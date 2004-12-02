Раздел: Фоторепортажи
Люди показали, как изменились после похудения. Фото
Они взяли себя в руки.
Все эти люди были недовольны своими телом и в стремлении похудеть они сели на диету и начали усиленные тренировки. Они столько скинули лишнего веса, что их просто не узнать. Бывшие толстушки и толстуны стали красивыми, стройными и на много увереннее в себе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Все эти люди были недовольны своими телом и в стремлении похудеть они сели на диету и начали усиленные тренировки. Они столько скинули лишнего веса, что их просто не узнать. Бывшие толстушки и толстуны стали красивыми, стройными и на много увереннее в себе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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