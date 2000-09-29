» » Стрижки, которые нравились советским женщинам. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Стрижки, которые нравились советским женщинам. Фото

Стрижки, которые нравились советским женщинам. Фото Популярные стрижки и прически в СССР.

Советские «салоны красоты», которые в основном назывались просто парикмахерскими, прочно ассоциируются с рядами сушуаров, под которыми листают журналы советские модницы в ожидании, когда перманент подействует на волосы. Еще один образ - парикмахер в белом халате, сооружающий высоченную бабетту. Парикмахерские были не только местом для приведения себя в порядок, но и центром знакомств и обмена сплетнями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Стрижки, которые нравились советским женщинам. Фото


Здесь можно было устроить на голове «взрыв на макаронной фабрике» с помощью химической завивки, взбить бабетту или завить кудри «как у Орловой». Можно было даже сделать маникюр или педикюр, если повезет, или хотя бы просто освежиться одеколоном. Вся красота жила пару дней, после чего посетителю салона приходилось вновь вставать в очередь за следующей порцией красоты.

Стрижки, которые нравились советским женщинам. Фото


В прямом смысле слова салонов красоты как таковых в СССР не было: как мы уже сказали выше, были парикмахерские, и не у каждой из них даже было свое название и вывеска. Как и в любом другом деле, включая здравоохранение и пошив одежды, для советского человека было важно найти своего мастера, к которому потом можно было годами ходить в соседний подвал за углом и еще водить туда все свое семейство.

В хороших парикмахерских мастера строго делились на мужских и женских; «универсалы» в основном работали на периферии и в парикмахерских при вокзалах, банях и других местах общественного пользования. Ничего удивительного: женщинам хотелось хотя бы частично сохранить тайну превращения из золушки в принцессу, да и мужчины не горели желанием демонстрировать такие интимные процессы, как бритье, стрижка усов и бороды, а может, даже и окрашивание волос.

Стрижки, которые нравились советским женщинам. Фото


Салоны с оригинальными названиями обычно оказывались самыми лучшими и популярными. Одной из самых знаменитых в Советском Союзе парикмахерских была «Чародейка» на Калининском проспекте (сейчас - Новый Арбат) в Москве. Салон открылся в начале 1970-х годов и быстро завоевал популярность среди столичных жителей. Желающих постричься или сделать укладку ждал огромный зал с панорамными окнами на улицу, самое передовое оборудование и мастера, побеждающие в различных профильных конкурсах. Конечно, новое оборудование в Москве было проще достать, чем в регионах, но тем не менее «Чародейка» в этом смысле всегда отличалась.

Стрижки, которые нравились советским женщинам. Фото


Каждая мечтала сделать модную прическу и стрижку в «Чародейке», но не каждая имела такую возможность: очередь на стрижку длилась несколько недель, на всех желающих мест не хватало. Вот тут бы и пригодилась дружба с парикмахером. Наверняка такие привилегии были у завсегдатаев «Чародейки» - актрис, певиц и жен высокопоставленных советских чиновников. Гламура добавляло и наличие кафе на втором этаже, где, дожидаясь назначенного времени, посетительницы могли за чашкой кофе обсудить городские новости. «Чародейка» стала поистине легендарным местом, и вскоре парикмахерские по всему Союзу тоже стали так себя называть.

Стрижки, которые нравились советским женщинам. Фото


Несмотря на элитарность, «Чародейка» была такой же демократичной в плане цен, как и остальные советские салоны: прейскурант утверждался на государственном уровне и мог лишь слегка отличаться с поправкой на регион.

Сколько же стоили парикмахерские услуги в СССР? К примеру, в мужском зале можно было постричь усы за 40 копеек, бороду - за 55 копеек. Мужская «модельная» стрижка стоила всего 40 копеек, а полить все это дело одеколоном обошлось бы в сумму от 5 до 20 копеек в зависимости от категории одеколона.

Модная женская стрижка по методу «Сассун» - от знаменитого стилиста и парикмахера Видала Сассуна, который совершил настоящую революцию в мире моды в 1950-х годах, предложив вместо сложных локонов и укладок простые в укладке женские стрижки, - стоила в среднем 1,6 рубля. Завивка волос на бигуди стоила 80 копеек. Полный комплекс услуг, включавший химическую завивку и стрижку, обошелся бы советской моднице в целых 5 рублей.

