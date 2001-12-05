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Как могли бы выглядеть логотипы известных художников. Фото

Как могли бы выглядеть логотипы известных художников. Фото Работы созданы бразильским дизайнером.

Дизайнер из Бразилии Мильтон Омена создал уникальные логотипы знаменитых художников, перед этим тщательно изучив стиль живописи, характер, привычки и образ жизни каждого из них, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

«Я никогда раньше не делал собственные логотипы и не использовал в работах больше, чем три цвета. В этом проекте я воплотил свое видение, вдохновляясь художниками со сложившимся узнаваемым стилем», - отметил художник.

Так, например, чтобы разработать логотип для Леонардо да Винчи, дизайнер использовал зарисовки, тетради и исследования художника.

Винсент Ван Гог, как говорят, был очень сдержанным и вдумчивым человеком, а также скрупулезным художником. Мильтон разработал для него брендинг, в котором постарался воплотить эти черты.

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Работа над созданием логотипа для Сальвадора Дали, по словам бразильского дизайнера, принесла ему большое удовольствие, потому что он просто позволил вести себя потока вдохновения.

Как могли бы выглядеть логотипы известных художников. Фото
Как могли бы выглядеть логотипы известных художников. Фото
Как могли бы выглядеть логотипы известных художников. Фото
Как могли бы выглядеть логотипы известных художников. Фото
Как могли бы выглядеть логотипы известных художников. Фото
Как могли бы выглядеть логотипы известных художников. Фото
Как могли бы выглядеть логотипы известных художников. Фото
Как могли бы выглядеть логотипы известных художников. Фото
Как могли бы выглядеть логотипы известных художников. Фото
Как могли бы выглядеть логотипы известных художников. Фото
Как могли бы выглядеть логотипы известных художников. Фото
Как могли бы выглядеть логотипы известных художников. Фото
Как могли бы выглядеть логотипы известных художников. Фото
Как могли бы выглядеть логотипы известных художников. Фото
Как могли бы выглядеть логотипы известных художников. Фото
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 Теги: художники, логотипы

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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