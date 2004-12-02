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Сюрреалистичные картины литовского художника. Фото
Уникальные работы цифрового художника восхитили сеть.
Представляем вам талантливого цифрового художника из Литвы Гедиминаса Пранкевичуса. Гедиминас окончил академию изобразительных искусств и долго время работал дизайнером в кинотеатре, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Именно фильмы, просмотренные во время этой работы, вдохновили его на создание сюрреалистичных иллюстраций. Гедиминас обладает безграничной фантазией, благодаря которой рисует волшебные фантазийные миры, которые не поддаются логике и законам гравитации.
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Предлагаем вам взглянуть, на что способно воображение этого талантливого художника.
Представляем вам талантливого цифрового художника из Литвы Гедиминаса Пранкевичуса. Гедиминас окончил академию изобразительных искусств и долго время работал дизайнером в кинотеатре, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Именно фильмы, просмотренные во время этой работы, вдохновили его на создание сюрреалистичных иллюстраций. Гедиминас обладает безграничной фантазией, благодаря которой рисует волшебные фантазийные миры, которые не поддаются логике и законам гравитации.
Читайте также: Как устроено производство церковных колоколов. Фото
Предлагаем вам взглянуть, на что способно воображение этого талантливого художника.
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