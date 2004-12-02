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Кейт Миддлтон вышла в свет в тиаре принцессы Дианы. Фото
Герцог и герцогиня Кембриджские посетили дипломатический прием в Букингемском дворце
У королевской семьи началась предрождественская череда различных мероприятий. Так, за несколько недель до праздника в Букингемском дворце традиционно проходит дипломатический прием с участием членов британской королевской семьи. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон очаровала всех своим нарядом для мероприятия, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Согласно дресс-коду, дамы королевского двора должны были выбрать для приема наряды белого цвета, а также надеть тиары и ордены. Кейт вышла в свет в любимой алмазно-жемчужной тиаре принцессы Дианы - Lover's Knot от Garrard, а также жемчужных серьгах и королевском фамильном ордене Елизаветы II на желтой ленте.
Герцогиня Кембриджская также отдала предпочтение длинному светлому вечернему платью, в котором выглядела просто ослепительно.
Наряд, сшитый специально для Миддлтон дизайнером Jenny Packham, был также расшит камнями.
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На мероприятии также присутствовали королева Елизавета II, принц Уильям и принц Чарльз с супругой.
Отметим, что герцог и герцогиня Кембриджские приняли участие в этом приеме уже в пятый раз.
У королевской семьи началась предрождественская череда различных мероприятий. Так, за несколько недель до праздника в Букингемском дворце традиционно проходит дипломатический прием с участием членов британской королевской семьи. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон очаровала всех своим нарядом для мероприятия, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Согласно дресс-коду, дамы королевского двора должны были выбрать для приема наряды белого цвета, а также надеть тиары и ордены. Кейт вышла в свет в любимой алмазно-жемчужной тиаре принцессы Дианы - Lover's Knot от Garrard, а также жемчужных серьгах и королевском фамильном ордене Елизаветы II на желтой ленте.
Герцогиня Кембриджская также отдала предпочтение длинному светлому вечернему платью, в котором выглядела просто ослепительно.
Наряд, сшитый специально для Миддлтон дизайнером Jenny Packham, был также расшит камнями.
Читайте также: Как украсили Киев к новогодним праздникам. Фото
На мероприятии также присутствовали королева Елизавета II, принц Уильям и принц Чарльз с супругой.
Отметим, что герцог и герцогиня Кембриджские приняли участие в этом приеме уже в пятый раз.
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