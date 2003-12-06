» » Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото

Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото Для этих работ девушка использует только пылесос и ковер.

Когда мы пылесосим ковры, ворсинки поворачиваются под разными углами, создавая на поверхности причудливые узоры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Японская художница с ником agito0219 поняла, что ковры можно использовать как холсты для рисования

Художница стала изображать на них своих любимых персонажей из японской поп-культуры и аниме.

Читайте также: Заполярный поселок, заброшенный почти 20 лет назад. Фото

В интернете художница скрывает лицо под маской.

Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Интересные картины, нарисованные примятым ворсом на ковре. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ковры, картины

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
     280
     0

Похожие новости по теме

Заполярный поселок, заброшенный почти 20 лет назад. Фото Заполярный поселок, заброшенный почти 20 лет назад. Фото

Сейчас населенный пункт сделали туристическим объектом.

Художница превращает камни в реалистичные картины. Фото Художница превращает камни в реалистичные картины. Фото

Работы японской художницы.

Художница из Японии создает гиперреалистичные картины. Фото Художница из Японии создает гиперреалистичные картины. Фото

Японская художница создает картины-фотографии

Художница превращает мусор в объемные картины. Фото Художница превращает мусор в объемные картины. Фото

В ход идут самые необычные предметы.

Художница пишет шприцами необыкновенные картины. Фото Художница пишет шприцами необыкновенные картины. Фото

Необычные работы художницы из Филиппин.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх