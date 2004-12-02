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Сюрреалистичные картины литовского художника. Фото

Сюрреалистичные картины литовского художника. Фото Уникальные работы цифрового художника восхитили сеть.

Представляем вам талантливого цифрового художника из Литвы Гедиминаса Пранкевичуса. Гедиминас окончил академию изобразительных искусств и долго время работал дизайнером в кинотеатре, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Именно фильмы, просмотренные во время этой работы, вдохновили его на создание сюрреалистичных иллюстраций. Гедиминас обладает безграничной фантазией, благодаря которой рисует волшебные фантазийные миры, которые не поддаются логике и законам гравитации.

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Предлагаем вам взглянуть, на что способно воображение этого талантливого художника.

Сюрреалистичные картины литовского художника. Фото
Сюрреалистичные картины литовского художника. Фото
Сюрреалистичные картины литовского художника. Фото
Сюрреалистичные картины литовского художника. Фото
Сюрреалистичные картины литовского художника. Фото
Сюрреалистичные картины литовского художника. Фото
Сюрреалистичные картины литовского художника. Фото
Сюрреалистичные картины литовского художника. Фото
Сюрреалистичные картины литовского художника. Фото
Сюрреалистичные картины литовского художника. Фото
Сюрреалистичные картины литовского художника. Фото
Сюрреалистичные картины литовского художника. Фото
Сюрреалистичные картины литовского художника. Фото
Сюрреалистичные картины литовского художника. Фото
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 Теги: картины, фентези

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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