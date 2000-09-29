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Впечатляющие советские автомобили, так и не ставшие серийными. Фото

Впечатляющие советские автомобили, так и не ставшие серийными. Фото Смелые концепты заката СССР.

Даже в последние годы существования Советского Союза в стране было создано огромное количество интереснейших образцов техники. Машиностроительные заводы продолжали разрабатывать и выпускать концепты, пытаясь представить, какой будет машина грядущего и уже такого близкого XXI столетия, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. НАМИ-ЛуАЗ «Прото»

Впечатляющие советские автомобили, так и не ставшие серийными. Фото


Автомобиль, который в 1989 году имел все шансы стать серийным. Все потому, что к этому внедорожнику применялись особые требования по повышенной проходимости и выносливости. А ещё эта машина должна была отличаться высоким уровнем комфорта для водителя и пассажиров - не хуже, чем в легковых авто. На момент создания это была очень современная, компактная и достаточно мощная модель с широкими возможностями по модернизации.

2. НАМИ 0288 «Компакт»

Впечатляющие советские автомобили, так и не ставшие серийными. Фото


Автомобиль, который появился, как и многие концепты конца советского периода, в единственном экземпляре. Показали «Компакт» в 1988 год. Машина использовала модернизированный двигатель от «Таврии». На «Компакте» впервые появился компьютер, который управлял подвеской машины.

3. ЗИЛ-4102

Впечатляющие советские автомобили, так и не ставшие серийными. Фото


Автомобиль, который был разработан по указанию Михаила Горбачёва, первого президента СССР. За основу 4102-го был взят британский Rolls-Royce Silver Spirit. Именно этот автомобиль стал вдохновителем советской модели. Этот лимузин был безрамный и имел несущий кузов, использовал современный и мощный мотор, а его салон был отделан белой кожей.

4. Москвич-2139 «Арбат»

Впечатляющие советские автомобили, так и не ставшие серийными. Фото


Данная машина имела все шансы стать первым советским минивэном. У «Арбата» был стальной кузов, на который крепились пластиковые панели. Также следует выделить наличие у концепта многофункционального руля и трансформирующегося салона. Первый 2139-ый появился в 1991 году, он же стал и последним.

5. НАМИ «Охта»

Впечатляющие советские автомобили, так и не ставшие серийными. Фото


Проект «Охта» родился в 1987 году. Это был концепт современного автомобиля на 7 мест с широчайшими возможностями по трансформации салона. Передние кресла разворачивались на 180 градусов, в результате чего «Охта» могла превращаться в уютное купе. Также сиденья второго и третьего ряда складывались, что позволяло значительно увеличить грузовые возможности машины.

6. Москвич-2143 «Яуза»

Впечатляющие советские автомобили, так и не ставшие серийными. Фото


Этот автомобиль стал логичным продолжением развития модели «Москвич-2141». У авто были очень странные окна. Верхние стекла были неподвижными, а открывались в концепте только нижние «форточки». Это странное решение стало одной из причин отказа от концепта. Всего было сделано три таких автомобиля.

7. ВАЗ-2702 «Пони»

Впечатляющие советские автомобили, так и не ставшие серийными. Фото


В далекие 70-е годы на ВАЗе стали задумываться о создании небольшого грузового автомобиля. Благодаря этому «творческому поиску» и был создан концепт «Пони». Первый образец конструкторы показали в 1984 году. Машину сделали из алюминия. Это позволило значительно сократить массу, однако это же сделало «Пони» не очень надежным.

8. Москвич-2144 «Истра»

Впечатляющие советские автомобили, так и не ставшие серийными. Фото


Один из тех «Москвичей», который на излёте СССР задумывался как машина 2000 года. Надо признать, что из всех концептов этот был ближе всего к тому, чтобы стать реальностью. Однако в конечном итоге ничего не сложилось и у «Истры».

9. ЗИЛ-118 «Юность»

Впечатляющие советские автомобили, так и не ставшие серийными. Фото


Автобус «Юность» начали разрабатывать еще в 60-е годы прошлого века. За основу был взят лимузин ЗИЛ-111. От большинства других аналогичных видов транспорта «Юность» отличалась повышенным уровнем комфорта и плавностью хода. Возможным это стало благодаря использованию мощного двигателя от ЗИЛ-130. К 1994 году было сделано всего 93 таких автобуса.

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10. МАЗ-2000 «Перестройка»

Впечатляющие советские автомобили, так и не ставшие серийными. Фото


Уникальный советский грузовик, который был представлен на Парижском автосалоне в 1988 году. Одна из наиболее удачных попыток советских инженеров «пофантазировать» на тему того, как будет выглядеть тягач XXI столетия.
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 Теги: авто, СССР

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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