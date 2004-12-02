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Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. Фото

Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. ФотоСовременное исполнение классических сюжетов.

«Разум превыше материи» и «Родственные души» – проекты Сюзанн Йонгманс, которые визуально перекликаются с работами старых мастеров живописи. Для этих серий она создала сложные костюмы из использованного пластика, старых одеял и упаковочных материалов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Нидерландская фотохудожница Сюзанн Йонгманс (Suzanne Jongmans) использует свои навыки портнихи, скульптора и дизайнера одежды для создания костюмов из таких упаковочных материалов, как пенополистирол, воздушно-пузырьковая плёнка и листовой пластик. Получаются наряды с элементами в виде изящных шляпок, накидок и платьев с высоким воротником. Модели в таких костюмах, запечатлённые в фотографиях, напоминают портретную живопись 15-17 веков. В частности, картины Рембрандта, Рогира ван дер Вейдена и Ганса Гольбейна (младшего).

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«Когда вы смотрите на работы старых мастеров, вы действительно видите время, которое отпечаталось в картинах, – говорит Йонгманс. – И это соответствует методу, который я разработала». Её проекты содержат скрытое экологическое послание, но, по словам автора, главная цель – дать новую жизнь старым материалам. «В основном я коллекционер – собираю всевозможные вещи, например, одеяла, шерсть, природное сырьё. Мне хотелось бы, чтобы все эти материалы рассказали историю».

Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. Фото
Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. Фото
Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. Фото
Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. Фото
Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. Фото
Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. Фото
Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. Фото
Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. Фото
Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. Фото
Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. Фото
Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. Фото
Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. Фото
Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. Фото
Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. Фото
Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. Фото
Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. Фото
Портреты этого фотографа похожи на работы классических живописцев. Фото
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 Теги: фотограф, живопись

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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