Раздел: Фоторепортажи
Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото
Оригинальные украшения своими руками.
Декабрь ворвался нежданно-негаданно, принеся на «хвосте» тёплые шарфы, согревающие напитки, запах мандарин, рождественские мелодии и суетливую суету в преддверии грядущего праздника. И пока есть время, так хочется всё успеть: выбрать подарки, составить списки блюд, украсить квартиру и, конечно же, обзавестись ёлкой. Да вот только вместо того, чтобы тратить бешеные суммы на живую или искусственную зелёную красавицу, можно самостоятельно сделать ёлочку из подручных средств, тем самым удивив не только домочадцев, а и нагрянувших гостей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Ёлка из ёлочных игрушек
Такая ёлка станет прекрасным украшением квартиры и уж точно не останется незамеченной.
2. Нарисованные ёлки
Просто, оригинально и со вкусом.
3. Ёлка из гирлянды
Поверьте, что такая ёлка в прямом смысле слова озарит вашу квартиру волшебным светом.
4. Бумажные ёлки
Создание такой ёлки станет увлекательным занятием для вашего ребёнка.
5. Ёлка из старых книг, газет или журналов
Такая оригинальная ёлка станет прекрасным элементом декора в любой комнате.
6. Ёлка из пуговиц
Простые, но очень милые ёлочки из разноцветных пуговиц.
7. Ёлка из картона
Вырезанные из картона ёлки легко устанавливаются и радуют вас на протяжении всей зимы.
8. Ёлка из сухих веток и огоньков
Такую композицию можно сделать из гирлянд, где часть лампочек перегорела и не работают.
9. Ёлка из бусин, брошек и старых часов
Такие ёлочки очень символичны, они как будто напоминают нам о неповторимости каждого мгновения.
10. Ёлка из лент
Лёгкая и изящная ёлка из разноцветных лент.
11. Ёлка из катушек
Весьма оригинальная ёлка, которая уж точно удивит всех.
12. Ёлка из винных пробок
Такие ёлки станут прекрасным украшением квартиры.
13. Ёлка из ниток
Ничего лишнего. Всё просто и со вкусом.
14. Ёлка из ткани
Смастерить такую ёлочку вообще не проблема.
15. Ёлка из бисера
Настольные новогодние ёлки из бисера своими руками.
16. Ёлка из шишек
Такие ёлочки ежедневно будут поднимать настроение.
17. Оригинальные ёлки из природных материалов
Такие ёлки – прекрасная альтернатива живым и искусственным ёлкам.
18. Ёлка из фруктов
Съедобная новогодняя ёлка.
19. Ёлка из конфет
Идеальный вариант для сладкоежек.
20. Ёлка из кофейных зёрен
Ёлка с ароматом кофе.
21. Ёлка из макарон
Согласитесь, что такие ёлки смотрятся весьма оригинальны.
22. Деревянная ёлка без иголок
Креативно, не тали?
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23. Ёлка из брусков
Такие незатейливые деревянные конструкции великолепно смотрятся украшенные елочными шарами и гирляндами.
Декабрь ворвался нежданно-негаданно, принеся на «хвосте» тёплые шарфы, согревающие напитки, запах мандарин, рождественские мелодии и суетливую суету в преддверии грядущего праздника. И пока есть время, так хочется всё успеть: выбрать подарки, составить списки блюд, украсить квартиру и, конечно же, обзавестись ёлкой. Да вот только вместо того, чтобы тратить бешеные суммы на живую или искусственную зелёную красавицу, можно самостоятельно сделать ёлочку из подручных средств, тем самым удивив не только домочадцев, а и нагрянувших гостей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Ёлка из ёлочных игрушек
Такая ёлка станет прекрасным украшением квартиры и уж точно не останется незамеченной.
2. Нарисованные ёлки
Просто, оригинально и со вкусом.
3. Ёлка из гирлянды
Поверьте, что такая ёлка в прямом смысле слова озарит вашу квартиру волшебным светом.
4. Бумажные ёлки
Создание такой ёлки станет увлекательным занятием для вашего ребёнка.
5. Ёлка из старых книг, газет или журналов
Такая оригинальная ёлка станет прекрасным элементом декора в любой комнате.
6. Ёлка из пуговиц
Простые, но очень милые ёлочки из разноцветных пуговиц.
7. Ёлка из картона
Вырезанные из картона ёлки легко устанавливаются и радуют вас на протяжении всей зимы.
8. Ёлка из сухих веток и огоньков
Такую композицию можно сделать из гирлянд, где часть лампочек перегорела и не работают.
9. Ёлка из бусин, брошек и старых часов
Такие ёлочки очень символичны, они как будто напоминают нам о неповторимости каждого мгновения.
10. Ёлка из лент
Лёгкая и изящная ёлка из разноцветных лент.
11. Ёлка из катушек
Весьма оригинальная ёлка, которая уж точно удивит всех.
12. Ёлка из винных пробок
Такие ёлки станут прекрасным украшением квартиры.
13. Ёлка из ниток
Ничего лишнего. Всё просто и со вкусом.
14. Ёлка из ткани
Смастерить такую ёлочку вообще не проблема.
15. Ёлка из бисера
Настольные новогодние ёлки из бисера своими руками.
16. Ёлка из шишек
Такие ёлочки ежедневно будут поднимать настроение.
17. Оригинальные ёлки из природных материалов
Такие ёлки – прекрасная альтернатива живым и искусственным ёлкам.
18. Ёлка из фруктов
Съедобная новогодняя ёлка.
19. Ёлка из конфет
Идеальный вариант для сладкоежек.
20. Ёлка из кофейных зёрен
Ёлка с ароматом кофе.
21. Ёлка из макарон
Согласитесь, что такие ёлки смотрятся весьма оригинальны.
22. Деревянная ёлка без иголок
Креативно, не тали?
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
23. Ёлка из брусков
Такие незатейливые деревянные конструкции великолепно смотрятся украшенные елочными шарами и гирляндами.
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