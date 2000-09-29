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Этот немецкий город построили в кратере. Фото
Он привлекает много туристов.
В Германии есть необычный город под названием Нёрдлинген, историческая часть которого расположена на площади, имеющей правильную округлую форму. Долгое время считалось, что это остатки древнего кратера вулкана, но все оказалось гораздо интереснее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Небольшой городок Нёрдлинген расположен в Баварии, на юго-западе Германии. Историческая часть города находится в котловине - небольшом понижении местности диаметром около 25 километров, которая называется Нёрдлингенский Рис. Как показали проведенные исследования, котловина является следом от удара метеорита. Метеорит предположительно упал здесь около 15 миллионов лет назад, то есть во времена неогена. Границы исторической части города, совпадающие с краем метеоритного кратера, четко прослеживаются с высоты птичьего полета.
Город Нёрдлинген был основан в IX веке, имеет многовековую историю и неповторимую архитектуру. Большинство зданий в городе построено во времена Средневековья, поэтому город похож на музей под открытым небом.
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В центре города находится Рыночная площадь, на которой сходятся главные улицы города. Отлично сохранилась городская стена по периметру города, которая была построена еще в начале XIV века. Древняя стена имеет 12 башен и 5 ворот, а также является популярной туристической достопримечательностью. Помимо этого, здесь есть старинное здание городской ратуши, церковь Святого Георгия, дом заседаний и многие другие средневековые постройки. После открытия метеоритного происхождения кратера в городе был создан Музей метеорита.
В Германии есть необычный город под названием Нёрдлинген, историческая часть которого расположена на площади, имеющей правильную округлую форму. Долгое время считалось, что это остатки древнего кратера вулкана, но все оказалось гораздо интереснее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Небольшой городок Нёрдлинген расположен в Баварии, на юго-западе Германии. Историческая часть города находится в котловине - небольшом понижении местности диаметром около 25 километров, которая называется Нёрдлингенский Рис. Как показали проведенные исследования, котловина является следом от удара метеорита. Метеорит предположительно упал здесь около 15 миллионов лет назад, то есть во времена неогена. Границы исторической части города, совпадающие с краем метеоритного кратера, четко прослеживаются с высоты птичьего полета.
Город Нёрдлинген был основан в IX веке, имеет многовековую историю и неповторимую архитектуру. Большинство зданий в городе построено во времена Средневековья, поэтому город похож на музей под открытым небом.
Читайте также: Жизнь на Кубе: яркие кадры с острова Свободы. Фото
В центре города находится Рыночная площадь, на которой сходятся главные улицы города. Отлично сохранилась городская стена по периметру города, которая была построена еще в начале XIV века. Древняя стена имеет 12 башен и 5 ворот, а также является популярной туристической достопримечательностью. Помимо этого, здесь есть старинное здание городской ратуши, церковь Святого Георгия, дом заседаний и многие другие средневековые постройки. После открытия метеоритного происхождения кратера в городе был создан Музей метеорита.
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