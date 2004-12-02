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Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото

Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото Необычные работы создает художник из Норвегии.

Художник из норвежского города Берген Андреас Ли нашел отличный способ отразить одновременно прекрасную дикую норвежскую природу и зверей, которые в ней обитают, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

На его фотографиях, созданных с помощью двойного экспонирования, шерсть и перья живых существ превращаются в ландшафт, в котором они существуют.

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Давайте посмотрим эти работы.

Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
Картины животных, сделанные из фотографий леса. Фото
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 Теги: животные, лес

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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