Раздел: Фоторепортажи
Как могли бы выглядеть логотипы известных художников. Фото
Работы созданы бразильским дизайнером.
Дизайнер из Бразилии Мильтон Омена создал уникальные логотипы знаменитых художников, перед этим тщательно изучив стиль живописи, характер, привычки и образ жизни каждого из них, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
«Я никогда раньше не делал собственные логотипы и не использовал в работах больше, чем три цвета. В этом проекте я воплотил свое видение, вдохновляясь художниками со сложившимся узнаваемым стилем», - отметил художник.
Так, например, чтобы разработать логотип для Леонардо да Винчи, дизайнер использовал зарисовки, тетради и исследования художника.
Винсент Ван Гог, как говорят, был очень сдержанным и вдумчивым человеком, а также скрупулезным художником. Мильтон разработал для него брендинг, в котором постарался воплотить эти черты.
Читайте также: Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Работа над созданием логотипа для Сальвадора Дали, по словам бразильского дизайнера, принесла ему большое удовольствие, потому что он просто позволил вести себя потока вдохновения.
Дизайнер из Бразилии Мильтон Омена создал уникальные логотипы знаменитых художников, перед этим тщательно изучив стиль живописи, характер, привычки и образ жизни каждого из них, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
«Я никогда раньше не делал собственные логотипы и не использовал в работах больше, чем три цвета. В этом проекте я воплотил свое видение, вдохновляясь художниками со сложившимся узнаваемым стилем», - отметил художник.
Так, например, чтобы разработать логотип для Леонардо да Винчи, дизайнер использовал зарисовки, тетради и исследования художника.
Винсент Ван Гог, как говорят, был очень сдержанным и вдумчивым человеком, а также скрупулезным художником. Мильтон разработал для него брендинг, в котором постарался воплотить эти черты.
Читайте также: Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
Работа над созданием логотипа для Сальвадора Дали, по словам бразильского дизайнера, принесла ему большое удовольствие, потому что он просто позволил вести себя потока вдохновения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
101
0
Также советуем посмотреть
- Правда о взрослой жизни в остроумных твитах
- Уморительные вывески от «маркетологов» с отличным чувством юмора
- Спящий кот стал героем смешных мемов
- Экс-аналитик ЦРУ рассказал, зачем Россия напала на украинские корабли
- Странные фотки, вызывающие много вопросов
- США заверили, что Украина станет членом НАТО
- Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
- Казусные ситуации, над которыми можно лишь посмеяться
- Украина призвала ОБСЕ мониторить акваторию Азовского моря
- Соцсети высмеяли фотожабами съезд партии Ляшко
- Аваков назвал «криминальную столицу» Украины
- Як протидіяти експорту корупції
- Украинская ведущая знатно потроллила Марию Захарову
- Украинцев предостерегают от поездок в Россию
- Над Аляской пронесся наглый «НЛО»
- Боевики «ДНР» предлагают провести обмен пленными
- В «ДНР» убили американца
- Прокуратура объявила в розыск российских офицеров
- Виктора Януковича могут госпитализировать в Израиль
- Сеть насмешила реакция кошки на рождественскую елку
- РФ пыталась провести кибератаку на системы судебной власти Украины
- Операция «Трампнаш» завершилась
- Австралиец с помощью LEGO установил забавный рекорд
- Генпрокуратура подготовила новые подозрения военным России
- Уфологов озадачил «НЛО» на старинной картине
- Боевики на Донбассе перешли на особый режим боевой готовности
- Появились снимки пропавших украинских катеров в порту Керчи
- Они считают нас аномалией
- Лукашенко оконфузился, забыв о женщинах-президентах стран Балтии
- Потрібно розрізняти де фейк, а де справжній біль
Оставьте свой комментарий