Стрижки, которые нравились советским женщинам. Фото


Стрижки, которые нравились советским женщинам. Фото


В женских залах творилось волшебство, и не все секреты хотелось раскрывать мужчинам. Некоторые из них были довольно отталкивающими. Ведь профессиональные средства, которые закупались централизованно, быстро заканчивались, и мастерам приходилось прибегать к народным приемам.

К примеру, они могли мыть волосы пивом и им же смачивать локоны перед тем, как накрутить их на бигуди, для лучшей фиксации. Как все это пахло, можно только догадываться. Кончился лак для волос? Не беда: в ход шла вода с сахаром, которая отлично справлялась с фиксацией начесов. «Отлично» - это оценка в условиях, когда нет ничего лучше, и всего остального тоже нет. Конечно же, все это легко распадалось при малейшем дожде и держалось недолго.

Стрижки, которые нравились советским женщинам. Фото


Откуда бралась в СССР мода на прически и стрижки при закрытом «железном занавесе»? После выхода на экраны фильма «Колдунья» 1956 года в моду вошли прямые пряди. В 1959 году состоялась премьера картины «Бабетта идет на войну» с молодой Брижит Бардо в главной роли, и образ актрисы настолько вдохновил советских зрительниц, что они ринулись в парикмахерские делать себе прическу как у нее.

Чем больше было объема, тем круче была бабетта: в прически подкладывали вычесанные волосы, капроновые чулки и даже банки. В начале 60-х все ходили с начесами: и взрослые женщины, и юные девушки. В школах проверяли учениц на предмет наличия начесов и отправляли домой, если прическа была недостаточно гладкой. Увлечение объемом привело к созданию прически «улей», которую можно было создать даже на волосах средней длины. Женщины, у которых были шиньоны, завивали их дома и уже готовыми несли в парикмахерскую, чтобы не тратить время на сидение под феном.

Стрижки, которые нравились советским женщинам. Фото


Любимые актрисы и певицы были примером для подражания в прическах. В свое время очень модными считались стрижка как у французской певицы Мирей Матьё, а также уложенные локоны, как у актрисы Любови Орловой. Считается, что она стала одной из первых среди советских женщин, кто решился на пластическую операцию. Простые соотечественницы ничего не знали о пластической хирургии, эту услугу нельзя было получить в парикмахерских, поэтому оставалось лишь с изумлением наблюдать, как Орлова молодеет год от года, и пытаться повторить эффект при помощи огурцов на глаза и сметаны на щеки.

Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото

Стрижки, которые нравились советским женщинам. Фото
Стрижки, которые нравились советским женщинам. Фото


Еще одна популярная московская парикмахерская - это «Красный мак» на углу улицы Петровка и Столешникова переулка. На самом деле это была очередная безымянная парикмахерская, но в народе ее прозвали именно так из-за того, что рядом находилось кафе с таким названием. Местные мастера славились на всю Москву своими навыками. Это было место попроще «Чародейки», но все равно занимать очередь нужно было сильно заранее. Количество желающих росло и оттого, что в городе ходила легенда, будто парикмахеры работают здесь в халатах на голое тело.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: стрижки, ссср

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:50 » Автор: Анна Мартынова
     454
     0

Похожие новости по теме

Семь необычных стрижек для дам «за 40». Фото Семь необычных стрижек для дам «за 40». Фото

Не бойтесь экспериментов.

Красота страшная сила: Красота страшная сила: "салоны красоты" СССР. Фото

Как «наводили красоту» советские женщины.

Советские салоны красоты в архивных снимках. Фото Советские салоны красоты в архивных снимках. Фото

Начесы, «бабетты» и модельные стрижки: что происходило в салонах красоты в СССР.

Самые модные прически этого лета. Фото Самые модные прически этого лета. Фото

10 самых лучших трендов.

Вот, какими были салоны красоты во времена СССР. Фото Вот, какими были салоны красоты во времена СССР. Фото

«Химия», бабеты, начесы и прочие радости советских салонов красоты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх