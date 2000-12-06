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Снимки девушки в интересных заброшенных зданиях. Фото

Снимки девушки в интересных заброшенных зданиях. Фото Кадры делает ее бойфренд, работающий фотографом.

Англичане Джейд Стейси Мария (Jade Stacy Maria) и Джеймс Кервин (James Kerwin), модель и фотограф, - пара, которая не может жить без приключений. Ребята познакомились в 2015 году, когда Джеймс искал модель для своего фотопроекта, и с тех пор они колесят по Европе в поисках самых разных заброшенных мест для атмосферных фотографий, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Джеймс - профессиональный фотограф, который занимается интерьерной фотографией около 9 лет. Джейд - начинающая модель. В январе 2015-го Джеймс объявил о поиске модели для своего фотопроекта в заброшенных зданиях, так они с Джейд и познакомились. С тех пор творческая пара посетила 12 стран Европы в поисках новых, неизведанных заброшенных мест. Каждая их фотография наполнена историей, а каждый образ передает интересную задумку.

В ноябре 2015 года Джеймс и Джейд отправились в поездку с другой моделью во Францию и Бельгию, чтобы провести серию портретных съемок.

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А в апреле 2017 года Джеймс и Джейд даже побывали в Припяти устроив тематическую съемку в стиле Лары Крофт

Снимки девушки в интересных заброшенных зданиях. Фото
Снимки девушки в интересных заброшенных зданиях. Фото
Снимки девушки в интересных заброшенных зданиях. Фото
Снимки девушки в интересных заброшенных зданиях. Фото
Снимки девушки в интересных заброшенных зданиях. Фото
Снимки девушки в интересных заброшенных зданиях. Фото
Снимки девушки в интересных заброшенных зданиях. Фото
Снимки девушки в интересных заброшенных зданиях. Фото
Снимки девушки в интересных заброшенных зданиях. Фото
Снимки девушки в интересных заброшенных зданиях. Фото
Снимки девушки в интересных заброшенных зданиях. Фото
Снимки девушки в интересных заброшенных зданиях. Фото
Снимки девушки в интересных заброшенных зданиях. Фото
Снимки девушки в интересных заброшенных зданиях. Фото
Снимки девушки в интересных заброшенных зданиях. Фото
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 Теги: фото, здания

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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