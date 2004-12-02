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Кейт Миддлтон вышла в свет в тиаре принцессы Дианы. Фото

Кейт Миддлтон вышла в свет в тиаре принцессы Дианы. ФотоГерцог и герцогиня Кембриджские посетили дипломатический прием в Букингемском дворце

У королевской семьи началась предрождественская череда различных мероприятий. Так, за несколько недель до праздника в Букингемском дворце традиционно проходит дипломатический прием с участием членов британской королевской семьи. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон очаровала всех своим нарядом для мероприятия, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Согласно дресс-коду, дамы королевского двора должны были выбрать для приема наряды белого цвета, а также надеть тиары и ордены. Кейт вышла в свет в любимой алмазно-жемчужной тиаре принцессы Дианы - Lover's Knot от Garrard, а также жемчужных серьгах и королевском фамильном ордене Елизаветы II на желтой ленте.

Герцогиня Кембриджская также отдала предпочтение длинному светлому вечернему платью, в котором выглядела просто ослепительно.

Наряд, сшитый специально для Миддлтон дизайнером Jenny Packham, был также расшит камнями.

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На мероприятии также присутствовали королева Елизавета II, принц Уильям и принц Чарльз с супругой.

Отметим, что герцог и герцогиня Кембриджские приняли участие в этом приеме уже в пятый раз.

Кейт Миддлтон вышла в свет в тиаре принцессы Дианы. Фото
Кейт Миддлтон вышла в свет в тиаре принцессы Дианы. Фото
Кейт Миддлтон вышла в свет в тиаре принцессы Дианы. Фото
Кейт Миддлтон вышла в свет в тиаре принцессы Дианы. Фото
Кейт Миддлтон вышла в свет в тиаре принцессы Дианы. Фото
Кейт Миддлтон вышла в свет в тиаре принцессы Дианы. Фото
Кейт Миддлтон вышла в свет в тиаре принцессы Дианы. Фото
Кейт Миддлтон вышла в свет в тиаре принцессы Дианы. Фото
Кейт Миддлтон вышла в свет в тиаре принцессы Дианы. Фото
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 Теги: Кейт Миддлтон, принцесса Диана

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Сегодня, 13:46 » Автор: Анна Мартынова
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