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Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото

Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото Фотографии сделаны в Бельгии и Франции.

Это ещё одна жемчужина, которой славится Бельгия - кладбища ретро- и просто старых автомобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Никто толком не знает, почему их оставляют гнить в лесу и пыльных ангарах, зато строится много теорий и догадок: криминальное прошлое машин, когда во время купли-продажи сделка «накрывалась» копами, охота на владельцев ретро-автомобилей с целью угнать их тачки, обанкротившиеся музеи техники. Зачастую это были угнанные машины, которые хранились в ангарах без номеров, а потом перекрашивались и продавались как новенькие, с липовыми документами.

Так или иначе, многие такие автомобили остались забыты, и львиную долю этих красавцев уже растащили на металлолом и распилили. Сейчас остатки этих машин ржавеют в лесах и таких же ангарах. А ведь будь они на ходу, их владельцы бы сейчас явно не бедствовали…

Маленький ангарчик, аккуратно спрятанный в небольшой лесной чаще, хранит раритетные автомобили 1930-х годов выпуска. Под колёсами сновали мышки-полёвки, а мёртвую тишину нарушали лишь изредка проезжавшие по ближайшему хайвею.

Самая любимая локация в данной категории - мини-музей ретрокаров на открытом воздухе примыкает к некогда жилому дому смотрителя музея. Что случилось с его владельцем - неизвестно, но вот уже 5 лет всё это добро стоит и ржавеет, давая простор для съемки городскому исследователю.

Из уникального здесь можно увидеть дерево, прорастающее сквозь капот ржавой машинёшки - настоящее торжество природы над рукотворными поделками человечества!

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Такие кадры - как балзьам на душу для городского исследователя. Именно здесь особенно хорошо передается атмосфера разрухи и природный диктат.

Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
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 Теги: Европа, автомобили

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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