Раздел: Фоторепортажи
Снимки девушки в интересных заброшенных зданиях. Фото
Кадры делает ее бойфренд, работающий фотографом.
Англичане Джейд Стейси Мария (Jade Stacy Maria) и Джеймс Кервин (James Kerwin), модель и фотограф, - пара, которая не может жить без приключений. Ребята познакомились в 2015 году, когда Джеймс искал модель для своего фотопроекта, и с тех пор они колесят по Европе в поисках самых разных заброшенных мест для атмосферных фотографий, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Джеймс - профессиональный фотограф, который занимается интерьерной фотографией около 9 лет. Джейд - начинающая модель. В январе 2015-го Джеймс объявил о поиске модели для своего фотопроекта в заброшенных зданиях, так они с Джейд и познакомились. С тех пор творческая пара посетила 12 стран Европы в поисках новых, неизведанных заброшенных мест. Каждая их фотография наполнена историей, а каждый образ передает интересную задумку.
В ноябре 2015 года Джеймс и Джейд отправились в поездку с другой моделью во Францию и Бельгию, чтобы провести серию портретных съемок.
Читайте также: Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
А в апреле 2017 года Джеймс и Джейд даже побывали в Припяти устроив тематическую съемку в стиле Лары Крофт
Англичане Джейд Стейси Мария (Jade Stacy Maria) и Джеймс Кервин (James Kerwin), модель и фотограф, - пара, которая не может жить без приключений. Ребята познакомились в 2015 году, когда Джеймс искал модель для своего фотопроекта, и с тех пор они колесят по Европе в поисках самых разных заброшенных мест для атмосферных фотографий, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Джеймс - профессиональный фотограф, который занимается интерьерной фотографией около 9 лет. Джейд - начинающая модель. В январе 2015-го Джеймс объявил о поиске модели для своего фотопроекта в заброшенных зданиях, так они с Джейд и познакомились. С тех пор творческая пара посетила 12 стран Европы в поисках новых, неизведанных заброшенных мест. Каждая их фотография наполнена историей, а каждый образ передает интересную задумку.
В ноябре 2015 года Джеймс и Джейд отправились в поездку с другой моделью во Францию и Бельгию, чтобы провести серию портретных съемок.
Читайте также: Заброшенные автомобили и самолеты в Европе. Фото
А в апреле 2017 года Джеймс и Джейд даже побывали в Припяти устроив тематическую съемку в стиле Лары Крофт
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