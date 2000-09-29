Раздел: Фоторепортажи
Раритетные вещи, которые удивили бы современную молодежь. Фото
Сейчас их практически не используют.
Советский Союз – целая эпоха в истории XX века. За время его существования сменилось не одно поколение людей. Многие из тех вещей, что делали в стране Советов, сегодня могут показаться весьма странными. Представители молодого поколения могут и вовсе не сразу понять, что для чего была предназначена та или иная вещь, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Механический миксер
Механический миксер - вещь в СССР достаточно распространённая. Для того чтобы таким что-то взбить, следовало основательно поработать рукой. Это вам не современная автоматика! Нынешним хозяйкам остаётся только радоваться, что те времена уже где-то далеко позади.
2. Металлическая авоська
Когда смотришь из своего уютного постмодернизма на вещи из XX столетия, хочется спросить – почему они все такие суровые, как удар серпом? Наверное, тому, кто придумал авоську из металлической сетки, жилось действительно непросто. Впрочем, знатоки утверждают, что с такой штуковиной было очень удобно ездить на рыбалку и складывать в неё улов.
3. Батарейки
Хотя эти штуковины и похожи на новогодние хлопушки, на самом деле это тривиальные батарейки. Почти такими же пользуется каждый человек у себя дома и сегодня. Как и сегодня, стоили они совсем немного.
4. Штопор
Это совсем не какая-то игрушечная «пушечка» для детей к набору оловянных солдатиков. На самом деле это обычный штопор. Такой есть в каждом доме. Ну, или во всяком случае - почти такой.
5. Велосипедный звонок
Вещь, которую обычно помещают на руль велосипеда для того, чтобы помочь окружающим обратить на велосипедиста внимание в нужный момент. При помощи сигнала можно здороваться, а еще общаться азбукой Морзе!
6. Венчик для взбивания
Этот загадочный «высокотехнологичный» прибор нужен совсем не для поиска альфа-гамма лучей полного спектра. На самом деле это просто венчик для взбивания. Когда-то такой был почти в каждом доме.
7. Велосипедный счетчик
Всегда хорошо знать, как много ты проезжаешь на велосипеде, особенно, если стараешься следить за здоровьем и фигурой. Да и просто интересно засекать километраж между знакомыми объектами.
8. Форма для выпечки
Похоже на сковороду? Потому что это на самом деле специфическая «сковорода». Строго говоря, это форма для выпечки вкуснейшего печенья. В СССР для хозяек делали огромное количество разнообразных форм. Была даже для форма для гренок.
9. Лупа для чтения
Зрение - такая штука, которая рано или поздно начинает подводить. Помочь в вопросе могут очки, а также увеличивающие лупы для чтения. Вот такие небольшие увеличительные стекла для рассматривания мелких вещей делали в Советском Союзе.
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10. Шприц-взбивалка «Ромашка»
Это вовсе не медицинское оборудование и не инструмент для дознания из подвалов КГБ. Это шприц для приготовления выпечки. Такой себе хотели заполучить на кухню многие советские хозяйки.
Советский Союз – целая эпоха в истории XX века. За время его существования сменилось не одно поколение людей. Многие из тех вещей, что делали в стране Советов, сегодня могут показаться весьма странными. Представители молодого поколения могут и вовсе не сразу понять, что для чего была предназначена та или иная вещь, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Механический миксер
Механический миксер - вещь в СССР достаточно распространённая. Для того чтобы таким что-то взбить, следовало основательно поработать рукой. Это вам не современная автоматика! Нынешним хозяйкам остаётся только радоваться, что те времена уже где-то далеко позади.
2. Металлическая авоська
Когда смотришь из своего уютного постмодернизма на вещи из XX столетия, хочется спросить – почему они все такие суровые, как удар серпом? Наверное, тому, кто придумал авоську из металлической сетки, жилось действительно непросто. Впрочем, знатоки утверждают, что с такой штуковиной было очень удобно ездить на рыбалку и складывать в неё улов.
3. Батарейки
Хотя эти штуковины и похожи на новогодние хлопушки, на самом деле это тривиальные батарейки. Почти такими же пользуется каждый человек у себя дома и сегодня. Как и сегодня, стоили они совсем немного.
4. Штопор
Это совсем не какая-то игрушечная «пушечка» для детей к набору оловянных солдатиков. На самом деле это обычный штопор. Такой есть в каждом доме. Ну, или во всяком случае - почти такой.
5. Велосипедный звонок
Вещь, которую обычно помещают на руль велосипеда для того, чтобы помочь окружающим обратить на велосипедиста внимание в нужный момент. При помощи сигнала можно здороваться, а еще общаться азбукой Морзе!
6. Венчик для взбивания
Этот загадочный «высокотехнологичный» прибор нужен совсем не для поиска альфа-гамма лучей полного спектра. На самом деле это просто венчик для взбивания. Когда-то такой был почти в каждом доме.
7. Велосипедный счетчик
Всегда хорошо знать, как много ты проезжаешь на велосипеде, особенно, если стараешься следить за здоровьем и фигурой. Да и просто интересно засекать километраж между знакомыми объектами.
8. Форма для выпечки
Похоже на сковороду? Потому что это на самом деле специфическая «сковорода». Строго говоря, это форма для выпечки вкуснейшего печенья. В СССР для хозяек делали огромное количество разнообразных форм. Была даже для форма для гренок.
9. Лупа для чтения
Зрение - такая штука, которая рано или поздно начинает подводить. Помочь в вопросе могут очки, а также увеличивающие лупы для чтения. Вот такие небольшие увеличительные стекла для рассматривания мелких вещей делали в Советском Союзе.
Читайте также: Жизнь на Кубе: яркие кадры с острова Свободы. Фото
10. Шприц-взбивалка «Ромашка»
Это вовсе не медицинское оборудование и не инструмент для дознания из подвалов КГБ. Это шприц для приготовления выпечки. Такой себе хотели заполучить на кухню многие советские хозяйки.
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