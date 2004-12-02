» » Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. ФотоОригинальные украшения своими руками.

Декабрь ворвался нежданно-негаданно, принеся на «хвосте» тёплые шарфы, согревающие напитки, запах мандарин, рождественские мелодии и суетливую суету в преддверии грядущего праздника. И пока есть время, так хочется всё успеть: выбрать подарки, составить списки блюд, украсить квартиру и, конечно же, обзавестись ёлкой. Да вот только вместо того, чтобы тратить бешеные суммы на живую или искусственную зелёную красавицу, можно самостоятельно сделать ёлочку из подручных средств, тем самым удивив не только домочадцев, а и нагрянувших гостей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

1. Ёлка из ёлочных игрушек

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Такая ёлка станет прекрасным украшением квартиры и уж точно не останется незамеченной.

2. Нарисованные ёлки

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Просто, оригинально и со вкусом.

3. Ёлка из гирлянды

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Поверьте, что такая ёлка в прямом смысле слова озарит вашу квартиру волшебным светом.

4. Бумажные ёлки

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Создание такой ёлки станет увлекательным занятием для вашего ребёнка.

5. Ёлка из старых книг, газет или журналов

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Такая оригинальная ёлка станет прекрасным элементом декора в любой комнате.

6. Ёлка из пуговиц

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Простые, но очень милые ёлочки из разноцветных пуговиц.

7. Ёлка из картона

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Вырезанные из картона ёлки легко устанавливаются и радуют вас на протяжении всей зимы.

8. Ёлка из сухих веток и огоньков

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Такую композицию можно сделать из гирлянд, где часть лампочек перегорела и не работают.

9. Ёлка из бусин, брошек и старых часов

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Такие ёлочки очень символичны, они как будто напоминают нам о неповторимости каждого мгновения.

10. Ёлка из лент

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Лёгкая и изящная ёлка из разноцветных лент.

11. Ёлка из катушек

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Весьма оригинальная ёлка, которая уж точно удивит всех.

12. Ёлка из винных пробок

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Такие ёлки станут прекрасным украшением квартиры.

13. Ёлка из ниток

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Ничего лишнего. Всё просто и со вкусом.

14. Ёлка из ткани

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Смастерить такую ёлочку вообще не проблема.

15. Ёлка из бисера

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Настольные новогодние ёлки из бисера своими руками.

16. Ёлка из шишек

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Такие ёлочки ежедневно будут поднимать настроение.

17. Оригинальные ёлки из природных материалов

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Такие ёлки – прекрасная альтернатива живым и искусственным ёлкам.

18. Ёлка из фруктов

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Съедобная новогодняя ёлка.

19. Ёлка из конфет

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Идеальный вариант для сладкоежек.

20. Ёлка из кофейных зёрен

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Ёлка с ароматом кофе.

21. Ёлка из макарон

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Согласитесь, что такие ёлки смотрятся весьма оригинальны.

22. Деревянная ёлка без иголок

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Креативно, не тали?

Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото

23. Ёлка из брусков

Оригинальные «елки», которые можно сделать своими руками. Фото


Такие незатейливые деревянные конструкции великолепно смотрятся украшенные елочными шарами и гирляндами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Новый год, украшения

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
     1023
     0

Похожие новости по теме

Так будет выглядеть главная новогодняя елка Украины. Фото Так будет выглядеть главная новогодняя елка Украины. Фото

Елку украсят в стиле творчества художницы Марии Приймаченко.

Оригинальные новогодние елки, которые можно сделать в два счета. Фото Оригинальные новогодние елки, которые можно сделать в два счета. Фото

Когда хочется чего-то новенького.

Оригинальные альтернативы обычным новогодним елкам. Фото Оригинальные альтернативы обычным новогодним елкам. Фото

Можно обойтись и без привычного праздничного деревца.

Эти новогодние елки доступны лишь миллионерам. Фото Эти новогодние елки доступны лишь миллионерам. Фото

Они стоят сотни тысяч долларов.

Эволюция главной новогодней елки Украины. Фото Эволюция главной новогодней елки Украины. Фото

На фоне нынешних событий перед Новым Годом, предлагаем просмотреть фото всех главных новогодних красавиц страны в этом тысячелетии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх