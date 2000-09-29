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Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото

Кадры повседневной жизни людей в Китае. ФотоПодборка фотографий повседневной жизни в Китае.

Кита́йская Наро́дная Респу́блика (КНР) - социалистическое (коммунистическое) государство в Восточной Азии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Крупнейшее по численности населения государство мира (свыше 1,36 млрд, большинство населения - этнические китайцы, самоназвание - хань); занимает третье место в мире по территории, уступая России и Канаде.

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Эти снимки сделаны в сентябре 2018 года.

Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
Кадры повседневной жизни людей в Китае. Фото
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 Теги: Китай, путешествие

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Сегодня, 05:59 » Автор: Татьяна Ларина
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Яркие кадры повседневной жизни в Китае. Фото Яркие кадры повседневной жизни в Китае. Фото

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Яркие кадры повседневной жизни в Китае. Фото Яркие кадры повседневной жизни в Китае. Фото

Снимки сделаны в июне 2017 года.

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