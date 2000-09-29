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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядит самый длинный мост, построенный над морем. Фото

Так выглядит самый длинный мост, построенный над морем. ФотоЕго длина - 55 километров.

В Китае запустили движение по самому длинному построенному на море мосту, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Чудо инженерной техники построено в Китае и соединяет Гонконг-Чжухай-Макао. Все основные элементы объекта достигают 55 километров. На сегодня движение по мосту открыто только для автобусов. Официально полное движение запустят до конца года.

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Масштабный проект готовили шесть лет, на строительство ушло еще восемь. Мост сократит путешествие из Гонконга до Чжухая на 2,5 часа. Теперь эта дорога займет всего полчаса.

Так выглядит самый длинный мост, построенный над морем. Фото
Так выглядит самый длинный мост, построенный над морем. Фото
Так выглядит самый длинный мост, построенный над морем. Фото
Так выглядит самый длинный мост, построенный над морем. Фото
Так выглядит самый длинный мост, построенный над морем. Фото
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 Теги: мост, Китай

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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