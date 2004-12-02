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Удивительные факты о женщинах-гладиаторах. Фото

Удивительные факты о женщинах-гладиаторах. ФотоИм приходилось быть храбрыми.

Когда дело доходит до жестокого и кровавого мира гладиаторов, мы думаем, что знаем почти все. Двое мужчин сражаются до смерти с мечами и минимальным количеством брони. Или команда гладиаторов сражается с дикими животными. Каким бы ни был сценарий, гладиаторы-мужчины были звездами шоу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Но знаете ли вы, что были и женщины-гладиаторы, которые тоже сражались? Вот некоторые увлекательные факты об этих храбрых воинах-женщинах.

1. Сражение топлесс.

В некоторых случаях битва гладиаторов была похоже на современные телешоу или фильмы. Организаторы всегда думали о новых способах предоставить аудитории что-то дополнительное и выделиться из толпы. Одним из результатов этого стало введение женщин. Первоначально они были представлены в качестве необычного подхода к основному мужскому действию и чтобы дать нетерпеливым толпам новые острые ощущения. Большая часть их первоначальной функции заключалась в том, чтобы разрядить обстановку комичным боем перед интенсивными мужскими сражениями. Многие женщины-бойцы начали сражаться с карликами, чтобы заставить толпу смеяться или с мелкими животными.

Удивительные факты о женщинах-гладиаторах. Фото


2. Дополнительное развлечение.

В некоторых случаях битва гладиаторов была похоже на современные телешоу или фильмы. Организаторы всегда думали о новых способах предоставить аудитории что-то дополнительное и выделиться из толпы. Одним из результатов этого стало введение женщин. Первоначально они были представлены в качестве необычного подхода к основному мужскому действию и чтобы дать нетерпеливым толпам новые острые ощущения. Большая часть их первоначальной функции заключалась в том, чтобы разрядить обстановку комичным боем перед интенсивными мужскими сражениями. Многие женщины-бойцы начали сражаться с карликами, чтобы заставить толпу смеяться или с мелкими животными.

Удивительные факты о женщинах-гладиаторах. Фото


3. Частное обучение.

В древние времена женщины не всегда имели те же свободы, что и мужчины в некоторых аспектах жизни. В римские времена это сводилось к тому, что им не разрешалось посещать официальные лагеря гладиаторов, чтобы научиться драться. Вместо этого считается, что многие женщины-гладиатрисы вместо этого использовали свои собственные деньги, чтобы нанять личных учителей, чтобы подготовиться к своей новой карьере.

Удивительные факты о женщинах-гладиаторах. Фото


4. Классифицировались как проститутки.

Одна интересная заметка о женщинах гладиаторах заключается в том, как они воспринимались римским обществом. Мужские гладиаторы были классифицированы как герои, если они выжили, чтобы получить свободу. Они не только получили статус граждан, но и могли затем жениться или вернуться в свои семьи. Но не женщины-бойцы. Женщины-гладиаторы считались позором римского общества и фактически классифицировались в той же группе, что и работники секс-бизнеса. Это в основном сводилось к тому, что они сражались почти голыми и продавали свои тела для развлечения. Когда они заканчивали сражаться, они были изгоями в обществе и считались запретными для любого римского мужчины в качестве жен.

Удивительные факты о женщинах-гладиаторах. Фото


5. Оригинальные повстанцы.

Как видно из вышеизложенного, стать женщиной гладиатором было на самом деле очень мятежным и смелым делом. Женщины, которые решили по собственной воле сражаться, сделали это ради славы, богатства и знаменитости.

Удивительные факты о женщинах-гладиаторах. Фото


6. Амазонка и Ахилла.

Одна из самых известных записей о гладиаторах женщин была найдена в Турции. Это была ключевая часть Римской империи, и там были амфитеатры для проведения боев. Мемориальная доска, найденная в одном из них, показала двух женщин-бойцов по имени Амазонка и Ахилла. Она была воздвигнут в честь жестокой борьбы, которую они закончили вничью, и обе выиграли призовые деньги. Многие считают, что ничья была фактически поставлена, чтобы завязать альтернативу, более счастливую кончину исторической истории Ахилла, убивающего королеву-воительницу Амазонку, которую он любил.

Удивительные факты о женщинах-гладиаторах. Фото


7. Куклы как сувениры.

Соревнования древних гладиаторов были дико популярны во всей Римской империи и были похожи на посещение современного футбольного матча (но с большим количеством убийств). Многие обычные граждане любили ходить в Колизей или их местный амфитеатр, чтобы увидеть своих любимых бойцов в действии. Не упуская выгоды, скоро были созданы магазины подарков для толпы, которые могли купить товары с гладиаторами, которые им больше всего нравились. Это также включало женщин бойцов, у которого также были игрушки-куклы и статуи в их честь в этих сувенирных магазинах.

Удивительные факты о женщинах-гладиаторах. Фото


8. Могила римской гладиации.

В 2000 году археологи обнаружили могилу молодой женщины рядом с местом старого амфитеатра в Лондоне. Когда они заглянули в могилу, они обнаружили, что она наполнена ценными безделушками и гладиаторскими предметами. Они также нашли остатки дорогой пищи, которая, по их мнению, была съедена на похоронах в ее честь. Объединив все это, они уверены, что могила была одной из знаменитых женщин-гладиаторов, которая, должно быть, была хорошо известна и любима.

Удивительные факты о женщинах-гладиаторах. Фото


9. Гладиаторы женщины запрещены.

Как только женщинам было дано разрешение на состязание, его тут же отняли. В 200 году н.э. император Септимий Северус посетил Олимпийские игры в Греции, и после этого он запретил всем женщинам сражаться как гладиаторам. Но что случилось в Греции, что заставило его сделать это? Многие считают, что на него повлияло решение греков запретить женщинам вступать на Олимпийских играх. Считается также, что они были обеспокоены влиянием женщин, решивших строить карьеру, и как это повлияло на взгляды на брак в римском обществе.

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Удивительные факты о женщинах-гладиаторах. Фото


10. Женщины-рабы.

Многие из женщин, о которых мы говорили выше, были свободными гражданами, которые решили по собственной воле сражаться. Однако, как и у мужчин, были также рабы, захваченные римскими войсками, и они были вынуждены сражаться. Император Нерон любил заставлять их охотиться на диких животных на арене, имея только маленький карманный нож, чтобы защитить себя.
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 Теги: факты, гладиаторы

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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