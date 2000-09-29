Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит самый длинный мост, построенный над морем. Фото
Его длина - 55 километров.
В Китае запустили движение по самому длинному построенному на море мосту, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Чудо инженерной техники построено в Китае и соединяет Гонконг-Чжухай-Макао. Все основные элементы объекта достигают 55 километров. На сегодня движение по мосту открыто только для автобусов. Официально полное движение запустят до конца года.
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Масштабный проект готовили шесть лет, на строительство ушло еще восемь. Мост сократит путешествие из Гонконга до Чжухая на 2,5 часа. Теперь эта дорога займет всего полчаса.
В Китае запустили движение по самому длинному построенному на море мосту, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Чудо инженерной техники построено в Китае и соединяет Гонконг-Чжухай-Макао. Все основные элементы объекта достигают 55 километров. На сегодня движение по мосту открыто только для автобусов. Официально полное движение запустят до конца года.
Читайте также: Украинский фотограф делает из женщин сказочных фей. Фото
Масштабный проект готовили шесть лет, на строительство ушло еще восемь. Мост сократит путешествие из Гонконга до Чжухая на 2,5 часа. Теперь эта дорога займет всего полчаса.
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