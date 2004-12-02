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Идеи оригинальных новогодних подарков для детей. Фото

Идеи оригинальных новогодних подарков для детей. Фото Список чудесных подарков ребенку на Новый год 2019.

Приближается волшебная дата 31 декабря, а это значит, что уже сейчас нужно выбирать подарки на Новый год 2019. Магазины начинают готовится к новогодним праздникам, предлагают скидки и акции. Те же, кто не любит длительный шопинг, можно заказать подарки через интернет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Любая настольная игра (шахматы, нарды, монополия, джуманджи)

Идеи оригинальных новогодних подарков для детей. Фото


Настольный хоккей
Скретч-карта
Наушники

Идеи оригинальных новогодних подарков для детей. Фото


Рюкзак
Коньки или лыжи
Шапка и варежки

Идеи оригинальных новогодних подарков для детей. Фото


Смешная пижама или теплые носки

Идеи оригинальных новогодних подарков для детей. Фото


Поход в аквапарк или детскую комнату
Поход в кукольный театр
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Идеи оригинальных новогодних подарков для детей. Фото


Огромный пазл
Мягкая игрушка


Детский термос или термочашка
Умные карандаши
Детская палатка
Детская косметика
Халат
Мини-планетарий
Детская энциклопедия

Идеи оригинальных новогодних подарков для детей. Фото


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Кстати, проблемным всегда оставался выбор подарка для ребенка. Считается, что это проще простого – купил игрушки или конструктор и ребенок доволен. Но можно же включить свою фантазию, подарить квест-викторину или поход в развлекательный комплекс, настольную игру или теплую пижаму. Кстати, родители легко могут вложится от 50 до 2 тысяч гривен.

Идеи оригинальных новогодних подарков для детей. Фото
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 Теги: идеи, Новый год

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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