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Фотограф показал красоту ландшафтов с высоты птичьего полета. Фото

Фотограф показал красоту ландшафтов с высоты птичьего полета. ФотоОн показал, как человек влияет на окружающую среду.

Том Хеген (Tom Hegen) - немецкий фотограф и дизайнер, живёт и работает в Мюнхене. Тома вдохновляют отношения между человеком и природой. Фотограф делает свои фотографии с помощью дрона или с воздушного шара. Его задача - показать людям, как человек влияет на окружающую среду. Многие его снимки выглядят как ландшафты с другой планеты, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.

«Фотография была частью моих исследований, но это всегда было и моей страстью, поэтому я начал с классической пейзажной фотографии, но быстро понял, что эти снимки не представляют окружающую среду такой, какая она есть на самом деле. Сейчас я фокусируюсь на ландшафтах, которые показывают влияние человеческого присутствия на Земле», - рассказывает фотограф.

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Фотограф показал красоту ландшафтов с высоты птичьего полета. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов с высоты птичьего полета. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов с высоты птичьего полета. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов с высоты птичьего полета. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов с высоты птичьего полета. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов с высоты птичьего полета. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов с высоты птичьего полета. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов с высоты птичьего полета. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов с высоты птичьего полета. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов с высоты птичьего полета. Фото
Фотограф показал красоту ландшафтов с высоты птичьего полета. Фото
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 Теги: фотограф, ландшафты

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Сегодня, 16:25 » Автор: Анна Мартынова
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