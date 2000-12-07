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Названы лучшие монохромные снимки года. Фото

Названы лучшие монохромные снимки года. ФотоПобеда за нидерландским фотографом.

Конкурс Siena International Photography Awards 2018 ежегодно привлекает внимание тысяч фотографов со всего мира. В этом обзоре собраны фотографии, которые были отмечены жюри конкурса в категории «Монохром». Первое место получил снимок бегуна, который прислал нидерландский фотограф Марсель ван Балкен. Второе место заняла фотография с лошадиных скачек в Испании, а третье – дуэль зебр в Намибии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. «Бегун»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


1-е место присуждено нидерландскому фотографу Марселю ван Балкену (Marcel van Balken) за снимок бегущего человека на Центральном вокзале в Арнеме.

2. «Побеждающая лошадь»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


2-е место занял испанский фотограф Адольфо Энрикес Кало (Adolfo Enriquez Calo), запечатлевший любительские скачки в Монте-Энкса (Испания).

3. «Дуэль»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Третьим в категории «Монохром» стал индийский фотограф Соналини Хетапал (Sonalini Khetrapal) со снимком поединка зебр в Национальный парк Этоша (Намибия).

4. «Ярость океана»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Почетного упоминания удостоился снимок швейцарского фотографа Ромена Торная (Romain Tornay) с вздымающимися волнами на побережье Исландии.

5. «Исход рохинджа»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Пронзительный снимок с беженцами из народности рохинджа фотографа Танвейера Хасан Рохана (Tanveer Hassan Rohan) из Бангладеш был отмечен похвальным отзывом.

6. «Я хочу играть»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Похвальные отзывы за снимок получил фотограф Зарни Мио Вин (Zarni Myo Win) из Мьянмы, который запечатлел одноногого мальчика, наблюдающего за игрой в футбол.

7. «Гигант в темноте»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


За прекрасный снимок саванного слона в Национальном парке Чобе (Ботсвана), испанский фотограф Марио Морено (Mario Moreno) получил похвальные отзывы жюри.

8. «Гигантская безмятежность»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Еще один снимок испанского фотографа Марио Морено (Mario Moreno) был отмечен похвальными отзывами – слониха в Национальном заповеднике Масаи-Мара (Кения).

9. «Горбатый кит в монохроме»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Поощрительной премией награжден сингапурский фотограф Вай Хоу Мок (Wai Hoe Mok), запечатлевший выпрыгивающего из воды горбатого кита.

10. «Пушечное ядро»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Похвальные отзывы получил кадр с выныривающим на поверхность горбатым китом, снятый японским фотографом Тони Ву (Tony Wu).

11. «Гиганты океана»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Почетного упоминания удостоился снимок норвежского фотографа Аудуна Рикардсена (Audun Rikardsen), запечатлевшего двух играющих горбатых китов.

12. «Глаз и полоски»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Поощрительной премией награжден испанский фотограф Марио Морено (Mario Moreno) за необычный «полосатый» снимок зебры.

13. «Отвлекающий 01»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Динамический снимок участника гонки Камаргезе, созданный итальянским фотографом Джузеппе Бернини (Giuseppe Bernini), был отмечен поощрительной премией.

14. «Из темноты»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Поощрительной премией награжден испанский фотограф Марио Морено (Mario Moreno), запечатлевший белого носорога в монохроме.

15. «Мы - цыгане»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Итальянский фотограф Пьетро Ди Джамбаттиста (Pietro Di Giambattista) получил поощрительную премию конкурса за снимок цыган, сделанный сквозь стекло автобуса.

16. «Пастух»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Поощрительной премией награжден китайский фотограф Сяолян Донг (Xiaolian Dong), запечатлевший верхового скотовода за работой.

17. «Джудекка»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


За снимок одного из районов Венеции фотограф Джулио Занни (Giulio Zanni) из Македонии удостоился поощрительной премии конкурса.

18. «Ржавчина и пот»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Итальянский фотограф Мауро Де Беттио (Mauro De Bettio) награжден поощрительной премией за кадр с рабочими в трущобном районе Бангладеш.

19. «Диагональ»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Нидерландский фотограф Марсель ван Балкен (Marcel van Balken) помимо главного приза получил и поощрительную премию за удачный снимок летящего самолета.

20. «Песнь рыболовного света»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Поощрительной премией конкурса награжден китайский фотограф Девэй Йе (Dewei Ye), запечатлевший рыбаков ранним утром.

21. «Пустынный эльф»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Китайский фотограф Лин Чен (Lin Chen) удостоился поощрительной премии за снимок антилопы на покрытой песком вершине скалы.

22. «Баскетбольная площадка»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Китайский фотограф Сюэчжун Дуань (Xuezhong Duan) получил поощрительную премию конкурса за монохромный снимок освещенной солнцем баскетбольной площадки.

23. «На другой стороне»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Поощрительной премией отмечена работа французского фотографа Аллы Соколовой (Alla Sokolova), запечатлевшей пожилую женщину на зимнем перекрестке.

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24. «Лица в окне»

Названы лучшие монохромные снимки года. Фото


Венгерский фотограф Иштван Керекс (Istvan Kerekes) награжден поощрительной премией за снимок детей, смотрящих через окно с разбитым стеклом.
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 Теги: фото, конкурс

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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