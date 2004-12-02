Раздел: Фоторепортажи
Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. Фото
Современное исполнение классических сюжетов.
«Разум превыше материи» и «Родственные души» – проекты Сюзанн Йонгманс, которые визуально перекликаются с работами старых мастеров живописи. Для этих серий она создала сложные костюмы из использованного пластика, старых одеял и упаковочных материалов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Нидерландская фотохудожница Сюзанн Йонгманс (Suzanne Jongmans) использует свои навыки портнихи, скульптора и дизайнера одежды для создания костюмов из таких упаковочных материалов, как пенополистирол, воздушно-пузырьковая плёнка и листовой пластик. Получаются наряды с элементами в виде изящных шляпок, накидок и платьев с высоким воротником. Модели в таких костюмах, запечатлённые в фотографиях, напоминают портретную живопись 15-17 веков. В частности, картины Рембрандта, Рогира ван дер Вейдена и Ганса Гольбейна (младшего).
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«Когда вы смотрите на работы старых мастеров, вы действительно видите время, которое отпечаталось в картинах, – говорит Йонгманс. – И это соответствует методу, который я разработала». Её проекты содержат скрытое экологическое послание, но, по словам автора, главная цель – дать новую жизнь старым материалам. «В основном я коллекционер – собираю всевозможные вещи, например, одеяла, шерсть, природное сырьё. Мне хотелось бы, чтобы все эти материалы рассказали историю».
«Разум превыше материи» и «Родственные души» – проекты Сюзанн Йонгманс, которые визуально перекликаются с работами старых мастеров живописи. Для этих серий она создала сложные костюмы из использованного пластика, старых одеял и упаковочных материалов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Нидерландская фотохудожница Сюзанн Йонгманс (Suzanne Jongmans) использует свои навыки портнихи, скульптора и дизайнера одежды для создания костюмов из таких упаковочных материалов, как пенополистирол, воздушно-пузырьковая плёнка и листовой пластик. Получаются наряды с элементами в виде изящных шляпок, накидок и платьев с высоким воротником. Модели в таких костюмах, запечатлённые в фотографиях, напоминают портретную живопись 15-17 веков. В частности, картины Рембрандта, Рогира ван дер Вейдена и Ганса Гольбейна (младшего).
Читайте также: Лучшие снимки по версии SPi Street Awards 2018. Фото
«Когда вы смотрите на работы старых мастеров, вы действительно видите время, которое отпечаталось в картинах, – говорит Йонгманс. – И это соответствует методу, который я разработала». Её проекты содержат скрытое экологическое послание, но, по словам автора, главная цель – дать новую жизнь старым материалам. «В основном я коллекционер – собираю всевозможные вещи, например, одеяла, шерсть, природное сырьё. Мне хотелось бы, чтобы все эти материалы рассказали историю».
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