую историю и неповторимую архитектуру. Большинство зданий в городе построено во времена Средневековья, поэтому город похож на музей под открытым небом.

Этот немецкий город построили в кратере. Фото


Читайте также: Жизнь на Кубе: яркие кадры с острова Свободы. Фото

В центре города находится Рыночная площадь, на которой сходятся главные улицы города. Отлично сохранилась городская стена по периметру города, которая была построена еще в начале XIV века. Древняя стена имеет 12 башен и 5 ворот, а также является популярной туристической достопримечательностью. Помимо этого, здесь есть старинное здание городской ратуши, церковь Святого Георгия, дом заседаний и многие другие средневековые постройки. После открытия метеоритного происхождения кратера в городе был создан Музей метеорита.

Этот немецкий город построили в кратере. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Германия, кратер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
     792
     0

Похожие новости по теме

Этот колумбийский город похож на большой музей. Фото Этот колумбийский город похож на большой музей. Фото

Красивые граффити здесь повсюду.

Уникальный город, построенный в кратере от метеорита. Фото Уникальный город, построенный в кратере от метеорита. Фото

Нёрдлинген - немецкий город, построенный в кратере метеорита.

Уникальный город, построенный в кратере метеорита. Фото Уникальный город, построенный в кратере метеорита. Фото

Баварский Нордлинген - особенное место.

Самые красивые города Бельгии. Фото Самые красивые города Бельгии. Фото

Бельгия является невероятно красивой и небольшой страной, расположенной на северо-западе Европы.

Нёрдлинген – круглый город в метеоритном кратере. Фото Нёрдлинген – круглый город в метеоритном кратере. Фото

Нёрдлинген впечатляет своей архитектурой.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх