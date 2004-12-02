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Идеи оригинальных новогодних подарков для детей. Фото
Список чудесных подарков ребенку на Новый год 2019.
Приближается волшебная дата 31 декабря, а это значит, что уже сейчас нужно выбирать подарки на Новый год 2019. Магазины начинают готовится к новогодним праздникам, предлагают скидки и акции. Те же, кто не любит длительный шопинг, можно заказать подарки через интернет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Любая настольная игра (шахматы, нарды, монополия, джуманджи)
Настольный хоккей
Скретч-карта
Наушники
Рюкзак
Коньки или лыжи
Шапка и варежки
Смешная пижама или теплые носки
Поход в аквапарк или детскую комнату
Поход в кукольный театр
Заказать услугу "Дед Мороз" на дом
Огромный пазл
Мягкая игрушка
Детский термос или термочашка
Умные карандаши
Детская палатка
Детская косметика
Халат
Мини-планетарий
Детская энциклопедия
Читайте также: Вещи, которые этой зимой пригодятся всем модницам. Фото
Кстати, проблемным всегда оставался выбор подарка для ребенка. Считается, что это проще простого – купил игрушки или конструктор и ребенок доволен. Но можно же включить свою фантазию, подарить квест-викторину или поход в развлекательный комплекс, настольную игру или теплую пижаму. Кстати, родители легко могут вложится от 50 до 2 тысяч гривен.
Приближается волшебная дата 31 декабря, а это значит, что уже сейчас нужно выбирать подарки на Новый год 2019. Магазины начинают готовится к новогодним праздникам, предлагают скидки и акции. Те же, кто не любит длительный шопинг, можно заказать подарки через интернет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Любая настольная игра (шахматы, нарды, монополия, джуманджи)
Настольный хоккей
Скретч-карта
Наушники
Рюкзак
Коньки или лыжи
Шапка и варежки
Смешная пижама или теплые носки
Поход в аквапарк или детскую комнату
Поход в кукольный театр
Заказать услугу "Дед Мороз" на дом
Огромный пазл
Мягкая игрушка
Детский термос или термочашка
Умные карандаши
Детская палатка
Детская косметика
Халат
Мини-планетарий
Детская энциклопедия
Читайте также: Вещи, которые этой зимой пригодятся всем модницам. Фото
Кстати, проблемным всегда оставался выбор подарка для ребенка. Считается, что это проще простого – купил игрушки или конструктор и ребенок доволен. Но можно же включить свою фантазию, подарить квест-викторину или поход в развлекательный комплекс, настольную игру или теплую пижаму. Кстати, родители легко могут вложится от 50 до 2 тысяч гривен.
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