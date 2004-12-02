Туристам на заметку: пятнадцать вещей, которые не стоит делать в Италии. Фото

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Девушка, проживающая в Италии рассказала об особенностях этой страны.

Как не испортить себе поездку.

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