Впечатляющие советские автомобили, так и не ставшие серийными. Фото

Смелые концепты заката СССР.



Даже в последние годы существования Советского Союза в стране было создано огромное количество интереснейших образцов техники. Машиностроительные заводы продолжали разрабатывать и выпускать концепты, пытаясь представить, какой будет машина грядущего и уже такого близкого XXI столетия, передает



1. НАМИ-ЛуАЗ «Прото»







Автомобиль, который в 1989 году имел все шансы стать серийным. Все потому, что к этому внедорожнику применялись особые требования по повышенной проходимости и выносливости. А ещё эта машина должна была отличаться высоким уровнем комфорта для водителя и пассажиров - не хуже, чем в легковых авто. На момент создания это была очень современная, компактная и достаточно мощная модель с широкими возможностями по модернизации.



2. НАМИ 0288 «Компакт»







Автомобиль, который появился, как и многие концепты конца советского периода, в единственном экземпляре. Показали «Компакт» в 1988 год. Машина использовала модернизированный двигатель от «Таврии». На «Компакте» впервые появился компьютер, который управлял подвеской машины.



3. ЗИЛ-4102







Автомобиль, который был разработан по указанию Михаила Горбачёва, первого президента СССР. За основу 4102-го был взят британский Rolls-Royce Silver Spirit. Именно этот автомобиль стал вдохновителем советской модели. Этот лимузин был безрамный и имел несущий кузов, использовал современный и мощный мотор, а его салон был отделан белой кожей.



4. Москвич-2139 «Арбат»







Данная машина имела все шансы стать первым советским минивэном. У «Арбата» был стальной кузов, на который крепились пластиковые панели. Также следует выделить наличие у концепта многофункционального руля и трансформирующегося салона. Первый 2139-ый появился в 1991 году, он же стал и последним.



5. НАМИ «Охта»







Проект «Охта» родился в 1987 году. Это был концепт современного автомобиля на 7 мест с широчайшими возможностями по трансформации салона. Передние кресла разворачивались на 180 градусов, в результате чего «Охта» могла превращаться в уютное купе. Также сиденья второго и третьего ряда складывались, что позволяло значительно увеличить грузовые возможности машины.



6. Москвич-2143 «Яуза»







Этот автомобиль стал логичным продолжением развития модели «Москвич-2141». У авто были очень странные окна. Верхние стекла были неподвижными, а открывались в концепте только нижние «форточки». Это странное решение стало одной из причин отказа от концепта. Всего было сделано три таких автомобиля.



7. ВАЗ-2702 «Пони»







В далекие 70-е годы на ВАЗе стали задумываться о создании небольшого грузового автомобиля. Благодаря этому «творческому поиску» и был создан концепт «Пони». Первый образец конструкторы показали в 1984 году. Машину сделали из алюминия. Это позволило значительно сократить массу, однако это же сделало «Пони» не очень надежным.



8. Москвич-2144 «Истра»







Один из тех «Москвичей», который на излёте СССР задумывался как машина 2000 года. Надо признать, что из всех концептов этот был ближе всего к тому, чтобы стать реальностью. Однако в конечном итоге ничего не сложилось и у «Истры».



9. ЗИЛ-118 «Юность»







Автобус «Юность» начали разрабатывать еще в 60-е годы прошлого века. За основу был взят лимузин ЗИЛ-111. От большинства других аналогичных видов транспорта «Юность» отличалась повышенным уровнем комфорта и плавностью хода. Возможным это стало благодаря использованию мощного двигателя от ЗИЛ-130. К 1994 году было сделано всего 93 таких автобуса.



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10. МАЗ-2000 «Перестройка»







Уникальный советский грузовик, который был представлен на Парижском автосалоне в 1988 году. Одна из наиболее удачных попыток советских инженеров «пофантазировать» на тему того, как будет выглядеть тягач XXI столетия. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Даже в последние годы существования Советского Союза в стране было создано огромное количество интереснейших образцов техники. Машиностроительные заводы продолжали разрабатывать и выпускать концепты, пытаясь представить, какой будет машина грядущего и уже такого близкого XXI столетия, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Автомобиль, который в 1989 году имел все шансы стать серийным. Все потому, что к этому внедорожнику применялись особые требования по повышенной проходимости и выносливости. А ещё эта машина должна была отличаться высоким уровнем комфорта для водителя и пассажиров - не хуже, чем в легковых авто. На момент создания это была очень современная, компактная и достаточно мощная модель с широкими возможностями по модернизации.Автомобиль, который появился, как и многие концепты конца советского периода, в единственном экземпляре. Показали «Компакт» в 1988 год. Машина использовала модернизированный двигатель от «Таврии». На «Компакте» впервые появился компьютер, который управлял подвеской машины.Автомобиль, который был разработан по указанию Михаила Горбачёва, первого президента СССР. За основу 4102-го был взят британский Rolls-Royce Silver Spirit. Именно этот автомобиль стал вдохновителем советской модели. Этот лимузин был безрамный и имел несущий кузов, использовал современный и мощный мотор, а его салон был отделан белой кожей.Данная машина имела все шансы стать первым советским минивэном. У «Арбата» был стальной кузов, на который крепились пластиковые панели. Также следует выделить наличие у концепта многофункционального руля и трансформирующегося салона. Первый 2139-ый появился в 1991 году, он же стал и последним.Проект «Охта» родился в 1987 году. Это был концепт современного автомобиля на 7 мест с широчайшими возможностями по трансформации салона. Передние кресла разворачивались на 180 градусов, в результате чего «Охта» могла превращаться в уютное купе. Также сиденья второго и третьего ряда складывались, что позволяло значительно увеличить грузовые возможности машины.Этот автомобиль стал логичным продолжением развития модели «Москвич-2141». У авто были очень странные окна. Верхние стекла были неподвижными, а открывались в концепте только нижние «форточки». Это странное решение стало одной из причин отказа от концепта. Всего было сделано три таких автомобиля.В далекие 70-е годы на ВАЗе стали задумываться о создании небольшого грузового автомобиля. Благодаря этому «творческому поиску» и был создан концепт «Пони». Первый образец конструкторы показали в 1984 году. Машину сделали из алюминия. Это позволило значительно сократить массу, однако это же сделало «Пони» не очень надежным.Один из тех «Москвичей», который на излёте СССР задумывался как машина 2000 года. Надо признать, что из всех концептов этот был ближе всего к тому, чтобы стать реальностью. Однако в конечном итоге ничего не сложилось и у «Истры».Автобус «Юность» начали разрабатывать еще в 60-е годы прошлого века. За основу был взят лимузин ЗИЛ-111. От большинства других аналогичных видов транспорта «Юность» отличалась повышенным уровнем комфорта и плавностью хода. Возможным это стало благодаря использованию мощного двигателя от ЗИЛ-130. К 1994 году было сделано всего 93 таких автобуса.Уникальный советский грузовик, который был представлен на Парижском автосалоне в 1988 году. Одна из наиболее удачных попыток советских инженеров «пофантазировать» на тему того, как будет выглядеть тягач XXI столетия.





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